"En väldigt kapabel och fin häst" – så var torsdagen på Örebrotravet

V64-fakta

Rätt rad: 7-4-5-6-1-8

6 rätt: 312 kr

5 rätt: 7 kr

4 rätt: Jackpot

Omsättning: 4 348 980 kr

Antal system: 121 020

V4-fakta

Rätt rad: 5-6-1-8

4 rätt: 509 kr

Omsättning: 500 128 kr

Antal system: 12 760

DD-raden: 1-8

Odds: 70,26

Tummen upp: Ural vann från dödens på 1.11 blankt över kort distans med autostart. Hästen har gjort fyra starter i Örebro och har tre segrar på banan. Körande Jorma Kontio och tränaren Susanne Richter skröt upp hästen rejält i vinnarcirkeln och det med all rätt.

Tummen ner: Till oss själva som dissade Global Wise Guy. Hästen fick ett perfekt lopp i vinnarhålet och vann på 1.12,4 auto över medeldistans till 15 gånger pengarna. Inte bara vi som tyckt Nurmoshästen varit blek tidigare i år.

Tränare i fokus: Jörgen Westholm som ordnade ett äkta hattrick och vann kvällens tre första lopp, alla med egentränade hästar. Jörgens hästar har gått bra en längre tid, av hans vinnare denna afton imponerade Västerbo Crush mest som vann lätt från ledningen via 1.15,4 sista varvet.

Dagens kuskprestation: Kim Eriksson körde vaket till med Robert Bergh-tränade Höwings Unbeatable och kunde överta ledningen från Björn Goop med Personal Goals. Segern blev överlägsen i ett ihåligt lopp och sa inte så mycket.

Bara bäst: Hemmahästen Bo C. var väldigt bra i V64-avslutningen. Hästen vann säkert via 1.11,1 sista varvet före Waikiki Silvio som fick en drömresa. Extra skoj att färgstarke Carl-Erik Lindblom är ordinarie kusk på profilhästen Bo C. numera.

Blufflopp: Juliloppet blev som väntat ett sömnpiller med storfavoriten Fort Knox i ledningen tillsammans med Björn Goop. Talangen fungerade inte som bäst i kurvorna och i sista sväng bröt treåringen ut ett halvt spår, Goop var dock med på noterna och räddade situationen. Segern blev lätt via 1.12,3 sista rundan och 150 000 kronor för denna seger var bra betalt… Pasi Aikio har att slipa på och det tar nog ett tag innan vi ser Muscle Hill-avkomman på en tävlingsbana igen.

Lira nästa gång: Apple Rose gjorde första starten på ett år. Stoet fick en vilsam resa i rygg på ledande och vinnande Bay View. Avslutningen var bra och femåringen utmanade Bay View, tar hon detta lopp på ett bra vis kan hon passas noga i nästa start.

Citatet: ”Han sprang ut ett halv spår i sista kurvan och trodde allt var klart. Detta är i grunden en väldigt kapabel och fin häst". Björn Goop efter Fort Knoxs seger i Juliloppet. Detta var hästens sjätte seger, totalt har treåringen gjort sju starter.

Lopp 1

1) 9.Silver Bullit (Jörgen Westholm), 16,9 (7,99) 2) 1.Acclamation, 17,1 (1,77) 3) 4.Joy Frances Boko, 17,2 (10,19) 4) 5.Mellby Howlit, 17,2 (4,06) 5) 2.Bo Diddley, 17,3 (21,77) 6) 8.Charles du Sud, 17,3 (37,35) 7) 10.Gigantic Star, 17,9 (50,69) 8) 7.Kent le Soleil, 18,2 (28,57)

Opl: 3.Livi Obelix H.M., (56,63)

Odds: 7,99

Plats: 1,76-1,27-1,90

Tvilling (1/9): 6,85

Trio (9-1-4): 163,57

Strukna: 6.

Lopp 2

1) 3.Västerbo Crush (Jörgen Westholm), 16,0 (8,16) 2) 8.Alesso, 16,4 (3,33) 3) 6.Timotejs Igge, 16,4 (2,38) 4) 5.J.S.Egon, 16,6 (45,26) 5) 10.Guardian, 17,3 (24,04) 6) 7.Xtra G.T., 17,4 (39,87) 7) 4.Raj Brillaconala, 17,6 (30,19)

Odds: 8,16

Plats: 1,51-1,21-1,25

Tvilling (3/8): 7,70

Trio (3-8-6): 106,92

Strukna: 1, 9, 11

Lopp 3

1) 3.One Kind of Art (Jörgen Westholm), 15,7 (5,99) 2) 11.Italiano Boko, 16,4 (16,64) 3) 14.Airy Fary, 16,7 (2,51) 4) 12.Nelson Vingboons, 16,8 (100,00) 5) 1.Cobbys Nana, 16,9 (10,57) 6) 7.Donna de la Creme, 17,1 (13,03) 7) 6.Quick Fix My Heart, 17,2 (32,57) 8) 13.Defiko, 17,3 (51,71)

Opl: 9.Finalizer, (5,79) 2.Delicious Design, (89,15) 10.Beyonce Halo, (100,00) 8.Alfas Jeanne d'Arc, (48,35)

Odds: 5,99

Plats: 2,22-2,65-1,32

Tvilling (3/11): 36,62

Trio (3-11-14): 140,49

Strukna: -

Lopp 4

1) 7.Ural (Jorma Kontio), 11,0 (1,48) 2) 4.Bålsta Palema, 11,4 (23,98) 3) 2.Overtimeosåfin, 11,5 (18,98) 4) 3.Forecast, 11,6 (10,37) 5) 8.Minnestads el Paso, 11,6 (4,67)

Opl: 9.Macho Look, (25,83) 6.On Track Piraya, (36,75) 5.Mynta Broline, (65,66) 1.Super Photo Bood, (52,29)

Odds: 1,48

Plats: 1,18-2,11-2,31

Tvilling (4/7): 9,75

Trio (7-4-2): 68,97

Strukna: -

Lopp 5

1) 4.Bay View (Erik Adielsson), 15,0 (2,32) 2) 3.Apple Rose, 15,1 (35,99) 3) 1.Easy Creation, 15,2 (3,00) 4) 12.Kiss Sånna, 15,2 (27,68) 5) 5.Indira O.E., 15,3 (7,53) 6) 6.Bon Ego, 15,3 (31,48) 7) 2.Kavata Käll, 15,3 (18,75)

Opl: 9.White Witch Doc, (64,09) 11.Twigs Florikash, (23,61) 7.Persephone Face, (61,48) 10.Undazzled Eyes, (17,36)

Odds: 2,32

Plats: 1,37-4,81-1,49

Tvilling (3/4): 31,62

Trio (4-3-1): 224,90

Strukna: 8

Lopp 6

1) 5.Fort Knox (Björn Goop), 14,4 (1,30) 2) 1.B.W.T.Echo, 14,7 (36,94) 3) 2.Tabasco C.D., 15,0 (52,61) 4) 4.Qwartz, 15,4 (20,06) 5) 7.The Bald Eagle, 20,4 (11,85)

Odds: 1,30

Plats: 1,24-3,26-2,94

Tvilling (1/5): 21,81

Trio (5-1-2): 74,96

Strukna: 3

Lopp 7

1) 6.Höwings Unbeatable (Kim Eriksson), 14,4 (2,84) 2) 5.Personal Goals, 15,8 (15,49) 3) 4.Mellby Gin, 15,8 (6,21) 4) 7.Oboy C.D., 15,5 (12,38) 5) 10.Feel the Music, 15,8 (31,61)

Opl: 3.Arrow Avon, (90,08) 1.Mooney, (7,43) 9.Castleman, (10,14)

Odds: 2,84

Plats: 1,35-2,72-2,05

Tvilling (5/6): 23,55

Trio (6-5-4): 119,37

Strukna: 2

Lopp 8

1) 1.Global Wise Guy (Jorma Kontio), 12,4 (15,05) 2) 4.Dream Cash, 12,5 (7,52) 3) 2.Iglesias Boshoeve, 13,0 (3,45) 4) 9.Firecracker, 13,0 (20,40) 5) 6.Intense Boko, 13,0 (4,27) 6) 8.Riptide R.D., 13,5 (30,08)

Opl: 12.Versailles U.S., (38,81) 3.Speedy Tilly, (10,91) 5.Happy Confess, (25,41)

Odds: 15,05

Plats: 2,84-2,51-1,70

Tvilling (1/4): 42,56

Trio (1-4-2): 483,95

Strukna: 7, 11

Lopp 9

1) 8.Bo C. (Carl-Erik Lindblom), 13,6 (4,29) 2) 4.Waikiki Silvio, 13,7 (3,11) 3) 1.OnTrack He's Black, 13,8 (3,29) 4) 7.Grinnebys Orion, 14,0 (97,99) 5) 6.Cikoria Frazer, 14,1 (30,64) 6) 3.Fairplay Pellini, 14,2 (10,49)

Opl: 10.Mellby Fantom, (24,22) 12.Porthos Race, (22,83) 9.Carlos Milo, (104,83) 5.Duke of Mearas, (41,70)

Odds: 4,29

Plats: 1,56-1,31-1,34

Tvilling (4/8): 8,74

Trio (8-4-1): 44,66

Strukna: 11

Lopp 10

1) 4.MargaretaSjöhammar (Ulf Ohlsson), 13,2 (6,04) 2) 7.Bailamos, 13,3 (8,05) 3) 1.Classics Never Die, 13,3 (5,91) 4) 2.Mellby Hawaii, 13,5 (3,04) 5) 3.Atlas Kronos, 13,5 (4,89) 6) 6.Isa Sting, 16,3 (64,48) 7) 5.Otroligosåfin, 19,9 (5,91)

Odds: 6,04

Plats: 2,32-2,03-1,70

Tvilling (4/7): 35,83

Trio (4-7-1): 252,16

Strukna: -

MÅRTEN ERIKSSON