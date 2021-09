Enroth reste sig efter tunga hösten – hyllar målvaktskollegan: ”Stöttar mig i alla lägen”

Han har hunnit fylla 33 år och har bland annat stått i mål i över 15o NHL-matcher och vunnit VM-guld. Det hade möjligen gått att ursäkta lite bristande motivation på en försäsong. Men hos Jhonas Enroth finns ingen bristande motivation.

– Jag är jättemotiverad. Har hört att andra kanske inte är lika motiverade, men jag tycker alltid att det är kul att dra igång. Visst, man vill väl spela riktiga matcher men när man väl spelar träningsmatcher så går man ändå för fullt, säger Enroth.

Även en fredag i Hällefors?

– Ja, det tycker jag. Det är lite annorlunda men samtidigt kul att se lite olika och andra utmaningar.

Jhonas Enroth återvände till Örebro inför förra säsongen. Med hans gedigna meritlista följde höga krav. Men första halvan blev inte alls som varken han själv eller omgivningen hade hoppats.

Örebro vann visserligen matcher men Enroth hade svårt att övertyga prestationsmässigt. En del kritiska röster höjdes och samtidigt stod målvaktskollegan Jonas Arntzen för ett genombrott och såg ett tag ut att vara på väg att ta över som förstemålvakt.

Enroth själv duckar inte, utan ser självkritiskt tillbaka på hösten.

– Jag känner ändå att jag började rätt så bra. Jag vann väl mina fyra första matcher. Men sedan var hösten lite seg och jag spelade inte som jag hade hoppats. Samtidigt började "Arne" spela otroligt bra, vilket var bra för laget. Då fick jag stå lite på sidan och jobba med mitt eget spel, säger Enroth.

Har du dragit några lärdomar kring varför du inte riktigt kom upp i nivå?

– Klart man funderat mycket på det. Under den tiden funderade jag också mycket, men jag känner ofta att höstarna är lite tuffa. Det är lite mörka och jobbiga generellt. Men det känns som vi har försökt jobba på det och har lagt upp en plan.

En coronasäsong med tomma läktare, var det något som påverkade?

– Nej, inte för mig. Jag märker inte om det är fullsatt eller tomt. När man väl spelar så är man så fokuserad ändå så för min egen del kan jag inte skylla på något sådant. Det var bara att jag inte hade rätt tålamod i vissa situationer och så vidare.

Enroth skulle allt eftersom hitta formen. Ju längre det gick desto bättre blev han och slutspelet var han dominant. På åtta matcher hade han urstarka 95,1 i räddningsprocent.

– Efter jul kände jag att jag började hitta spelet och då kändes det otroligt bra resten av säsongen. Det var väl bara hösten som jag dippade och inte var så bra som jag hade hoppats.

Du nämnde Jonas Arntzen. Vad säger du om hans utveckling?

– Jag tycker hans talang är otroligt bra. Han är stor och atletisk och kan röra sig bra. Han har alla förutsättningar fysiskt. Han var jätteduktig i stort sett varje match han spelade. Det är en målvakt som ger stark konkurrens om speltid.

Att Jhonas Enroth hyser stark beundran för sin målvaktskollega visade sig inte minst i slutspelet. Det var i den fjärde matchen mot Leksand som Arntzen kastades in i hetluften – på Enroths initiativ, vilket tränaren Niklas Eriksson berättade om efteråt.

Detta sedan han själv åkt på en smäll mot knäet i den tredje kvartsfinalen som tvingade honom att kliva av i slutskedet.

– Jag kände att jag inte skulle kunna prestera på topp. Jag kände att en "Arne" på topp är mycket bättre än mig själv på 60-70 procent, säger Enroth.

Ni verkar ha en bra relation?

– Absolut. Han är otroligt populär och en trevlig människa. Han är rolig att ha och göra med och stöttar mig i alla lägen. Och jag försöker att stötta honom så gott jag kan.

Vad betyder det att ni får fortsätta ert samarbete?

– Jag ser det som en trygghet att ha "Arne" där för jag vet att han kan gå in och spela bra i många matcher i följd. Han kan hjälpa till att dra lasset ifall man skulle dippa lite som jag kanske gjorde i höstas. "Arne" dippade kanske lite under våren, så vi drog varandras lass där under en tid.

Med Jhonas Enroths storspel stod Örebro på tröskeln till en SM-final men blivande mästaren Växjö drog till slut längsta strået. Det är något som kan gräma Enroth även några månader senare.

– Framförallt gjorde man det då. Vi var kanske inte så nära i sista matchen, även om det till slut blev jämna siffror, men vi var nära i de andra matcherna. Sedan kände man fan, vi var nästan närmare dem än vad Rögle var i finalen. Men i slutspelet ska man vinna mot det lag man spelar mot och det var två värdiga finalister och Växjö var värdiga mästare.

Och nu är ni hungriga på att göra det ännu bättre?

– Absolut. Vi tog ett steg förra året och vi alla kan dra stor lärdom av att gå så långt som vi gjorde. Nästa gång har vi den rutinen i bagaget.

Fakta

Jhonas Enroth

Ålder: 33.

Född: I Stockholm.

Längd: 179 cm.

Plockar: Vänster.

Moderklubb: Huddinge.

Tidigare klubbar: Södertälje, Portland Pirates (AHL), Buffalo Sabres, Almtuna (lockoutsäsongen 2012/2013), Dallas Stars, Los Angeles Kings, Toronto Maple Leafs, Toronto Marlies (AHL), San Diego Gulls, Dinamo Minsk. Klagenfurter.

Meriter: Vunnit TV-pucken två gånger (03/04 och 04/05), VM-brons med U18-landslaget 2005, VM-guld med Tre Kronor 2013, OS-silver 2014.