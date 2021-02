En ordförande tackar för sig: I fem år har hon jobbat för att sätta guldkant på tillvaron för Örebros äldre

Hallå där Barbro, vad ägnar sig Hjärta till hjärta åt?

– Vi är en frivilligverksamhet som riktar sig till äldre. Vi har samarbetsavtal med Örebro kommun och får uppdrag och uppgifter om behövande som behöver hjälp. Till exempel följer våra volontärer med som stöd vid allt från läkar- och tandläkarbesök till inköp och bankärenden eller vid besök hos frisör till exempel. Trygghetssamtal är en annan del – att kunna ge lite tid och finnas som ett stöd. Det kan ske fysiskt, men nu under pandemin via telefon och sociala medier.

Och så anordnar man aktiviteter också?

– Ja, för att öka gemenskap och trivsel. Under åren har vi haft olika projekt, teman och turnéer, som vi ordnat på olika äldreboenden i Örebro kommun. Vi träffas och umgås i olika grupper där vi bland annat fikar, promenerar, spelar bingo, syr, läser, gympar, spelar musik eller annat som man vill göra tillsammans.

Så Hjärta till hjärta är en ideell förening?

– Ja. Under mina fem år har vi varit en fantastisk styrelse bestående av tio personer, som mer aktivt drivit och genomfört de olika projekten. Men sen har vi haft runt 150 volontärvänner också, som vi arbetat tillsammans med.

Någon höjdpunkt under de här fem åren som du vill lyfta fram?

– Under 2019 firade vi föreningens 20-årsjubileum och eftersom vi under de senaste åren fått flera donationer, bland annat från baptistkyrkan i Brevens bruk, ville vi använda pengarna för att ge så många som möjligt en upplevelse att minnas – en extra guldkant.

Så vad blev det?

– Vi gjorde en storsatsning och gav samtliga äldreboenden i Örebro kommun, 26 stycken, ett besök med underhållning kopplat till en samvarostund – där boende och volontärer fick tid till gemensam samvaro runt kaffebordet och där mötet och musikstunden skulle få ge en extra krydda. Vissångaren Håkan Isacson var vår huvudgäst under den där fantastiska turnén, med ”melodier vi minns”. Det blev en resa i tiden med sånger från förr, där vi alla fick vara aktiva om vi ville och hade lust.

Det handlar en hel del om musik i Hjärta till hjärta?

– Ja, tillsammans med kultursamordnare på Örebro kommun har det ordnats spelningar med liveband under musikfestivalerna ”Live at Heart”, ”Senior at Heart” och ”Folk at Heart”. Dels på olika äldreboenden, men också spelningar som genomförts under varje festival i Örebro. Pengar har då också samlats in till Musikhjälpen. I samverkan med kommunens ”Kultur för seniorer” genomfördes den musikaliska soarén ”Jeremias i Tröstlösa” med Staffan Ernestam – totalt elva spelningar. Och så har Hjärta till hjärta varit med och medverkat vid Örebro föreningsråd, Anhörigdagen och på Seniorfestivalen.

I ditt yrkesliv jobbade du ju som rektor bland annat – det här med människor verkar ha varit din grej?

– Ja, att ha haft förmånen att få arbeta med personer från vagga till graven – det känns stort! I mer än 43 år hade jag ett fantastiskt stimulerande yrkesliv som lärare och rektor, och där handlade det om allt från förskola till gymnasiet, men också vuxenutbildning och yrkesutbildningar samt SFI och invandrarelever med akademisk utbildning från jordens alla hörn. Som pensionär har jag nu även fått lära mig om äldrevård, och att ha fått vara ordförande i Hjärta till hjärta känner jag som en stor ynnest!

Hur känns det att lämna över ordförandeklubban?

– Att hitta en ny ordförande visade sig inte vara så lätt, men då tidigare kommunalrådet Per-Åke Sörman skulle börja på en ny yrkesbana tackade han ja. Jag är så innerligt tacksam för Per-Åkes stora hjärta, och vet att han på ett fantastiskt sätt kommer fortsätta uppdraget med att sätta guldkant för de "års-rika" i Örebro kommun. Jag önskar honom och föreningen ett stort varmt lycka till i fortsättningen, och vill också rikta ett stort varmt tack till alla samarbetspartner och vänner genom åren – både inom Örebro kommun och inom frivilligverksamheterna.