ERIC FIEDLER: ”Alla borde se” • Hyllar Markus Krunegård i Humlehagen • Så bra var han – läs betyget

Recensioner som får spridning och omtalas är alltid sågningar. Nedskrivningar eller små taskigheter, på ett eller annat sätt.

Alla tycker väl det är roligt med någon som slår sig, om det så är att få stryk genom en text. Vad vet jag. Att spekulera kring sånt är en annan text.

Så det är väl svårt att förvänta sig läsarstorm vid sådana här tillfällen. Jag kan knappast räkna med utklippta citat på sociala medier eller diskussioner i kommentarsfält när en text handlar om en scen och Markus Krunegård.

Efter att ha sett honom i Humlehagen går det inte att dra en annan slutsats.

Han är bra och bäst. Jämt.

Visst fanns det skäl att oroa sig lite grand för hur det här vid ladan i Humlehagen egentligen skulle gå. Uppskjutet ett par veckor men fortfarande med publik som skulle sitta ned. Brukar ju inte bädda för rock n roll precis.

Och när jag berättade för en person att jag skulle hit svarade hen med att hen inte visste vem Markus Krunegård är.

Konstigt, tänkte jag. Han har ju varit rätt stor ändå. Eller? Tokspelad på varenda förfest runt sena 00-talet med P3-guld-vinnande "Jag är en vampyr", samarbetat med ett par rätt stora svenska namn ändå. Och nått ut skitbrett genom att vara med i tv-programmet "Så mycket bättre" – ett musikprogram för de som inte gillar musik, som podcasten Obiter Dictum uttryckt det.

Han kanske varit för snäll. Det verkar ju trots allt vara genom elakheter man blir superkänd, nowadays.

Synd är väl det, på sitt sätt, att tidevarven är som de är. För varenda människa borde känna till Sveriges bästa liveartist.

Det är väl egentligen en vansklig utmärkelse att ge, bara sådär på en rad.

Men i ärlighetens namn så funderade jag ganska snabbt in i den där konserten utanför Glanshammar om han kan vara dålig. Han har ju aldrig varit ens i en svacka någon av alla de gånger jag sett honom.

En kompis skickade ett meddelande till mig under konserten om att "Hell yeah Norrtälje" var fem plus. Det hade kompisen helt rätt i. Under de där minuterna och efterföljande del av konsert sket nog varenda höstpåpälsad parkbänkssittare i att det kanske finns andra som vill ha det Markus Krunegård har.

Han skiter väl också i det, att det finns andra som vill vara bäst. Och det är ju det som är så bra med Markus Krunegård i Humlehagen, som är bra med Markus Krunegård.

Det är opretentiöst. "Här är jag och där är ni och vi kan nog ha rätt skôj ihop". Solidariskt, för att parafrasera honom själv från ett mellansnack. Vi kör och så kör vi. Med publiken, ute i publiken, genom publiken. Hela livet är ett disco.

Jag vet att den är allvarsam, låten "Hela livet var ett disco". Det är väl det som gör honom till ett svensk storhet inom pop-poesin. Inte bara spellistvänliga låtar för Satin som når ut brett. Utan också en finkänslighet för det där pissiga i livet som vi nog alla känner rätt ofta eller åtminstone ibland.

Det kanske också är därför varenda låt i den där allt mörkare höstnatten förvandlas till någon slags gemensam delning av känslor, "O A O A E vi förlorade", "Korallreven och vintergatan", "Stjärnfallet".

Näe, den här recensionen blev ingen sågning. Så den kommer kanske inte få sån där spridning. Men den borde få. Åtminstone till de som ännu inte sett Markus Krunegård. Det borde alla göra.

Konserten – låt för låt:

• Vill ha dig

• Tur att vi lever samtidigt

• Sett henne

• O A O A E vi förlorade

• Ville så mkt mera än o bara Fantisera

• Hell Yeah Norrtälje

• Hela livet var ett disco

• Korallreven och Vintergatan

• Kemtvätten

• 91:an

• Jag är en vampyr

• Askan är den bästa jorden

• Stjärnfallet