En månad efter Stanley Cup-triumfen – Calle Gunnarsson berättar om varningen från klubbens GM och galna firandet: ”De älskade vad man än gjorde”

En dryg månad har hunnit passera sedan St Louis Blues och Carl Gunnarsson blev historiska Stanley Cup-mästare. Numera är han tillbaka hemma i Örebro och livet börjar så sakteliga återgå till det normala.

– Man kommer hem och det blir vardag. När man träffar folk blir man påmind när det är någon som grattar. Det är ju kul, men det är svårt att ta på den känslan nu. Sen tror jag att det kommer bli bättre om ett par månader eller när man har lagt av och kollar tillbaka på allt. Då blir det nog gåshud, men nu är det konstigt på något sätt. Man går inte runt och tänker på sig själv som en vinnare av Stanley Cup, men det är kul att ha i bakfickan, säger han.

Över en lång fika i centrala Örebro börjar 32-åringen förklara hur hans St Louis kunde gå hela vägen. Det trots att man låg sist i ligan när nästan halva säsongen var spelad.

– Det är som en hel tårta och man vill inte ta bort något lager.

Till att börja med hade organisationen byggt ett starkt lag på pappret under flera års tid, men resultaten i slutspelet hade uteblivit. I fjol missade man också slutspel för första gången sedan Gunnarsson kom till klubben 2014. Det följdes upp av en svag start i höstas och då valde man att agera genom att sparka tränaren Mike Yeo och istället tog Craig Berube över.

– Det var väl bra, men det var ingen sån pangeffekt direkt när det hände. Han brydde sig inte så mycket om detaljer till att börja med. Det var mer att få igång spelet och få igång allihop. Sen började vi vinna jättemycket på bortaplan, vilket blev vår grej. Men just det här att det inte var så mycket spelsystem i början, utan det växte fram sen. Vi behövde komma ihop som lag och det var den punkten som han tryckte mest på. Sen när vi kom in i det började man skjuta in mer detaljer och då blev det bara bättre och bättre.

Vad hade han som verkligen fick er att börja spela för varandra?

– Hans personlighet är väldigt mycket pondus och jag tror alla respekterar honom. Det är en gammal spelare som har varit fighter och han har spelat på det hårda sättet för längesedan. Det finns någon slags respekt i det och veta vad han har gått igenom. Sen att det klickar så där mellan tränare och olika lag – det vet man aldrig heller. Ibland blir det bara "pang" och han fungerade skitbra med vår grupp.

Gunnarsson berömmer också tränarstabens lugn trots det pressade läget. En som inte var lika lugn var klubbens general manager Doug Armstrong.

– Den enda som hade panik var vår GM. Han sa liksom "börjar ni inte vinna och tar er upp i tabellen kommer det att hända grejer vid trade deadline". Det är naturligt ju, men precis innan det började vi klättra i tabellen och då lät han det bara vara.

Armstrong tog dock ett beslut som skulle visa sig vara en stor nyckel. Han placerade reservmålvakten Chad Johnson på waivers och då plockades han av Anaheim Ducks. Som ersättare kallades rookiemålvakten Jordan Binnington upp från AHL.

– Han har varit med oss i fyra år kanske i organisationen, men han har bara varit AHL-målis. Förra året hade han inte ens plats i AHL, utan blev utlånad till Bostons farmarlag. Sen i år var han tvåa i AHL och det var väl ingenting mer med det. Han var en bra målis, men det var ingen man tänkte skulle komma upp så där. Sen när vi skickade vår andremålis, så skulle vi plocka upp vår finska keeper i AHL, Ville Husso, men så var väl han skadad och då fick Binnington komma upp.

Det dröjde nästan en månad innan kanadensaren fick debutera i NHL. Den 7 januari fick han dock chansen och då höll han nollan när laget besegrade Philadelphia Flyers. På den vägen fortsatte det och Binnington vann 13 av sina 15 första NHL-matcher.

– Han bara vann. Det var bara att låta honom vara. Det var helt magiskt att det kommer en sån kille. Man lirar ju inte alltid bra match efter match, men han kunde ju vinna matcher åt oss. Det gav oss de där poängen som var otroligt viktiga och han växte ut till ett monster.

Hur osannolikt är det och även att han höll i slutspelet?

– Jag vet inte vad man ska säga om det. Precis som det ska klicka för tränare, så är det ju samma sak för spelare att man ska komma in vid rätt tillfälle. Det var ju guld och jäkligt kul.

Till slut slutade det alltså med Stanley Cup-seger. Och som första örebroare någonsin att få sitt namn på bucklan minns Calle Gunnarsson tillbaka på känslan efter att den sjunde och avgörande matchen var färdigspelad.

– Man var jävligt glad, lättad, tom på något konstigt sätt också. Sen blandas det när man ser alla lagpolare och sedan var frugan och brorsan där. När man ser dem blir man rörd också, så det var en jäkla mix av känslor. Men allting var ju bra, utan det var bara glädjetårar. Det var coolt.

Därefter väntade ett vilt firande som pågick i en dryg vecka.

– Det var mycket direkt efter i omklädningsrummet och sen på flyget hem. Sen körde vi där och dagen efter var det på någon bar. Det var mycket grejer hela tiden, men det var skitkul. Sen hade vi paraden och det var nästan den bästa festen. Det känns så konstigt också att säga att man har varit med om en parad. Det är man ju aldrig. Vi körde igenom där och sen drog vi till Vegas och körde två nätter där. Det var det.

Gick det att ta in hur mycket folk som dök upp på paraden?

– Det var skitskumt. Vi hade våra egna bilar och just när vi startade var vi på ena sidan av rinken. Då var det rätt lugnt, men sen när vi vände upp på stora gatan... "vad fan är det som händer?". Det var så mycket folk och det bara fortsatte och fortsatte. Vi sprang ut i publiken och firade med dem. Vi kunde ha gjort vad vi ville, de älskade vad man än gjorde. Det är också helt sjukt. "Jag kan prova att göra det här" och de bara "okej". Det är galet att få vara i centrum på en sån grej. Det är bara att försöka ha så kul som möjligt. Det var grymt.

Vad är din uppfattning om hur mycket det betydde för folk i St Louis?

– Det känns som att det var jävligt stort. Alla kommentarer man hört är ”ni vet inte och ni fattar inte hur länge vi har väntat”. Man själv är inne i sin bubbla och som spelare är man kanske där i max tio år. Det är ingenting mot fansen som varit med i 50 år och har vuxit upp med ett lag. Det är som fansen här också om Örebro skulle vinna SHL. Det finns ju de som har varit med från början och det har varit mycket upp och ned. Det blir en annan grej för fansen som man som spelare inte kan fatta, men man försöker. Alla är så jäkla glada och man får en liten glimt av betydelsen när man är på paraden och ser hur mycket folk som är där och hur alla bara firar med en. Jag ser inget bråk, utan det var bara bra.

Det här är första delen av tre från intervjun med Calle Gunnarsson. Den andra publiceras under torsdagen och där öppnar han upp om skadorna som höll på att avsluta NHL-karriären.

Carl Gunnarsson

Ålder: 32.

Familj: Hustrun Josefine och dottern Elise.

Bor: St Louis, USA.

Klubbar: HC Örebro, Linköping, Toronto Maple Leafs, St Louis Blues.

Statistik: NHL: 581 matcher, 129 poäng (28+101). Stanley Cup-slutspel: 62 matcher (1+5). SHL: 150 matcher (10+19). Allsvenskan: 80 matcher (3+16). A-landskamper: 36 (3+6). VM-matcher: 24 (3+3).

Meriter: En Stanley Cup-titel (som förste örebroare någonsin), ett VM-silver och två VM-brons.