Eva är blind – får Örebros julbelysning beskriven för sig: ”Det känns som att leva med en papperspåse över huvudet”

– Men är de så små? Lamporna!

Kollegan Åsa har hakat av avspärrningen och jag har tagit några steg upp på podiet. Säkert förbjudet.

– Följ grenen uppåt med handen, säger hon på väg upp i trappan bakom mig. Högre!

Och ja visst! Längs den slingrande elsladden som föreställer gren med små små lampor träffar handen på en bladformad plastbit.

– Men de röda hjärtana du pratat om?

För högt upp konstaterar vi. Inte ens med den vita käppen i en kreativ användning som känselspröt kommer jag åt dem. Istället får jag en syntolkning av helhetsintrycket av metallrör som stam och slingrande sladdgrenar med alla dessa små lampor, hårda vita blad och svävande hjärtan. Hennes ord får bilden i mitt huvud att växa fram.

– Tänk dig när man gjorde sådana där stora bollar med snören och tapetklister i skolan runt en ballong som man sedan smällde, fortsätter hon beskriva. Fast hjärtformade och röda förstås.

Jag står – lite vingligt – alldeles nedanför Kärleksträdet på Stortorget i min nya hemstad och tar in, i konkret trevande närkontakt, en av de vinterdekorationer som intagit Örebro under novembers gråhetsockupation. Jag struntar i avspärrningar och hur det kanske ser ut att jag står där och kramar och tafsar på konstgjort träd.

För mig som sakta och under många år förlorat synen är det värsta i att nu leva med blindhet just det att inte få överblick, inte uppleva rum eller röra mig i stadsrummet. Ibland känns det som att leva med en papperspåse över huvudet. Det allra värsta är givetvis att nära nog hamna i husarrest med fullt friska ben, stor nyfikenhet på sinnesintryck och en vilja att veta vad man ser och pratar om i just den här staden.

Mitt nödvändiga stöd att leva i vardagen, ledsagning, försvann när jag flyttade till Örebro. De få timmar jag återfått motverkar inte instängdhet. Beslutsfattare menar att blindhet inte ger ”betydande svårigheter” i vardagen.

Kollegor och andra som ser mig trevande ta mig an min vardag har inte alls svårt att förstå det där med betydande svårighet. Vanliga människor vågar blunda och tänka samtidigt. Orden ”betydande svårigheter” tolkar jurister och socialnämnder numera på nya sätt och många personer utan syn runt om i landet mister nu stöd enligt LSS-lagen för att få leva sin vardag – som andra.

Kollegan Åsa och jag kliver ner efter närkontakt med denna stadens ljuspunkt och avslutar vår ”dagsljusrymning” från kontoret:

– Du, med all respekt för att du verkligen lever det där med ”betydande” men ska jag vara ärlig så är det för alla så att dagsljus i november … Glöm det!

Det känns gott att skratta. Vi delar och vi delar inte erfarenheter och hon stöttar genom överblick och perspektiv.

En fungerande syn är inte bara att klara optikerns bokstavstavla, men främst är vardagens överblick; En omgivning att röra sig i, avstånd att bedöma när armen ska sträckas ut utan att välta den där burken … och landmärken i en gatumiljö. Ledsagares beskrivningar tar mig ur känslan av påse över huvudet och jag skapar mig en inre bild av att det faktiskt existerar en omgivning. Instängdheten motas bort mentalt och samtidigt fysiskt genom kylig vinterluft mot ansiktet.

Så kom Black Friday och pulsande ledsagare och jag hamnar mitt bland glimrande träd och oregelbundet blänkande ljusvattenfall på ett snööverraskat helt inbäddat Stortorg. Vid månadsskiftet tar staden krafttag mot halvdunklet och skapar konturer och ljusperspektiv i många nyanser av vitt. Ledsagaren sprutar ur sig den ena lysande spontana syntolkningen efter den andra:

– Det är som en allé med alla träden längs Stortorget och upp mot kyrkan!

Jag visste det inte, att det finns träd längs långsidorna av Stortorget. Har missat deras lätta sus genom fontänens sommarplaskande. Ledsagaren vid nästa promenad får en verbal snökanon av frågor. Jag får jobba hårt för att få in hängande vridna ljusstavar, röda kulor i torggranen och röda stora bollar på Kungsgatan i min inre stadsbild. Blåaktigt nedåtglidande ljus i ett slags ljusrör. Jag får tankar om stora istappar och vill fråga mer och fler. Att dela och ta del av vardagens små små ljuspunkter, det är absolut betydande.

Eva Sandstedt, Örebro