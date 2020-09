Eon satsar i Örebro – nyanställer 20 personer: ”Säkrar kompetensen”

På elbolaget Eon i Örebro arbetar 78 personer, i Sverige har företaget runt 2 100 anställda. Nu satsar man lite extra på Örebro.

– Vi kommer att bli drygt 100 anställda, säger Azra Sapcanin.

Framförallt handlar det, som Azra Sapcanin uttrycker det, få in kompetens i huset. Tidigare har man köpt in tjänster från andra företag Men nu lyfter man in underhållsarbetena i egen organisation från konsulter och andra leverantörer.

– Nu anställer vi i vårt eget företag, säger hon. På det här sättet säkrar vi kompetens över tid.

Det har länge varit brist på tekniker och ingenjörer. Är det så fortfarande?

– Det har varit en stor utmaning, säger Azra Sapcanin. Det har varit svårt att hitta rätt och därför gör vid den här satsningen.

– Man har också länge pratat om pensionsavgångarna, nu står vi där och det är också en stor utmaning. Därför vill vi utveckla vår egen personal.

Letar ni folk just nu?

– Ja, det gör vi. Några tjänster är redan tillsatta, sen finns det några annonser ute och det kommer flera. Till årsskiftet räknar vi med att komma i mål.