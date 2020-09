"En motiverad våldtäktsman bryr sig om hen riskerar sex eller tio års fängelse"

Under mitt scrollande av Facebook-flödet i väntan på bussen så snubblar jag in i ett forum där Örebromedborgare diskuterar aktuella brottsfenomen. Jag har som princip att aldrig ta aktiv del i diskussionerna men kan uppskatta att betrakta allmänhetens tankar kring brott och straff. Just denna morgon rapporteras om ett brutalt rån mot en äldre kvinna och att man gripit en misstänkt person. Snabbt tornar förslagen om tänkbara åtgärder upp sig. Det pratas i termerna ”spöstraff”, ”avrättning”, ”arkebusering” och ”förverkad chans att leva”.

Jag uppfattar genomgående ett direkt samband mellan uppfattad grovhet på brott och förslag på ”lämpliga” och subjektivt uppfattade lika stränga straff. Uppfinningsrikedomen är stor får sägas. Inte sällan involveras resonemang besläktade med det av Kung Hammurabi av Babylonien omtalade talesättet ”öga för öga, tand för tand”, den så kallade talionprincipen och tankegången om att det begångna brottet ska mötas med ett lika stort ont och att straffets syfte är att framkalla lidande för den som kan anses skyldig till gärningen. Givet är att dessa primitiva utspel kan hänföras till människors emotionsstyrda uppfattning om dels hur förkastligt ett visst brott är men också vad ett straff förväntas leda till.

Om målet är att minska brottsligheten och förebygga återfall så är det några saker vi behöver beakta, dels att ett fåtal individer orsakar en större del av brottsligheten vilket innebär att brottsligheten visserligen sjunker men endast under den tid som den skyldige är bakom lås och bom. Däremot förefaller inte strängare straff minska lusten att begå brott.

Längre inlåsning ökar däremot risken för svårigheter för den kriminelle att senare anpassa sig till samhället utanför vilket ökar risken för återfall i brott. Snarare har forskning visat att risken för att åka dit kan vara avskräckande.

Förenklat: en motiverad våldtäktsman kommer inte bry sig om hen riskerar sex eller tio års fängelse, däremot om risken för att gripas och lagföras är betydande. Här spelar alltså faktorer som polisiär närvaro och förmåga att lagföra större roll än antalet fängelseplatser i Sverige.

Det straffrättsliga system vi har idag skildrar olika skeenden av samtidens syn på icke önskvärda (kriminella) beteenden och straffets funktion. Det finns i huvudsak två huvudlinjer i den moderna strafftillämpningen, fängelse eller vård. Sverige har en instrumentell strafftillämpning det vill säga vi vill att straffet ska leda till positiva effekter för samhället och individen, främst att skydda samhället, avskräcka, rehabilitera kriminella till friska samhällsmedborgare. Någon tydlig koppling till vare sig etik, moral och rättvisa finns alltså inte, inte heller principer för vedergällning, i vart fall inte idag. Men precis som att dåtidens strafftillämpning enligt talionprincipen idag i västvärlden anses förkastlig så kan vi också förvänta oss framtida förändringar i synen på straffens syfte och art. Redan nu kan vi se vissa nya trender, bland annat genom straffskärpningar och avskaffande av straffrabatter.

Givetvis har jag själv funderat över vad ett människoliv, en brutal våldtäkt eller rån mot en äldre människa ur rättviseaspekt borde rendera straffmässigt. Och jo, det har också hänt att jag stämt in i att ”det borde vara dödsstraff på sådant”. Förnuftsmässigt vet jag dock att det inte är riktigt så enkelt. Ett taget liv kan inte ersättas med ett annat. Inte heller ska varken medial uppmärksamhet eller känslor tillåtas påverka straffpåföljden. Däremot skulle jag önska att brottsoffrets behov skulle sättas i centrum före förövarens. Kanske är det på liknande sätt som rösterna i sociala medier ska tolkas.