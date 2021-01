ENKÄT: Bergslagens näringslivschefer om pandemins påverkan

NA:S ENKÄTFRÅGOR:

1) Hur har coronapandemin påverkat näringslivet i din kommun?

2) Är det några branscher som drabbats extra hårt?

3) Vad har varit din viktigaste uppgift under året?

4) Vad kan kommunen göra för att underlätta för företagen?

5) Tror du på en återhämtning under 2021 - och i sådana fall i vilken takt?

Mikael Haapala, näringslivsutvecklare i Ljusnarsbergs kommun.

1) Pandemin slog till väldigt olika i våras. Inom vissa näringsgrenar där människor direkt konsumera varor och tjänster märkte vi en tydlig nedgång men som har vänt tillbaka. Inom industrin fick de som var underleverantörer till fordonsindustrin en tydlig nedgång i våras men har återhämtat sig. Våra två största privata arbetsgivare har klarat sig bra.

2) De som drabbats hårdast är de som jobbar med evenemang och konferenser. Besöksnäringsföretag som vanligtvis har många utländska besökare har inte riktigt kunnat kompensera den ökade svenska inhemska turismen. Nu drabbas de som har planerat jul- och nyårsaktiviteter.

3) Att fortsätta arbeta med det som jag kan bidra med för att göra skillnad.

4) Vi har bland annat skjutit upp myndighetsavgifter för tillstånd.

5) Jag tror att de som jobbar med evenemang och upplevelser är helt beroende av vilka restriktioner som kommer att gälla för större delen av 2021. För övriga näringsgrenar som drabbades hårt i våras har återhämtningen kommit en bra bit på vägen.

Hällefors näringslivsstrateg Camilla McQuire

1) Olika delar av näringslivet har påverkats olika. I våras rådde en stor oro, men tack vare stödpaketen med korttidspermitteringar kunde i alla fall de större företagen och industrin klara det värsta. Efter sommaren såg det betydligt bättre ut än vi förväntat oss, men nu i samband med andra vågen så är vi mycket oroade. Några varsel har lagts då företagen inte visste hur lång tid man kan korttidspermittera.

2) Framför allt verksamheter som är beroende av att kunderna kommer innanför dörren har drabbats: handel, restauranger, frisörer, massagestudios etcetera. Thomas Kläder, som var en mycket viktig butik för Hällefors, gick i konkurs i våras på grund av corona, så nu har vi ingen klädbutik mer. De näringar som är beroende av utländska gäster hade en ganska dålig sommar. När de nya allmänna råden kom drabbades de redan hårt ansatta butikerna, de är ju beroende av julhandeln, den lever många butiker på i många månader. Även restaurangerna kämpar, inställda julbord och tidsbegränsad alkoholförsäljning på krogarna drabbar restaurangerna. Vi har ju några stora anläggningar som till exempel Loka Brunn och Grythyttans gästgivargård, men även våra herrgårdar som är beroende av gäster och de drabbas hårt.

3) Att försöka förmedla information och hålla en dialog med näringslivet. Det har varit en utmaning då jag tillträdde på den här rollen i mars månad, och inte känner alla ännu. Förutom näringslivsarbetet fick jag uppgiften att agera som kommunens kommunikatör gällande Covid-19 när vi gick upp i stab. En viktig lärdom är att det är svårt att kommunicera och informera för mycket.

4) Kommunerna i sig har ju inte så mycket de kan göra som verkligen gör skillnad för företagen. Det kommunerna kan och får göra kan underlätta på kort sikt. Jag tycker Hällefors kommun har gjort det vi kunnat med att bland annat erbjuda uppskov av tillsynsavgifter, samt vi tidigarelade några investeringar. Kommunens personal fick presentkort som gällde i lokala butiker. De viktigaste åtgärderna för att klara den här krisen är dock de statliga insatserna i form av olika stödpaket. Det är där den verkliga skillnaden för företagen görs. Stödpaketen har bitvis varit mycket generösa, men tyvärr tror jag inte att det räcker. Vi kommer nog se en hel del konkurser och varsel framöver. Det är frustrerande att se, man känner sig otroligt liten och maktlös.

5) Vi har redan sett en återhämtning inom industrin, där har jag förhoppning om att det ska tuffa på- jag tror på en långsam takt där. De ekonomiska efterverkningarna blir nog långa. När det gäller besöksnäringen är jag riktigt, riktigt orolig. Handeln och besöksnäringen är nog de som drabbats värst. Det pratas om att skapa stödpaket för att ”återstarta näringslivet” när pandemin är över, och jag hoppas verkligen att det finns en näring att återstarta. Industrin kan hämta igen det de förlorat genom att öka sina volymer, men en kund på en restaurang kommer inte att beställa dubbelt så mycket, ingen behöver ju äta två luncher. Det blir jättesvårt för både handel, boendeanläggningar och restauranger att ta igen det de förlorar. Jag ser hur de kämpar, de är mycket kreativa och de ställer om hela tiden. Jag hoppas verkligen att de orkar ta sig igenom detta!

Cecilia Lundkvist Sundin, Nora kommuns näringslivsutvecklare:

1) Pandemin har påverkat i högsta grad

2) Besöksnäringen och kultur är det som drabbats extra hårt i Nora.

3) Att finnas till hands för företagen och kunna agera snabbt om det behövs

4) Vi som jobbar på kommunen ska vara lätta att nå, och det ska vara lätt att få svar på frågor

5) Återhämtning till sommaren för handel och turism = besöksnäring. Men det kommer ske en del strukturella förändringar i stadsbilden som kanske kommit förr eller senare men nu blev förr. Återhämtning är branschberoende.

Wilhelm Magnusson, näringslivschef i Lindesbergs kommun.

1) Pandemin har såklart påverkat näringslivet i Lindesbergs kommun, på olika vis för olika branscher.

2) När det tog tvärstopp i våras såg vi tydligt att exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin drabbades mycket hårt. Bara på några dagar gick det från 100 % till 0%. Det var oerhört skrämmande. Nu ser det bättre ut. Hotell, restaurang och besöksnäringen drabbas hårt och även småföretagen generellt, som tyvärr inte har haft samma möjligheter att tillgodose sig de statliga åtgärdspaketen då upplevelsen har varit att stöden främst varit riktade mot större företag.

3) Eftersom alla har drabbats av pandemin har det även handlat om att ställa om arbetet i den kommunala organisationen. Inledningsvis kontaktade näringslivsenheten närmare 200 företag för att stämma av och få en lägesbild. En fortsatt dialog har förts utefter den kunskap vi kunde inhämta. Den information vi samlade in rapporterades vidare till region och länsstyrelse. Andra viktiga delar har varit, och är fortfarande, att förmedla information, bistå i tolkningen av olika åtgärdsprogram och att skapa olika utbildningsinsatser på kort och lång sikt. Att hålla i det vanliga arbetet med etableringar, infrastruktursatsningar och utvecklingsarbete är även extremt viktigt. Hur vi som kommunal organisation i samarbete med företag, föreningar och andra myndigheter kan stärka och bidra till ett bättre företagsklimat är såklart alltid prioriterat.

4) För att nämna några, allt från snabba politiska beslut om exempelvis presentkort till kommunanställda för att främja den lokala handeln till att påskynda investeringar som möjliggör utveckling av kommunen.

Vi skapade snabbt ett verktyg i våras för att hantera personer som blev permitterade och varslade för att matcha de personerna mot branscher som sökte arbetskraft, exempelvis mot skogs - och jordbruk, handeln, men även andra branscher. Kommunen samordnade under våren olika typer av kompetenshöjande utbildningar riktade mot små och medelstora företag med industrikoppling, tillsammans med regionala aktörer. Vi försöker jobba vidare utifrån de spåren med bra stöd av exempelvis Alfred nobel science park.

Vi försöker även vara extra lyhörda gentemot företagare/branscher som signalerar ett behov av stöd. Exempelvis nu med våra restauranger och hotell, genom att låta dessa företagare mötas (teams), både för att ge kommunen en bättre bild av läget, men även för att möjliggöra olika typer av stöd knutna till de behov som finns.

Samhällsbyggnadsförvaltningen stöttar företagen genom ökad flexibilitet. Det innebär till exempel prioritering av ärenden där näringslivet behöver hantera den speciella situationen och anpassning av tillsyn. Vidare att tillhandhålla företagslots, stödlinjer och hänvisa.

5) Om man med återhämtning menar att den ekonomiska marknaden ska bli lika stor som den en gång har varit så tror jag svaret är ja. Tveklöst och antagligen snabbare än vad vi kan tro. Men, den kommer inte se likadan ut som den har gjort tidigare. Det som ofta sker i olika typer av kriser är att redan påbörjade rörelser accelereras, det går att se nu bland annat kopplat till behovet och de möjligheter som finns med digitalisering.

Jag tror på förmågan hos våra företag att ställa om och i de svåraste av situationer anpassa sina verksamheter utifrån rådande läge. Företagen i Lindesbergs kommun är experter på detta och det tycker jag vi har ett kvitto på efter 2020 års prövningar. Människor och företag är kreativa och i ständig rörelse. Just nu svänger det på börsen vilket indikerar något, politiska uttalanden och styrmedel något annat, variationer sker mellan länder och regioner vilket pekar åt ännu ett håll. Det är en ny president i Vita huset, vaccin på intåg och snart är det val i Sverige. Det är många faktorer som spelar in och som i sig skapar rörelser. I allt detta finns Lindesbergs kommun och tar och ger.

När vi lyssnar in företagen i vår kommun får vi olika bilder. Vissa företag slår all time high i försäljning och omsättning samt anställer ny personal, merparten av företagen ser en ljusning och vissa företag har det tuffare. Det jag tror många behöver just nu är andrum, en liten stund. För att kort landa i den snabba förändringen som skett och sker för att sen angripa den med kraft och starta om på nytt.