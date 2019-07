Ericsson tvingades bryta under första varvet – märkbart irriterad på konkurrenten: ”Tydligt att Sato kör in i mig”

Marcus Ericsson inledde från 12:e startposition under söndagens race i Ohio. Och inför söndagens tävling hade 28-åringen stora förhoppningar om en framskjuten placering.

– Jag är väldigt taggad på att köra. Har vi en bra dag tror jag vi har chans på topp fem, eller till och med pallen, sa Ericsson till Viasat inför racet.

Men drömmen om pallplatsen tog slut redan på första varvet. Bar ett par kurvor in i racet drabbades Kumla-sonen, som flera gånger tidigare, av en kollision som förstörde hans dag. På reprisen såg det ut som att japanen Takuma Sato körde in i Ericsson som på grund av det stötte ihop med stallkamraten James Hinchcliffe. I samband med incidenten drabbades Marcus av punktering, plus att den främre hjulupphängningen böjdes. Skador som inte gick att åtgärda, utan 28-åringen fick bryta racet innan han ens hunnit ett varv och slutade sist av samtliga förare.

– Jag tycker det är tydligt att Sato kör på mig och att jag efter det kör in i James (Hinchcliffe), så det är väldigt tråkigt, säger en märkbart irriterad Ericsson i Viasats sändning.

För landsmannen Felix Rosenqvist gick det betydligt bättre. Smålänningen visade direkt att farten han visade upp i kvalet fanns kvar i söndagens race.

I kombination med att bilen svarade extremt bra var förutsättningarna för en topplacering goda. Och rätt tidigt stod det klart att Rosenqvist körde mot en pallplats. Däremot kunde nog ingen förutspå hur jämnt det skulle bli.

Med 18 varv kvar låg Chip Ganassi-föraren nio sekunder efter ledande stallkamraten Scott Dixon, som gick för sin sjätte seger på Mid-Ohio. Svenskan körde på sina svarta däck medan Dixon hade de mjukare röda som blev sämre och sämre för varje varv som gick. Rosenqvist plockade nästan en sekund per varv och såg ut att komma ikapp. Men det var två saker som skulle fälla honom. Mellan svensken och nya zeeländaren var det fyra varvade bilar. Det i kombination med att svensken endast hade fem sekunder "push-to-pass" kvar när åtta varv återstod gjorde processen väldigt svår.

Men med två kvar var Rosenqvist om och utmanade Dixon. Svensken försökte ta sig förbi flera gånger, men den rutinerade Scott Dixon höll undan och kunde segra ännu en gång i Ohio.

Resultatlista Indy 200:

1. Scott Dixon 01:45:15.6974

2) Felix Rosenqvist +0.0934

3) Ryan Hunter-Reay +1.2578

4) Will Power +6.9878

5) Alexander Rossi +10.7949

....

23) Marcus Ericsson (Avbröt loppet)