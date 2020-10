”En konsert nu? Mitt i en pandemi?!” • Eric Fiedler recenserar Marit Bergman på Frimis Salonger

– Det här är min första spelning sen ... ja, ni vet.

Sådär inleder Marit Bergman sin spelning på Frimis Salonger. River av plåstret direkt.

För vi sitter ju alla där och vet att det här bara på något sätt är till låns. En konsert?! Nu?! I en PANDEMI?!

Hela samhället mal liksom minsta göromål tillsammans med vatten, tvål och avstånd.

Det roligaste man haft de senaste sex månaderna är ju att Sveriges statsepidemiolog drack en bärs på en uteservering, så kan man ens roa sig på en konsert nuförtin?

Jag är inte ensam om att undra det.

– Jag är lite nyfiken och har lite stresspåslag, för hur ska det bli? Det kanske är detsamma för er nu när ni får vara ute såhär, hur gör man? skojar Bergman.

Vi vet ju att det är allvar.

Vi har ju satt oss på behöriga avstånd mellan varandra. Någon fåtölj måste flyttas för att avstånd ska hållas. Kan man ta ett steg fram och ta en bild?

Det är onekligen en utmaning att bedriva scenunderhållning när förutsättningarna för den bestäms av politiker, byråkrater och paragrafer istället för genom inlevelse, känsla och spontanitet.

Men Marit Bergman navigerar sig nyfiket och utforskande fram för att hitta rätt i det nya, kanske långvariga, konsertlandskapet. Avväpnar situationen och påpekar när "This is the year" ska dras igång att "det kanske inte är i år då ... men kanske 2021!"

Konserten gör hon i två delar. Paus för beställningar av diverse drycker på en kvart däremellan.

Mer uppstyrd först. Lite gammalt där "Vildros och Kaprifoler" är bäst, och lite helt nytt i låten "Silla sa" som lämpligt nog för den coronapräglade konserten innehåller nästan förtvivlade förhoppningar om "något som ska sluta lyckligt".

Om den första delen av konserten var strukturerad så är den andra delen lite lösare i sina kanter.

Ibland kanske det lösa blir lite väl sladdrigt med någon för lång tystnad mellan två låtar och ett par stakningar här och där.

– Jag tar det lite på känn, säger hon innan hon river av "I thought I would be older by know", som en Örebrotjej i publiken önskat via sociala medier innan konserten.

Önskemål kastas också fortsättningsvis fram av publiken och i ett imponerande ögonblick formas ett spontanmedley av låtarna "Julia", "Adios amigos" och "Molotov cocktail party". Det blir 47-personers allsång till, bland annat, "I will always be your soldier".

I det här bildas också något slags mer symbiosliknande varande mellan artist och publik som jag inbillar mig är svårare att få till ju fler som samlats framför en scen. Det har ju i debatten den senaste tiden låtit som att publikens, numer, enda existensberättigande i kulturen är som köpare av den, och inte som en del i den.

Det sistnämnda blir fallet här, en helhet och union mellan artist och publik.

Nytt i scenvärlden är det kanske inte, men kanske inte alltid lika självklart längre. Nu en konsekvens av det påtvingade som sker när våra friheter inskränkts så till den grad att en minikonsert en glåmig kväll i november nästintill är en gyllene artefakt av det levande samhälle som en gång var.

Det gäller väl att suga åt sig det här, antar jag i ena stunden innan Marit Bergman avslutar med den osläppta låten "Innan alla tider tar slut" i den nästa.

"Snälla, undra ingenting om morgondagen", sjunger hon.

"Nej, det finns fan ändå ingen som vet", tänker jag.

MUSIK

Frimis salonger, 24 oktober

Marit Bergman

Betyg: 3