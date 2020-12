En jul som ingen annan

Söndagen den andra advent, läste jag Pelle Blohms krönika och blev berörd. Ofta läser vi om kändisars familjeliv oavsett vad det handlar om.

Min önskan har varit och är, att vi får läsa om ”vanliga familjer”, de utan en kändisbakgrund. Hur har de det i dag och hur mår de.

Vi går mot en jul, som är förknippad med förväntningar. Kommer någon av dessa förväntningar att infrias. Har den här pandemin påverkat familjernas liv på ett sätt, som de inte vet hur de skall kunna hantera för att kunna ge barnen den jul de förväntar sig.

Många tråkiga familjehändelser gör att livet blir till ett kaos och det kan vara svårt att få kunna ge uttryck för det. För som förälder, skall man helst inte visa sin ånger eller sorg för barnen utan försöka fungera som vanligt. Barnen har lärt sig att ”corona” är något man talar om i dag, men de kan ju inte veta vad det egentligen är. Det är beundransvärt, att det finns människor, som måste trotsa den här pandemin och kämpa på för sitt och familjens uppehälle. Kan vi, som betraktare och beundrare egentligen förstå det? De kan inte bara låta bli, att gå till sina arbeten. De måste infinna sig varje dag i den atmosfär, som vi andra, en del av oss, är livrädda för.

Det här tär på människorna, så till den milda grad, att jag inte kan förstå hur de skall stå ut. Förr eller senare får vi se ett resultat av det och då blir det en frustration utan dess like. Tyvärr kan jag inte komma med några uppmuntrande ord och meningar just nu, men för all del; God Jul!

Leif Dahlberg

Örebro