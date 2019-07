Ericssons och Nasr har en brokig historia – nu testkör brassen för Kumlasonens team

I två år i Formel 1 var Marcus Ericsson och Felipe Nasr teamkollegor i Sauber. Vid ett flertal tillfällen har det varit heta känslor mellan de båda förarna.

Under ett VM-lopp i Barcelona 2016 ville Ericsson köra om teamkompisen men Nasr var inte beredd att släppa förbi. Marcus var märkbart irriterad både under loppet då han skrek i teamradion, "He’s moving everywhere in the breaking zone. We’re teammates, come on!” och efter racet sa han såhär:

– Det slutade lyckligt den här gången, men det var nära att det hade slutat med att båda bilarna fick bryta, jag tycker det är lite onödigt att köra så teamkamrater emellan.

Och det dröjde inte långt tills det faktiskt skulle sluta olyckligt.

I Monacos GP, två veckor efter Barcelona körde förarna ihop och kraschade, även då var det Ericsson som kom bakifrån med betydlig högre hastighet. Både Marcus och teamet sa i radion att Nasr skulle släppa förbi svensken men efter flera varv utan att Nasr lyssnade gjorde Ericsson ett försök att ta sig förbi på egen hand vilket slutade i en krasch.

– Det var rätt så klart att han hade lite problem att hålla uppe farten. Jag rapporterade till teamet, de såg det och sade säkert i tio varv att han skulle flytta på sig, sa Marcus efter Monaco GP.

Och efter racet var det uppenbart att de inte var bästa vänner.

– Vi är inga bästa polare men det känns inte som det finns något behov av det heller. Vi snackar och hälsar på varandra, och kan prata om bilen.

Efter den säsongen fick Felipe Nasr lämna Sauber medan Ericsson gjorde två år till med stallet innan han lämnade F1 för Indycar.

Nu kan de alltså bli teamkollegor igen.

Marcus nuvarande teamkollega James Hinchcliffe sitter på ett flerårskontrakt och Marcus själv har sagt att han gärna är kvar i teamet nästa år, men ingenting är alltså klart. Då tar teamchefen Taylor Kiel in Nasr för att testköra.

– Indycar ger oss möjligheten att testa förare på en utvärderingsdag och vi har använt den dagen förr med Robert Wickens och förra året med Marcus, i år kommer vi att göra det med Felipe, säger Taylor Keil till Racer.com.

– Vi vill se till att vi har dom bästa mekanikerna, ingenjörer och alla, förare inkluderade. Felipe har varit på våran radar ett tag.

Marcus Ericsson mot Felipe Nasr i Formel 1

2015: Marcus Ericsson–Felipe Nasr (i Sauber)

Kval: 10–9. Skillnad i kvaltid i snitt: Nasr 0,041 sekunder snabbare. Race där båda förarna tog målflagg: 6–8. Poäng: 9–27.

2016: Marcus Ericsson–Felipe Nasr (i Sauber)

Kval: 13–8. Skillnad i kvaltid i snitt: Ericsson 0,213 sekunder snabbare. Race där båda förarna tog målflagg: 9–4. Poäng: 0–2.