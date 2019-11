En vecka utan matcher – då tävlar sig Örebro Hockey i form: ”Vi har en poängberäkning – tittar på statistik”

Örebro var i gång på is igen efter en måndag som bestod av fysträning. Men utöver isträningen så testades också spelarna utanför.

– Vi har testat av gruppen lite i dag på cykel för att kolla vad nivån är på tåligheten i benen. Man får passa på när vi har möjlighet att göra vissa saker för att stämma av det fysiska, säger Niklas Eriksson.

Med en vecka utan matcher tas också tillfället i akt att nöta mer detaljer och inte så värst mycket taktik.

– Vi kör lite längre träningar. Delade pass, dubbla pass och så. I morgon kör vi delat pass i mindre grupper. Sedan blir det inte så mycket taktiska saker utan mer jobba med det fysiska.

Där ingår en tävling som påbörjades under tisdagens träning. Som utgår efter en del detaljer i spelet.

– Vi har en poängberäkning och tittar lite på statistik och vad vi kan göra bättre. Till exempel ligger vi ganska långt ner i serien vad gäller direktskott. Så man får bonuspoäng om man skjuter direktskott. Det är något vi känner att vi kan utveckla. Vi tränar fram till torsdag, sedan är det ledigt och återhämtning fredag, lördag och söndag.

Är det skönt att ha det här uppehållet eller kommer det olägligt med tanke på er form?

– Som spelare och ledare ställer man sig in på att det ska komma ett brejk. Man går all in fram till dess så det är klart det känn skönt nu. Samtidigt har vi en bra känsla i gruppen med ett bra flow. Framtiden får väl utvisa vad som är rätt eller fel. Men vi ha kört hela vägen in i kaklet, vilket känns bra. Jag tycker att vi gjorde en jäkligt bra match uppe i Skellefteå även när jag nu tittar i efterhand. Även fast de har 20–4 i skott i tredje så tycker jag ändå på något sätt att vi kontrollerar matchen.

I tabelltopp efter 16 omgångar. Passar du på att njuta?

– Det är ett grundjobb som ska göras hela tiden. Ni går vi igenom med laget och har individuella samtal. Det är sånt som är jäkligt viktigt, att vi stämmer av med killarna. Slappna av och njuta gör man efter säsongen. Nu är det full fokus även om det är ett annat fokus just denna vecka.

På tisdagens träning fanns den till BIK Karlskoga utlånade Max Lindholm med och körde. Men någon permanent återkomst är inte aktuellt just nu.

– Han körd med oss eftersom Karlskoga vilade i dag. Det var en bra dag för honom att vara med, han tillhör ju oss. Sedan fick vi testa hur han ligger till fysiskt. Han kommer vara med Karlskoga i morgon igen.

Det gäller tills vidare?

– Ja, tills vidare. Planen är att han ska vara där den här veckan. De har matcher lördag och måndag.

I övrigt tränade samtliga förutom då Mathias Bromé som spelar med Tre Kronor den här veckan och Shane Harper som är sjuk.

– Han tränar förmodligen i morgon.