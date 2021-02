En storspelande målvakt och två debutanter – när Kif förlorade

Kif Örebro kom till spel med en frånvarotyngd trupp borta mot Eskilstuna. Elli Pikkujämsä var iväg på landslagssamling och förutom långtidsskadorna saknades även Sara Lilja-Vidlund med en känning.

Inte helt otippat var det Eskilstuna United som började matchen bäst. Målvakten Tove Enblom stod för en rad fina ingripande som gjorde att Kif Örebro kunde freda målet under det första trycket.

Något som hängde kvar från träningsmatchen mot Linköping senast var problem med uppspelen. Kif Örebro vill spela upp från backlinjen den här säsongen – men har haft stora problem med detta i inledningen. Gång på gång lyckades Eskilstuna retfullt enkelt bryta uppspelen och kunde skapa en hel del farligheter från det.

Här kan ni se matchen i efterhand

Till slut var det också hemmalaget som tog ledningen. Linn Vickius slog bollen mot den bortre stolpen där Berglind Rós Ágústdóttir halkade oturligt. Vaila Barsley tackade, tog emot och skickade in 1–0 intill den bortre stolpen. Ingenting den annars storspelande Tove Enblom kunde göra åt det.

Kif Örebro knappt ett läge i den första halvleken. Karin Lundin såg väldigt ensam ut på topp när Kif föll ned från sin 4-2-3-1 uppställning till en 4-5-1 i försvarsspelet.

Den som lyckades skapa något var Anna Sandberg. Hon försökte utmana flera gånger från sin kant och skapade viss injektion i Kif.

Den andra halvleken fortsatte i samma fotspår som den första. Kif hade fortsatt stora problem att etablera något eget spel och Eskilstuna skapade en hel del lägen. Det ända som stod mellan Eskilstuna och Örebros nätmaskor var fortsatt Tove Enblom.

Glädjebeskedet för Örebro var istället de bägge debutanterna. Anna Sandberg startade matchen och såg frejdig ut på sin kant. I minut 74 byttes hon ut och in kom kanadensiskan Jenna Hellstrom. Hellstrom levererade både en, två och tre glimtar om vad hon kan erbjuda.

Men trots en sista forcering av Kif så slutade matchen 1–0 till Eskilstuna.

Matchfakta

Eskilstuna United – Kif Örebro 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (37) Vaila Barsley,

Varningar, United: Kif: Sophia Redenstrand

Domare: Laura Rapp

Publik: Redovisades ej.

United

Emelie Lundberg (MV) – Emma Östlund, Elise Stenevik (ut 81), Elin Rombing, Linn Vickius, Loreta Kullashi, Felicia Saving, Vaila Barsley, Felicia Rogic (K), Anna Oskarsson (ut 31), Fanny Andersson.

Ersättare

Lucia Duras (in 81), Chloe Eriksson, Emma Engström, Johanna Renmark (in 31), Fiona Eriksson, Elisabeth Tillenius, Matilda Plan.

Kif Örebro

Tove Enblom (MV) – Frida Abrahamsson, Sanna Kullberg, Berglind Rós Ágústdóttir, Sophia Redenstrand (ut 89) – Olivia Mattson, Emilia Pelgander (ut 73) – Nathalie Hoff Persson, Wilma Öhman, Anna Sandberg (ut 73) – Karin Lundin.

Avbytare

Moa Zakrisson (mv), Jenna Hellstrom (in 73), Cornelia Karlsson (in 89), Rebecka Mannström (in 73), Elin Lindbäck.