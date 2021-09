Eriksson firar fem år i Örebro Hockey – nu höjs kraven: ”Vi vill vara där igen”

Trots omständigheterna med corona och tomma läktare så är det ändå med glädje Örebrosupportrarna blickar tillbaka på säsongen 20/21. Den bästa i klubbens historia med semifinalplatsen där blivande mästarna Växjö pressades till en avgörande match.

Men frågar du spelare och ledare så var inte allt frid och fröjd. Det finns saker som skaver, som behöver bli bättre. Och det är det som Niklas Eriksson nu vill rätta till.

– Vi vill bygga vidare på det vi gjorde förra året. Men då vill vi bli jämnare och hålla en högre lägstanivå än vad vi hade. Det har vi sagt hela tiden. Det var vi inte nöjda med när vi utvärderade säsongen. Vi var för mycket upp och ner, säger Eriksson.

Sällan var vinstsviterna längre än två-tre matcher. Men inte bara resultaten var svajiga. Även prestationerna var väldigt mycket upp och ner.

– Framför allt hade vi svårt mot om man får säga lag längre ner i tabellen. Våra bästa prestationer gjorde vi mot topplagen. Vill man bli ett topplag så behöver man vara bra i varje match. Där tycker jag att vi tagit vid under försäsongen. Det har inte varit bländande spel men ändå homogent. Det finns ett fundament att bygga på.

Men Örebro Hockey drog nytta av den någorlunda svajiga grundserien. De klev in i kvartsfinalen mot succélaget Leksand som underdog, en stämpel Niklas Eriksson omfamnade inför matcherna.

Väl där fyra raka segrar och en taktisk triumf mot ett Leksand som aldrig fick till något motdrag.

Inte desto mindre underdog i semifinalen mot seriesegrarna och blivande mästarna Växjö som efter en del om och men drog det längsta strået till slut.

I år är det annorlunda. Med framgångar i bagaget föds också krav. Nu förväntas Örebro vara ett topplag. De ska vara med och hota om SM-guldet. Niklas Eriksson är högst medveten om detta och omfamnar snarare situationen än duckar den.

– Det går väl lite hand i hand med det jag pratade om att höja sin lägstanivå. Ska man vara ett topplag och motsvara förväntningarna så behöver man vara stabil. Inte spela flera fantastiska matcher och sedan flera dåliga. Jag tycker att Växjö är ett bra exempel. Det de gjorde i fjol var inget spektakulärt. De var stabila i 52 matcher och gjorde vad som krävdes i slutspelet. Det är mycket det som hockey handlar om. Jag tycker vi har börjat bygga det den här säsongen.

Men det ska läggas in en brasklapp att SHL är en speciell liga. Där många lag vill vara med och utmana. En lite sämre säsong kan resultera i ett eller flera steg bakåt där HV71 kanske är ett extremt exempel med degraderingen till hockeyallsvenskan en säsong där flera tippade dem i toppen.

– Man ska ha respekt för SHL som liga att det är så jämnt som det är. Det kan skilja tre poäng mellan plats tre och plats åtta. Det är inte osannolikt att det blir så och det får man ha med i beräkningen. Så man inte stirrar sig blind på var man slutar i slutänden. Viktigast är att vi bygger det här fundamentet där vi bli stabilare över tid och jämnare.

Pratar ni mycket om pressen och det mentala?

– Det har vi inte vävt in så mycket än så länge. Spelarna är på något sätt vana vid det. Vi kommer inte att målas upp som någon storfavorit. Jag tror de flesta kanske tror att det handlar om fem-sex lag och att vi finns däribland. Det ska vara mer inspirerande snarare än att det ska vara en börda.

Bilden av Örebro Hockey i dag är en helt annan än när Niklas Eriksson tillträdde som huvudtränare i december, 2018. Då ett lag i botten, nu en klubb som är välmående och som nämns som en guldkandidat.

– Det har med helheten att göra. Ekonomin är stabilare trots ett tufft år med pandemi. Micke Johansson har varit på sin post som vd sedan 2017 och Niklas Johansson har varit på sin position som sportchef under några år nu. Sedan har Stefan Bengtzén kommit in. Det är en stabilitet. Och jag har varit kvar här under de här åren. Nu har jag fått två nya tränarkollegor men vi har byggt en framgångsrik klubb och är konsekventa och har en identitet.

Apropå Bengtzén och Johansson. Hur ser du på ditt samarbete med dem?

– Min direkta kontakt är med Niklas. Bengtzén är mer helhetsansvarig för sporten så jag och Niklas har mer daglig dialog om spelare och truppen, hur den mår och var spelarna är och varför de presterar eller inte presterar. Mot Bengtzén är det mer större frågor, mer administrativt.

Niklas Johansson har fått sätta sin prägel med lagbygget. Men Niklas Eriksson har även han ett finger med ibland.

– Vi försöker ha en dialog och så bra bakgrund som möjligt på spelare, att det finns en scouting och process där vi nyttjar de resurser vi har. Vi försöker ta reda på så mycket bakomliggande faktorer som möjligt. Det allra bästa är om man som tränare haft spelare förut. Som med Jani Lajunen som Stefan Nyman hade i Lugano. Det är den bästa ingången man kan ha. Sedan kommer det alltid vara svårt att träffa rätt på alla spelare. Det är inte enkelt. Det är spelarnas marknad och den är ganska begränsad.

För snart fem år sedan kom Niklas Eriksson till Örebro efter ha fått sparken från Almtuna. Då som ny assisterande tränare i klubben som då låg och skvalpade runt kvalstrecket. I dag är han huvudtränare för samma klubb som numera nämns som en outsider till guldet.

– Ja, man känner att tiden går, det går jäkligt snabbt alltså. Det är väl det. Jag tycker man ska kunna njuta lite under resans gång. Inte på det sätt att man blir bekväm men att man försöker göra allt för att det ska gå bra. Att jag försöker göra mitt bästa, att alla andra ledare försöker göra det och spelarna. För det är ju så, man får inte så många chanser i sin hockeykarriär. Det var lite så vi resonerade i fjol när vi gick till slutspel att vi ska fan ta det här. Vi hade kunnat göra det, men ja. Vi vill vara där igen.

Kan det vara svårt just att njuta, att man är så inne i det dagliga?

– Så är det. Men man får försöka njuta av andra saker också. Det här att kunna förbereda ett lag är en njutning i sig, att killarna köper det vi håller på med.

Händer det att du kan stå i båset och bara stå och njuta?

– Ja, lite så. Det tycker jag för det är ändå det vi håller på med. Dels ge bra lösningar till spelarna i spelet men också att man känner att i dag är vi starkare än motståndarna. Vi bryter ner dem. Det är ändå en jäkla skön känsla och det är dit man strävar.

Har du något exempel på njutbara stunder?

– I fjol när vi väl tryckte gasen i botten så kände man fan, nu är vi bra alltså! Motståndarna fick knappt andas många gånger här på hemmaplan. Då var vi starka. Vi vände många matcher för det spelade ingen roll, vi hade ett jäkla bra tryck när vi tryckte till. Det tycker jag var en jäkligt bra känsla.

När jag intervjuar Mikael Johansson så händer det ofta att han svävar iväg och drömmer sig bort och pratar om att fira SM-guldet på Stortorget. Hur känner du när den bilden målas upp?

– (Skratt) På något sätt ska man alltid ha ett långsiktigt mål, ett perspektiv och lite av en dröm. Men det ska ändå på något sätt vara realistiskt. Den bilden är ju realistisk. Sedan om vi når dit får framtiden utvisa. Som tränare är man mycket här och nu men som klubb ska det finnas en vision. Så det är väl en bra vision.

Fakta

Niklas Eriksson

Ålder: 52.

Född: Västervik.

Familj: Frun Carol, barnen Lovisa och och Kalle.

Moderklubb: Västervik.

Tidigare klubbar som spelare: Leksand, IFK Helsingfors, Pustertal/Val Pusteria (Italien).

Meriter: SM-silver med Leksand, 1989, JVM-silver 1989. OS-guld 1994, två avancemang till elitserien med Leksand (2002 och 2005).

Tidigare klubbar som tränare: Leksand J20, Leksand (A-laget), Lillehammer, Almtuna.