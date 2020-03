Enda uttagna länsidrottaren efter OS-beskedet: ”Får försöka se det positiva i virrvarret”

Inget är ännu officiellt bekräftat, men i en intervju med USA Today uppgav kanadensiska IOK-delegaten Dick Pound på måndagen att sommarens OS i Tokyo kommer att skjutas fram, av allt att döma till 2021, på grund av coronapandemin.

Sveriges olympiska kommitté, SOK, hade redan tagit ut 19 idrottare och fem lag till tävlingarna i Tokyo – bland Anna Bernholm, Frövi Judoklubbs stora medaljhopp.

– Jag såg precis nyheterna, och det där är antagligen en ganska säker källa. Det kommer inte som någon chock med tanke på världsläget, men i och med att det är några månader kvar till OS hade jag nog trott att det skulle dröja lite till innan de tog det definitiva beslutet, säger hon.

– Det är viktigt att det blir så säkert som möjligt, det förstår jag. OS är en stor grej, men det finns andra saker som också är viktiga, som hälsan.

29-åriga Bernholm missade OS i Rio de Janeiro 2016 med en hårsmån. Därefter bytte hon viktklass, från 63 till 70 kilo, vilket blivit en succé: Förra året vann hon grand prix-tävlingen i Tel Aviv, var i fyra finaler på världstouren och tog EM-brons i Minsk, där hon var svensk fanbärare under invigningen av europeiska spelen. I höstas var hon uppe på andra plats på världsrankningen, men sparsammare tävlande under vintern har lett till att hon halkat ned till sjundeplatsen – även om hon så sent som i februari besegrade världsettan Marie-Ève Gahié i Paris grand slam-tävling.

– Jag fick en smäll på knäet, så senaste tiden har jag kört rehab. Det har gjort att allt det här som hänt, med alla tävlingar som ställts in, inte drabbat mig så jättemycket. Jag har inte behövts lägga om min plan hittills. Nu får vi se hur det här utvecklar sig framöver. Min plan var att träna för fullt i maj och sedan göra någon tävling i juni inför OS i juli, men nu verkar det som om jag får längre tid att rehaba knäet om det skulle behövas, säger hon.

Vad innebär det för dig personligen om OS skjuts upp?

– Ska jag vara ärlig har jag inte hunnit tänka igenom det här så mycket än. Vi får se hur det internationella judoförbundet löser kvalproceduren. Vi har ju hållit på och samlat världsrankningspoäng i två år för att kvala till OS, och nu skulle kvalet avslutas i maj. Nu får vi se hur de löser det, men det får man ta när det kommer.

Det är inget stort bekymmer i stil med att du hade tänkt lägga av efter OS eller så?

– Nej, jag har fortfarande åldern på min sida och jag har fortfarande utvecklingspotential och saker jag kan bli bättre på och vässa till. Man får försöka ta det som en möjlighet och se det positiva i virrvarret.

Vid sidan om Bernholm var Örebrocyklisten Emilia Fahlin det stora länshoppet inför OS i Tokyo, även om hon ännu inte hade fått officiellt klartecken från SOK.