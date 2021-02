Ett respektlöst bokningssystem

Vi är hänvisade till att boka tider via 1177 eller ringa ett telefonnummer för att få tid för vaccination. På 1177, minavardkontakter finns en pedagogisk sida för bokning, i mitt fall i Lindesberg. Jag har sedan slutet på förra veckan upprepade gånger loggat in på sidan för att boka tid men möts bara av ”tider är för närvarande slut försök senare”. I dag (15/2) fick jag veta att tider skull läggas ut kl 15 och skyndade därför in från ved jobb i skogen för att boka tid. Samma visa -– inga tider. Nu står att läsa att nya tider läggs ut tisdag 16/2 kl 14. men det är inget man kan lita på.

Jag finner det fullständigt respektlöst att en stor del av befolkningen i vår region ska vara hänvisade till att passa en bestämd tid för att kunna boka. Särskilt eftersom bladet är tomt när man loggar in i rätt tid. Jag har respekt för att ni inte får fram vaccin men då får ni byta taktik till rätt logistik.

Varför inte göra som på andra håll. Sätt en person eller flera att kalla åldringar och börja förslagsvis med 100 åringar och beta av nedåt till 80 år i denna omgång.

”John Eriksson 88”