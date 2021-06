Ett nytt Vretstorp • Noras lokala satsning • ”Vet inte om vi är fågel, fisk eller mittemellan” – läs allt inför division 3-starten

Nora BK

Spelare in: Manuel Antique Henningsson, Adolfsbergs IK, Senad Berisha, Ervalla SK, Ajmed Chardeh, uppflyttad från U17, Ben Diaby, Karlskoga IF, David Funck, Forward P17, Philip Hjalmarsson, Vretstorps IF, Geriol Kokaj, klubblös, David Sahakyan, ÖSK P19, Nicolas Sabushimike, Karlslunds IF P19, Aleksandar Skovin, FK Örebro, Didrik Takalo, IFK Lindesberg, Filit Tamer, Forward P19.

Spelare ut: Christoffer Gustavsson, Frövi IK, Ili Ielo, Frövi IK, Mattias Karlsson, klubb ej klar, Brjar Mostafa, Guldsmedshyttan-Stråssa BK, Srod Rashid, klubb ej klar.

Genrep: Nora BK–Degerfors P19 1–3.

Tränaren Dennis Franssons kommentar:

– Vi är ett nytt och oprövat lag som har tagit klivet upp, fast man kanske inte var beredd på det. För några år sedan satsade Nora hårt och betalade mycket pengar till meriterade spelare, men nu satsar vi lokalt och på spelare med koppling till närområdet. Känslan är att vi ska göra så gott vi kan och huvudmålet blir att hänga kvar för att etablera oss. Vi vill spela en glad anfallsfotboll med ett organiserat försvarsspel.

Så har corona påverkat oss:

– Vi har haft några som insjuknat och som inte har kunnat träna, men det stora är väl att vi har fått träna i Örebro. Spelare har då fått pendla och vissa har kanske haft en timmes körning enkelväg, men jag tycker ändå att vi har haft bra närvaro. Självklart har det påverkat oss, men sen är det samma som alla andra att vi inte har fått spela matcher.

NA:s kommentar:

Det har varit några händelserika år i Nora. Så sent som 2018 var man ett mittenlag i division 2, men därefter drog sig klubben ur och fick börja om i division 3, som man sedan åkte ur. Nu har man en helt annan profil på laget och istället för tunga namn som Magnus Wikström och Shpetim Hasani så leds laget av spelare från närområdet. Ett spännande koncept och det ska bli spännande att se vad Dennis Fransson kan göra med laget som ny tränare.

Vretstorps IF

Spelare in: Mohamed Amin, Scandinavian FC, Robin Bichis, Laxå IF, Bashir Farah, Scandinavian FC, Axel Hildingsson, Scandinavian FC, Hassan Husseini, FC Örebro Nordic, Abdullah Jamshidi, Axbergs IF, Alvin Källberg, Garphyttans IF, Emran Moosawi, Örebro Syrianska P17, Samuel Oki, BK Forward.

Spelare ut: Henrik Blixt, okänd, Carl Grundel, BK Forward, Philip Hjalmarsson, Nora BK, Robin Ingvarsson, Mariebergs IK, Christoffer Larsson, okänd, Gustav Larsson, okänd, Hampus Lind, IFK Kumla, Jonathan Pettersson, okänd, Philip Rogic, okänd, Anton Weman, okänd.

Genrep: Vretstorps IF–Hidingsta IK 2–0.

Tränaren Ossie Selimovics kommentar:

– Det är väldigt mycket nytt och spelarna håller blandad kvalitet. Vi har många unga spelare som är intressanta, men jag vet inte om de håller för division 3, utan det återstår att se. Vi skulle behöva några till med kvalitet, så finns det spelare som vill utvecklas och ta nästa steg, så tar jag gärna emot dem. Sen är det kul att jobba med unga spelare och vi tränar hårt på att stärka de tekniska kvaliteterna. Jag vet inte om vi är fågel, fisk eller mittemellan, men vi får bygga delar utefter vad vi klarar av.

Så har corona påverkat oss:

– Faktiskt inte så mycket. Knappt någon har blivit sjuk, så vi har kunnat träna hela våren. Sen har träningsnärvaron varit lite si och så ändå.

NA:s kommentar:

Kanske är det rökridåer från nye tränaren Ossie Selimovics, men på honom låter det inte som att Vretstorp kommer att bygga vidare på sin fina fjärdeplats från i fjol. I princip hela truppen har bytts ut och den stora profilvärvningen Sam Oki kanske inte ens kommer till spel, eftersom han har svårt att få ihop fotboll, jobb och privatliv. Känslan inför är att Vretstorp kommer att få kämpa för att överleva en säsong till i trean.