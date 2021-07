Ett blekt Karlslund föll på hemmaplan – målvaktsdebutanten efter matchen: ”Vet inte om det ligger på mig”

Matchens första halvlek rivstartade med två öppna lägen för vardera lag: Först var det Karlslund som kunde skapa ett jätteläge när Filip Höijer kom igenom och fick en jättechans. Avslutet lämnade mer att önska och en stund senare kunde Emanuel Arvidson springa igenom och komma fri mot Oscar Franck i Karlslundsmålet.

A-lagsdebutanten skulle lyckas stå emot då han kyligt väntade ut bortalagets vassa anfallare som försökte rulla in den i bortre.

En stund senare skulle bortalaget få nätkänning då Buster Blosse vickade sig in i straffområdet och rullade in 1-0 vid Oscar Francks första stolpe. Det var sedan ett Karlslund som skulle försöka ta sig in i matchen men som gång på gång tappade bollen i svåra lägen.

– Vi får kolla på matchen i efterhand men det är framförallt att de skapar momentum genom sin press som egentligen inte känns jättebra. Vi slår ut bollen på kanten och sedan slår vi en långboll istället för att försöka börja om och flytta bollen, säger debutanten Oscar Franck.

Resultatet 1-0 stod sig matchen ut och när andra halvlek drog igång var det ett Karlslund som förde matchen. Helt plötsligt rullade man bollen framåt och kunde sätta press på bortalagets backlinje. Inte sällan var det den kvicke vänsteryttern Abdi Sabriye som utmanade sin försvarare.

Men, nästa kalldusch skulle skölja över hemmalaget redan i den 61 minuten. Smedby vann bollen högt och hittade en helt ren Daniel Rann som kunde lägga in sitt lags andra mål i en tom kasse bakom en chanslös Oscar Franck.

– Min insats kändes bra genom hela matchen men jag får kolla på andra målet och se om jag hade kunnat göra något annorlunda istället för att sätta ut den på kanten. Jag vet inte om det ligger på mig men jag får kolla på det efter. Målen kommer från väldigt nära håll så jag känner inte att jag kan göra jättemycket mer i räddningsväg.

Som om inte det vore nog skulle domaren också visa upp det röda kortet för hemmalagets kapten Helmer Andersson. Karlslundsförsvararen hamnade på efterkälken och var tvungen att riva ner Emanuel Arvidsson som var på språng. Ett Karlslund med en man mindre orkade inte göra någon forcering och skapade knappt en målchans i matchens slutskede. Hemmalagets andra raka förlust var därmed ett faktum.

– Vi hade momentum med tre raka segrar och var obesegrad i fyra eller fem matcher men nu har vi gått ner oss med två raka förluster. Två till matcher nu innan uppehållet så det ska vi se till att vinna.

Hur kändes det att debutera?

– Det kändes jätteroligt. Jättekul att få chansen att göra A-lagsdebut i seriesammanhang. Nu ligger det på Sammy och Anton om jag får fortsätta spela så det är bara att vänta och se. Om de tycker att jag har gjort ett bra jobb så kanske jag får chansen igen. Annars så får man fortsätta kämpa på träningar.

I samma serie förlorade Rynninge med 6-3 på hemmaplan mot Trosa-Vagnhärad SK.

I division 2 norra Götaland skulle även Kumla åka på pumpen på hemmaplan då man förlorade med 3-1 mot Angered BK. Yxhults IK däremot skulle vinna med hela 6-0 på hemmaplan mot Tidaholm.

Matchfakta

Karlslunds IF FK–Smedby AIS 0–2 (0–1)

Lagen:

Karlslunds IF FK: (4-3-3) Oscar Franck (mv) – Lukas Julher (46), Konrad Gustavsson, Helmer Andersson, Christopher Alp – Pontus Hatula (66), Jonathan Lundberg, Dennis Koss - Filip Höijer, Linus Lamu, Abdi Sabriye (70).

Avbytare: Rasmus Forsell (mv), Benjamin Ibrahimbegovic (70), Mattias Lombrant, Oliver Kåhed (46), Sherwan Baderkhan (66), Malïk Mokédé, Carl Ekstrand Hamrén.

Smedby AIS: (4-4-2) Robin Ahlberg (mv), Marcus Englund, Jakob Olsson, Oliver Beletic, Gabriel Lahdo – Daniel Rann, Robin Lönn (78), Gustav Rydberg, Hampus Lönn (88) – Buster Blosse, Emanuel Arvidsson.

Avbytare: Egon Sjögren (mv), Adin Bukva, Daniel Andersson (88), Linus Hellman, Felix Linde (78)

30. Hadi Wahedi

Mål: 0–1 (37) Buster Blossom, 0–2 (61) Daniel Rann

Varningar: KIF: Konrad Gustafsson, Linus Lamu, Oliver Kåhed. SAIS: Robin Ahlberg

Utvisning: Helmer Andersson

Domare: Admir Hasanbegovic, Lidköping

Publik: 118.