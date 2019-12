Ett barns nödrop: ”Hur kommer julen bli för oss barn?” Här är familjerådgivarnas svar

Fråga: ”Hur kommer julen bli för oss barn?”

Hej!

Min mamma och pappa har separerat. Hur kommer julen att bli för oss barn?

Isak

Familjerådgivarnas svar: ”Så här kan det vara för många barn”

Första julen efter en separation blir ofta känslig. En familj har haft sina traditioner, och plötsligt vet man inte hur det ska bli.

Som barn är det lätt att tro att man ska behöva välja var man ska vara, och blir rädd för att göra någon ledsen. Det är dock föräldrarnas ansvar att ordna så att barnen får träffa båda sina föräldrar och övrig släkt under julhelgen.

Familjerådgivarnas tips till separerade föräldrar: ”Försök att ha ett barnperspektiv”

Barn har ibland en oro för sin andra förälder. Oro för att den skall vara ensam vid jul, eller känna sig övergiven. Därför kan det vara bra att visa tydligt vad jag kommer ta mig för och att jag faktiskt inte är ensam, under den tid då barnen är med sin andra förälder i juletid.

För barnen är det inte själva julafton som är det viktigaste, utan det är att i godan ro få dela det som hör julen till med sina viktiga nära och kära.

Försök att ha ett barnperspektiv. Man kan fråga barnen vad som är viktigt för dem att få göra, så det känns som jul, när det nu inte blir som det brukar. Att fira två julaftnar på en och samma dag kan innebära att det blir ett väldigt flyttande på barnen vid jul. Om man vill att barnen firar två jular, en med respektive förälder, är det kanske bättre att sprida ut det på olika dagar. I grund och botten handlar det om vad som är bäst för barnen och att sätta sina egna behov åt sidan.

Många par firar julen tillsammans under det första året efter separationen. Går det att undvika en tryckt stämning, kan det många gånger vara en bra lösning för barnen. Det är viktigt är att göra klart för barnen att det är julfirande det gäller, så det inte blir missförstånd om att man är en ”hel” familj igen.

De flesta brukar kunna hitta fram till nya sätt att fira julen, som passar just deras familj. Vissa genom att skapa nya traditioner i stället för att hålla fast vid de gamla.

Var lyhörd, fråga efter barnens önskemål kring det lilla, det dom ”kan” få ha inflytande över. De mår gott av att få medinflytande över sådant som val av julpynt, tv-program eller vilka spel som ni ska spela. De stora sakerna tar vi vuxna helt ansvar för, men känner så klart av vad som är bäst för att barnen skall känna sig trygga och tillfreds.

Så till sist. Är du ny bonusförälder vinner du på att ta hänsyn till ursprungsfamiljens känslor denna första jul. Tänk efter hur viktigt det är för barnen att du är med. Hur viktigt det är för din partner att du är med och hur viktigt det är för dig att vara med.

Familjerådgivarna

Om Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro

►Erbjuder: Samtalsbehandling med familjer, par och enskilda med fokus på relationer. Personalen har psykoterapeutisk utbildning samt är utbildade i tros- och livsåskådningsfrågor. Alla samtal sker under tystnadsplikt.

►Drivs av: Svenska kyrkan i Örebro genom Örebro pastorats åtta församlingar.

►Adress: Svenska kyrkans lokaler på Storgatan 27 B i Örebro.

► Vänder sig till: Alla boende i Örebro pastorat, eller i någon av dess anslutna församlingar. Bor du i annan del av länet eller i övriga Sverige Kika på Svenska kyrkans webbsida vad som erbjuds inom ditt eget pastorat.

►Kostnad: I Örebro kostar det 150 kronor per person per gång. Resten står kyrkoavgiften för, som betalas av Svenska kyrkans medlemmar. Kostnadsfritt för de under 20 år. Man behöver inte ha en kristen tro eller vara medlem i Svenska kyrkan.

►Webbsida: svenskakyrkan.se/orebro/individ-och-familjeradgivning