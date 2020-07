Erik Björndahl gjorde karriärens första allsvenska mål – med bruten näsa: ”Det bara small till i nätet”

Matchens första ÖSK-mål. En viktig kvittering i första halvlek – och Erik Björndahls första allsvenska fullträff i karriären.

– Det bara small till i nätet, säger en glad Erik Björndahl till NA efter matchen.

Efter en rörig situation där bollen studsade mellan lagkamraterna Robin Book och David Seger, och försvarande Mjällby-ben, dök Björndahl upp på klassiskt gubben i lådan-manér.

– Det var väldigt rörigt. Jag trodde först att både Seger och Book skulle göra mål, men så ser jag att bollen ligger lite fri. Den är längre bort från mig än från Mjällbys försvarare men jag slängde mig rakt in i situationen och fick världens träff, säger Björndahl.

Det känns som att du trivs i röriga situationer i straffområdet?

– Ja, jag gör väl några såna mål per säsong, där man bara dyker upp i boxen. Att bollen bara ska in.

Mjällby tog ledningen på straff i matchens sjätte minut. Detta efter att Jack Lahne gått upp i en nickduell och gett gästernas Viktor Gustafson en tryckare i ryggen.

Lagkaptenen David Löfquist klev fram och slog bollen distinkt till höger om Oscar Jansson, som chansade åt fel håll.

Därefter hade ÖSK flera bra chanser att kvittera, varav en av de absolut hetaste var just Björndahls. Anfallaren drog till med ett stenhårt skott rakt i ribban fem minuter efter att Mjällby tagit ledningen.

– Jag kände att jag fick på en bra träff och såg bollbanan hela vägen. Det kändes som att den skulle gå in. Deras målvakt sa till mig att han var på den och tippade den i ribban, och det är klart att det är frustrerande att den inte gick in. Jag har haft några lägen nu som varit väldigt nära, säger Björndahl.

Under måndagens match spelade Erik Björndahl med ett skyddande pannband. Han har en blåtira i fyra olika nyanser under ögat, hack ovanför ögonbrynet och en trasig näsa.

Skadorna kommer sig av smällen han gick i matchen mot Varberg åtta dagar tidigare, när han fick bäras ut på bår efter en nickduell som såg mycket obehaglig ut.

– Näsan var så bred att jag knappt såg någonting de första dagarna, berättar Björndahl.

– Jag fick en rejäl smäll, och jag har en fraktur där ena näsväggen har åkt ner. Där känns det nog mer än vad det syns. Jag fick också sy sex stygn i pannan, men blåtiran under ögat ser värre ut än vad den är. Jag mår bra och allt fungerar som det ska, och det viktigaste är att jag inte åkte på en ny hjärnskakning.

Under måndagen blev det pannband, för att skydda stygnen och även huvudet. Tanken var från början att spela i en mask som täckte ansiktet.

– Men de var svårare att få tag på än man kunde tro. Det var på gång, för att skydda näsan, så det kunde ha blivit en sådan. Vi får se hur det blir, jag vill helst inte ha någonting alls.

ÖSK vann till slut med 3–1, efter mål av Nahir Besara och Jake Larsson i andra halvlek. Som helhet menar Erik Björndahl att man klart och tydligt förtjänade de tre poängen.

– Det är tufft att få en straff emot sig, jag tycker att den är tveksam. Men då stod vi upp bra istället för att gå ner oss, fixade fram flertalet väldigt bra chanser och skulle kanske ha gjort två, tre mål istället för bara ett i första halvlek. Efter mitt mål sjunker vi ner lite för lågt, men kom ut bättre i andra. Över 90 minuter är vi värda matchen, men Mjällby stod upp bra, säger Björndahl.

Hur har det offensiva spelet känts under de här första matcherna?

– Vi har legat väldigt rätt försvarsmässigt och jobbat hårt, hela laget. Från anfall ner till Oscar Jasson i mål. Kanske har det tagit lite kraft från anfallsspelet. Vi har också varit lite för fega, inte vågat gå för dom avgörande bollarna. När vi väl har lägen blir vi inte tillräckligt direkta. Men jag tycker att det har sett bättre ut, och vi har skapat mer de senaste tre, fyra matcherna. Det får vi bygga vidare på.

Mjällby ligger åtta i allsvenskan efter nio omgångar, och har blivit lite omtalade som en pigg nykomling 2020. Men frågar man Erik Björndahl syntes inte mycket av det under måndagen på Behrn arena.

– Jag tycker inte att de var så pigga idag, säger Björndahl, och fortsätter:

– De stod upp bra, men de hade inget vidare spel. De var väldigt direkta, och det löste vi bra. Många gånger gick bollen bara ner till Oscar så att vi kunde börja om. Vi gick problem när de kunde bryta högt när vi har possession på egen planhalva. Annars var jag inte jätteimponerad av dom. Men vi gjorde också en bra match, så det kan ha varit mer det.

Örebro SK – Mjällby AIF 3–1 (1–1)

Mål: 0–1 (6) David Löfquist (straff), 1–1 (38) Erik Björndahl, 2–1 (52) Nahir Besara, 3–1 (80) Jake Larsson.

Varningar: –

Domare: Bojan Pandzic.

ÖSK

Oscar Jansson (K) – Albin Granlund, Michael Almebäck (ut 86), Benjamin Hjertstrand, Kevin Wright – Dennis Collander (ut 46), Nahir Besara – Jack Lahne (ut 80), David Seger (ut 86), Robin Book – Erik Björndahl.

Avbytare: Jake McGuire (MV), Arvid Brorsson (in 86), Jake Larsson (in 80), Simon Amin (in 46, åter ut 60), Hussein Ali (in 86), Nordin Gerzic (in 60), Andreas Skovgaard.

Mjällby

Marko Johansson – Mohanad Jeahze, Viktor Agardius, Jesper Löfgren, Max Watson, Joel Nilsson – Viktor Gustafson (ut 23), David Batanero, David Löfquist (K) – Mamudu Moro, Besard Sabovic (ut 71).

Avbytare: Carljohan Eriksson (MV), Eric Björkander, Jacob Bergström (71), Jonathan Tamimi, Hampus Holgersson, Jesper Gustavsson (in 23), Moses Ogbu.