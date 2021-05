En välkomnande mötesplats för alla

... till ”Muskelbyggaren”, insändare i NA den 17 maj.

Jag är tacksam för att du beskriver din upplevelse hos oss och ger oss en chans att reflektera kring din känsla. Under hela pandemin har vi haft full uppmärksamhet på hur våra medlemmar beter sig främst i relation till pandemin, men också till varandra. Friskis ambition och vår förväntan är att alla medlemmar tar sitt ansvar och att vi behandlar varandra med respekt.

Det du berättar gör mig inte stolt. Det gör mig uppriktigt ledsen att du upplevt detta hos oss. Men en mening i din insändare gör mig glad, du beskriver det Friskis vill stå för, nämligen ”att alla kategorier av människor är välkomna”.

... mixen och främst mängden människor i våra lokaler har förändrats något och det kan självklart ha påverkat stämningen.

Friskis har alltid välkomnat alla, och vi är stolta över att man kommer till oss för att träna och mötas. En plats där man kan ta hand om sig själv och sin hälsa, ha kul och få möta andra människor i en aktivitet med positiva förtecken. Jag är beredd att instämma i att coronapandemin har förändrat landskapet. I hela samhället och naturligtvis även på Friskis.

Under pandemin har situationen varit annorlunda för de flesta av oss. Många har av olika och förklarliga skäl valt att avstå från att besöka Friskis. Andra har handlat annorlunda. Inte upplevt samma oro för pandemin, känt sig trygga hos oss och prioriterat träningens positiva inverkan på deras mående. Men mixen och främst mängden människor i våra lokaler har förändrats något och det kan självklart ha påverkat stämningen. Och då kanske mer under de tider då anläggningen är obemannad. Något som under de senaste åren blivit ett krav i branschen.

Vilket inneburit att vi fokuserat på att få verksamheten att överleva.

Vi förväntas skapa möjlighet till träning när människor kan och vill träna. Vilket betyder en stor del av dygnet, och i vårt fall kl 05-23. Och för att kunna göra det till en kostnad som är rimlig kan vi inte bemanna alla tider. Såklart har detta sina baksidor. Även om vi inte upplevt att problemen varit många eller stora så kan vi inte vid alla tillfällen ingripa om situationer uppstår.

Ett stort ansvar vilar på våra medlemmar och att man bemöter varandra med just respekt.

Pandemiåtgärderna i samhället har inneburit skarpa restriktioner men inte tvingat oss att stänga. Vilket inneburit att vi fokuserat på att få verksamheten att överleva. Vi har tagit stort ansvar och vidtagit en mängd åtgärder med målet att skapa förutsättningar för att träna tryggt inom våra väggar. Vi gör det för att vi är övertygade om att vi även under en pandemi är relevanta i samhället och gör stora insatser för folkhälsan.

Vi är redo att vidta åtgärder och att ta samtal med de medlemmar som inte uppför sig ...

Vi kommer vara än mer relevanta när den är över, när många är vaccinerade, restriktionerna släpps och alla känner sig trygga igen. Då kommer merparten av våra medlemmar, och förhoppningsvis många nya, tillbaka för att de behöver sin träning och längtar. Friskis ambition är att förbli en välkomnande mötesplats för många och för alla.

Så bästa ”Muskelbyggaren”, det jag vill be dig är att kontakta mig och berätta mer om dina upplevelser. Var och när har det skett och vad kan vi göra för att minska risken att det händer igen?

Vi är redo att vidta åtgärder och att ta samtal med de medlemmar som inte uppför sig som man kan förvänta sig i ett civiliserat samhälle och på Friskis. För som någon så klokt sa. På Friskis är alla välkomna, men allt är inte välkommet.

Helena Tranquist,

verksamhetschef Friskis&Svettis Örebro