Enroth friar domarna efter kontroversiella målet: ”Störde mig inte jättemycket”

Efter en tillknäppt 2–0-seger för Örebro Hockey på Hovet i torsdags blev det en böljande målfest och till slut 6–4 till Djurgården i lördagseftermiddagens returmatch i Behrn arena.

Det mest omtalade av de tio målen kom redan 14 minuter in i första perioden, när Djurgården kom i en omställning och Sebastian Strandberg vallade pucken i sargen bakom mål till Tobias Ekberg som smällde in den vid bortre stolpen. Det kontroversiella som föranledde tre minuters videogranskning? Att Niclas Bergfors befann sig i målområdet och såg ut att hindra Enroth från att fullfölja sidledsförflyttningen.

Men målet godkändes, och efteråt ”friade” Enroth domarna Andreas Harnebring och Linus Öhlund som båda granskade målet på en dataskärm i ena utvisningsbåset.

– Jag har inga problem med det målet. Jag tycker att det kan vara mål. Men då ska det vara så varje gång, säger Enroth och menar att mål tidigare dömts bort i liknande situationer.

I regelboken står att ett mål ska dömas bort ”om pucken går i mål i anslutning till att försvarande lags målvakt har hindrats att utföra en räddning på grund av tillfällig fysiskt kontakt av en anfallande spelare”, och i bedömningsdirekten att målet inte är regelrätt om ”en anfallande spelare tillfälligt har hindrat målvakten inne i målområdet i samband med målskottet på så sätt att målvakten inte har kunnat rädda pucken från att gå i mål.”

– Ja, okej, är reglerna så? Ja, då kanske det inte ska vara mål. Jag tycker i och för sig inte att han störde mig så mycket. Visst, han fastnade lite i mig, men som sagt: Jag tycker inte att han störde mig så jättemycket, säger Enroth som trots att Örebro vände 2–0-underläget till 4–3-ledning däremot inte vill spela ned betydelsen av målet:

– Nej, alla mål räknas.

Enroth, som fram till Djurgårdens 1–0-mål två minuter tidigare hade hållit nollan i över 116 minuter i sträck, hittade ändå förklaringen till förlusten i lagkamraternas spel snarare än i domarnas bedömning.

– Jag tycker att det var en svajig match. Det var fram och tillbaka hela matchen. Jag tror inte att alla tyckte det från vår sida, men jag tycker att det var väldigt svajigt. Jag tycker inte att vi gjorde en bra match. Det var mycket fram och tillbaka och många öppna lägen. Det är inte så man vill spela, tycker i alla fall inte jag, säger han.

Det är svårt att inte hålla med Enroth om man tittar på siffrorna: Djurgården ledde alltså med 2–0, men Örebro vände och hade både 3–2- och 4–3 och låg på för 5–3 innan Djurgården kvitterade med knappt fem minuter kvar och bara 18 sekunder senare också satte 5–4. Därefter 6–4 i tom bur.

Bortsett från Rhett Rakhshanis läckra 3–3-mål i powerplay, efter en magisk passning från Dick Axelsson, kom gästernas fyra första mål på snabba omställningar. Vid 4–4-målet slängde Marcus Högström in pucken framför mål, och den stannade på Rasmus Rissanens skridskor så att Tom Wandell kunde stöta upp den i nättaket.

– Rätt så tursamt. De bara slängde in den, och så landar pucken på ett blad och de kan raka in den på en gång. Det var mycket så i dag, mycket slumpartat. de hade ett par mål där pucken gick i sargen och ut på öppen gubbe, säger Enroth som också var helt chanslös på det matchavgörande 5–4-målet där han först var långt ute till höger och räddade pucken men där Manuel Ågren grävde loss den, gick köksvägen och la in den i det övergivna målet.

Senaste månaderna har Örebro blandat och gett – fram till vinsten mot Djurgården i torsdags hade laget nio raka av varannan vinst/varannan förlust. Faktum är att Örebro inte vunnit mer än två matcher i rad sedan säsongens fyra första, i början av oktober.

– Den här matchen är väldigt svajig ur min synvinkel, och då blir det nog att man vinner varannan match. Vi får försöka hitta en bättre kontinuitet, säger Enroth.

Vilken är den underliggande orsaken till ”svajigheten”?

– Det vet jag inte. Det finns många olika orsaker.

Pratar ni om det?

– Ja, det gör vi. Vi jobbar på det varje dag.

Chans att studsa tillbaka kommer redan på tisdag, då Örebro spelar borta mot Brynäs.