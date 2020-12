En röst på S eller M är en röst för vinster i välfärden

... till John Johansson (S) NA 21 november och Anna Andersson (KD) NA 26 november.

När John Johansson (S) svarar Emelie Jaxell (M) angående privatiseringar inom välfärden är det uppenbart att John Johansson inte vill bemöta kritiken vi framfört i vårt debattsvar om samma ämne. Vi tolkar Johns tystnad som ett tecken på att styrande partier S, C och Kd med Socialdemokraterna i spetsen inte vill ta diskussionen med Vänsterpartiet angående vinster i välfärden. Det är också uppenbart att John vet att Vänsterpartiet har en större trovärdighet i frågan än Socialdemokraterna. Vi har hela tiden motsatt oss privatiseringar inom välfärden och drivit denna fråga hårt och konsekvent. En majoritet av det svenska folket tycker som Vänsterpartiet – våra skattepengar ska gå till det de är avsedda för, inte till privata vårdföretag i form av vinst.

Örebro kommun får betala stora summor för att vi ska kunna ha privata vårdföretag inom välfärden.

John talar sig varm för en hemvård i kommunal regi, samtidigt så är Socialdemokraterna direkt ansvariga för införandet av privatiseringar inom välfärden. Det var under Socialdemokraternas styre som Lagen om Valfrihetssystem, LOV, infördes inom hemvården i Örebro. Socialdemokraterna säger en sak men gör en annan i praktiken. Sedan LOV:en infördes under Socialdemokratiskt styre 2015 så har Hemvårdsnämnden snabbt gått från ett plusresultat till ett underskott om 100 miljoner kronor. Vi ser en tydlig relation mellan införandet av LOV och de underskott som Hemvårdsnämnden nu tvingas hantera, något som inte bara drabbar alla Örebroare som betalar skatt men även de äldre som får sämre vård när ytterligare nedskärningar måste göras. Örebro kommun får betala stora summor för att vi ska kunna ha privata vårdföretag inom välfärden.

I sin budget för 2021 så gör styrande partier S, C och Kd stora nedskärningar inom verksamheten medan Vänsterpartiet i sitt budgetförslag har lagt till pengar. Cirka 75 procent av Örebroarna väljer kommunal hemvård. Med styrets gällande budget så innebär det i praktiken att man ska försämra 75 procent av all kommunal hemvård för att 25 procent ska kunna fortsätta ha privat hemvård. Denna ”valfrihet” som S och KD har kritiserat oss för att vilja ta bort är inte mycket värd när den innebär att tre fjärdedelar av Örebroarna ska betala för att en fjärdedel ska kunna ha privat hemvård. Att sitta still i en båt som håller på att sjunka är inget vi tänker göra, det vore både oansvarigt och farligt.

Vi skulle slippa kostsamma upphandlingar, administration och kontroll av de privata aktörerna.

Vi delar inte Anna Anderssons (KD) bild av att det skulle vara ett drastiskt förslag att föreslå en hemvård i kommunal regi, däremot anser vi att det är både drastiskt och oansvarigt att låta privata företag fortsätta driva upp kostnaderna och urholka vår gemensamma välfärd. Det är anmärkningsvärt att John kritiserar vinsterna i välfärden när det är hans eget parti som sett till att de införts. 100 miljoner i underskott är inget man löser genom ytterligare nedskärningar som drabbar verksamheten, de som arbetar inom den eller de som är i behov av vård – däremot är vi övertygade om att underskottet skulle minska markant om hemvården i Örebro kommun utfördes i kommunal regi. Vi skulle slippa kostsamma upphandlingar, administration och kontroll av de privata aktörerna. Vi skulle få en mer överskådlig och följsam verksamhet som inte är kostnadsdrivande och som inte har ekonomisk vinst som högsta syfte. Samtidigt skulle en majoritet av Örebroarna få det de önskar – en hemvård i kommunal regi.

Avslutningsvis så trycker John Johansson återigen på att detta kommer att bli den stora valfrågan 2022 och att valet då står mellan S och M. En röst på S eller M är en röst för vinster i välfärden i olika hög grad, något som vi tycker är helt galet. Ska vi prata om valet 2022 så är Vänsterpartiet det enda alternativet. Det är endast Vänsterpartiet som både i ord och handling visat att vinster inte hör hemma i välfärden!

Martha Wicklund

oppositionsråd, Vänsterpartiet Örebro Kommun