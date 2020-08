ENKÄT: ”Amanda Lind du måste avgå” – såhär ställer sig Örebros kulturprofiler till kravet

Astrid Lindgrens värld var beredda att anpassa sin verksamhet efter alla konstens regler, tvingades ändå stänga. Kolmården får ha öppet, men bara de delar som är djurpark – så fort det övergår till nöjesfält blir det stopp. Gekås (köpcentret Ullared) fortsätter med sin sedvanliga kommers medan festivaler och konserter skjuts på framtiden. Flygplan, stränder, restauranger – helt okej att sitta kropp mot kropp flera hundra människor. Medan fotbollslagen spelar inför tomma arenaläktare och motionsloppen ställs in.

Den senaste tiden har det utbrutit en arg debatt kring hur både orättvist, ologiskt och otryggt restriktionerna slår.

”Sluta se på kultur och underhållning som grädden på moset, något trevligt till kaffet, något som inte är på riktigt allvar. Det är en jätteindustri med välutbildade människor och specialister som omsätter många miljarder varje år, bidrar med miljarder i skatteintäkter och uppemot 200 000 människor får direkt eller indirekt sitt uppehälle därifrån. En jätteindustri som går under. ” (3/8-2020), Jonas Gardell ryter ifrån i Expressen och kräver kulturministern Amanda Linds (MP) avgång.

Bakgrunden är generellt hur kulturbranschen har drabbats av mötesrestriktioner som införts under pandemin. Specifikt aktualiserades det när en middag för 250 personer skulle arrangeras på Pite havsbad, vilket var okej. Men så bokades artisten Danny Saucedo in som underhållning och då stoppades middagen av polisen, då hade det nämligen gått från att vara en middag (=coronasäkert) till ett kultur- eller nöjesevenemang (=kan endast ta max 50 personer åt gången för att inte riskera att sprida viruset).

Omständigheterna runt middagen blixtbelyser kulturens utsatthet sedan coronaviruset slog till.

Eller som Johan Hilton skriver i DN:

”Vore man konspiratoriskt lagd skulle man misstänka att högre makter offrar kulturen för att hålla ekonomin i gång. Genom att upprätthålla de drakoniska restriktionerna av folksamlingar på kulturens område ger regeringen sken av att ta i med hårdhandskarna samtidigt som man låter restaurangsektorn och handeln hålla öppet.” (11/8)

Vi ringde upp lokala kulturprofiler för att höra vad de tycker om den senaste tidens debatt:

Helena Hedlund, författare, skådespelare och dramatiker

► Vad tänker du om hur kulturbranschen har behandlats under coronapandemin?

– Det är mycket som är obehagligt med den pandemi vi befinner oss i, men en sak som har påverkat åtminstone mig negativt är uppdelningen av samhällsviktiga och samhällsoviktiga yrken. Kultur betraktas som oviktigt och kan därför offras, kanske för att det ska synas att vi i Sverige i alla fall har några stränga restriktioner? En tom teater är en tydlig symbol. Det är dock svårt att inte känna sig orättvist behandlad när köpcentrum och flygplan får hysa långt fler än femtio personer, när konsumtion och miljövidriga flygresor anses viktigare än konst och kultur. När de får utöva sina yrken, men inte vi.

► Jonas Gardell gick ut i en krönika i Expressen och krävde kulturminister Amanda Linds avgång, håller du med?

– Det var en väldigt bra krönika Jonas Gardell skrev, den satte ord på många i kulturbranschens frustration. Jag vet inte om det hjälper att hon avgår i detta läge, men hon måste handla, och det snabbt!

Hanna Järver, artist

► Vad tänker du om hur kulturbranschen har behandlats under coronapandemin?

– Det är frustrerande att det är olika saker som gäller, att det är okej att vara många på en restaurang men så fort det blir en konsert måste folk gå ut ur lokalen. Om man tror att vi inte bör vara fler än 50 personer på samma plats så ska ju det gälla alla, säger Hanna Järver som själv släpper ett nytt album om en månad och hade planerat att åka ut på en turné efter det.

– Det ser inte ut att ske i höst i alla fall. Alla bara väntar på att få klarare besked, kommer det fortsätta vara max 50 personer eller ska man invänta att de restriktionerna släpper? Det skapar oro, folk kommer behöva börja tjäna pengar igen annars kan vi inte fortsätta.

► Jonas Gardell gick ut i en krönika i Expressen och krävde kulturminister Amanda Linds avgång, håller du med?

– Jag har inte läst hans krönika och jag känner inte att jag kan ta ställning till huruvida hon borde avgå eller inte.

Peter Flack, revykung

► Vad tänker du om hur kulturbranschen har behandlats under coronapandemin?

– Jag tycker att de har glömt bort oss, de har glömt kulturen. Hur i all sin dar kan det vara okej att tusentals människor går på Ullared eller trängs på stranden när vi inte ens får spela för 100 personer?

► Jonas Gardell gick ut i en krönika i Expressen och krävde kulturminister Amanda Linds avgång, håller du med?

– Det är naturligtvis provocerande att uttrycka sig så, och det är inte säkert att något skulle bli bättre om hon avgick. Men jag tycker det viktiga är att kritiken går fram och att man uppmärksammar problemet. Framför allt de privata kommersiella aktörerna som lever enbart på biljettintäkterna har en oerhört ansträngd situation just nu. Det finns ändå en sorts garanti över att man inte behöver säga upp all personal om man har bidrag från stat, region eller kommun. Det verkar som om de som bestämmer inte förstår hur lång förberedelsetid vi behöver, vi behöver få besked i god tid om det är så att vi bara får spela för 50 personer så att vi kan lägga ner, planera om eller skjuta det framför oss.

Rikard Lekander, konstnärlig ledare för Örebro teater

► Vad tänker du om hur kulturbranschen har behandlats under coronapandemin?

– Det har tyvärr visat sig tydligt hur låg status kulturbranschen har i Sverige om man jämför med exempelvis Tyskland, Frankrike eller våra grannländer. Att inte ge svar på varför köpcentrum och restauranger kan vara överfulla med människor men teatrar bara får ta emot femtio personer tycker jag är ett hån. Inte bara mot branschen, utan också gentemot publiken.

► Jonas Gardell gick ut i en krönika i Expressen och krävde kulturminister Amanda Linds avgång, håller du med?

– Jag vet inte om Amanda Linds avgång är lösningen. Men det vore väldigt bra om det fanns politiker som vågade kämpa för kulturen. Idag verkar nästan oviljan att lösa problemet med max 50 personer vid offentlig sammankomst som om kulturen vore själva viruset. Det är inte hållbart.

Anna Jansson, författare

► Vad tänker du om hur kulturbranschen har behandlats under coronapandemin?

– Nu måste man tänka igenom detaljerna och vilka konsekvenser restriktioner och bidrag fått. Det är onödigt att pumpa in pengar till de som klarar sig utan. Jag har inte ansökt om något det skulle aldrig falla mig in – vi deckarförfattare klarar oss nog. Sen är det viktigt att folk får besked, vilket besked det än är – okej om det bara får vara 50 personer på olika event, men då måste man gå in ordentligt och kompensera folk.

► Jonas Gardell gick ut i en krönika i Expressen och krävde kulturminister Amanda Linds avgång, håller du med?

– Hon kanske ligger vaken om natten och kämpar som djuret för kulturen, det vet inte vi. Jag tror inte att det tjänar något till att huvuden ska rulla. Jag tror att när det händer något som är såhär stort och såhär fort så är det klart att det blir misstag, allt går ju ut på att rädda liv. Men sen måste man försöker se konsekvenserna och lägga lika mycket krut på att se över reglerna och rätta till dem när det blir fel.

Mathias Färm, gitarrist i Millencolin

► Vad tänker du om hur kulturbranschen har behandlats under coronapandemin?

– Vi i Millencolin är ju rejält drabbade av pandemin och hela branschen går på knäna. Eftersom vi är ett internationellt band så är hela världen vår arbetsplats, vilket gör det väldigt svårt för oss att jobba oavsett vilka beslut som fattas i Sverige. 50 eller 150 personer i publiken kommer nog inte spela någon större roll för oss eller andra liknande band. Men självklart kan det hjälpa soloartister och annan kultur utan stor produktion och crew.

► Jonas Gardell gick ut i en krönika i Expressen och krävde kulturminister Amanda Linds avgång, håller du med?

– Jag litar på Folkhälsomyndigheten när det gäller råd i detta. Jag tycker att det är bra när beslutsfattare lyssnar på experter. Amanda Linds vara eller icke vara har jag svårt att uttala mig om.