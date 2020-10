Evelyn Schreiber: I tider när miljoner människor sörjer är presidentens uppmaningar om att inte vara rädda ett piskrapp

När jag lämnade New York i juni flydde jag, vad som kändes som, en krigszon. I veckor hade restauranger, butiker och skolor stått igenbommade, flerfiliga motorvägar gapat tomma. Det enda som bröt den illavarslande tystnaden, i staden älskad för sitt bullrande och färgsprakande liv, var sirenerna som skjutsade fler coronapatienter till de redan överfulla sjukhusen.

När jag reste från New York hade jag inte lämnat mitt kvarter i Harlem på tre månader. Under våren uppmanades alla att stanna hemma för att minska smittspridningen. På offentliga platser rådde masktvång och utanför pantbankerna och soppköken ringlade köerna långa.

En morgon upptäckte jag att dörren till lägenheten mittemot stod på vid gavel. I hallen låg saker huller om buller. När landsgränser stängde hade de tre unga utbytesstudenterna som delat lägenhet fått lämna allt och kastat sig hem. Överallt i staden stod övergivna, möblerade lägenheter som denna, fulla med minnen och tillhörigheter som människor lämnat i all hast.

En annan dag mötte jag ambulanspersonal i korridoren. De höll precis på att rulla ut en granne, en äldre herre som bodde på samma våningsplan, på en bår. Bland bekanta, vänner och främlingar på gatan delades liknande berättelser om människor som hämtats upp för att aldrig återvända.

Det dröjde inte lång tid innan de vita kyllångtradarna parkerades i kvarteren runt stadens sjukhus. Begravningsbyråerna hade fått dispens för att arbeta dygnet runt, men de hann ändå inte ta hand om alla döda kroppar. Lagom till vårvärmen i april började myndigheterna att gräva massgravar ute på Hart Island, någon mil från Manhattan. Samtidigt började små altare i vikt kartong, med vissnande vårblommor, fotografier och tända ljus dyka på gatorna, utanför trappuppgångarna där någon gått bort. Snart var de överallt.

Kvällen innan jag skulle kasta mig på ett flyg till Frankfurt och ta sex tåg genom Tyskland och Danmark för att nå Sverige, stod jag i mitt vardagsrum och såg ut över 125:e gatan, artären i det svarta Harlem där den amerikanska medborgarrättsrörelsen föddes och skrev historia under 1950- och 1960-talen. Det hade gått någon vecka sedan George Floyd mördats av en vit polisman i Minneapolis och Harlem, liksom New York och stora delar av USA, befann sig i chock, sorg och vilt uppror.

Den sista kvällen i New York somnade jag till ljudet av helikoptrar som hovrade över kvarteret där människor bara timmar tidigare skrikit ut sin vrede över de djupt rotade, dödliga orättvisorna. Morgonen därpå plingade det till i telefonen när New Yorks myndigheter meddelade att det på grund av protesterna som rasade överallt i staden införts undantagstillstånd. Från och med samma kväll gällde utegångsförbud för alla.

New York var bara början. I dag har pandemin tagit över 200 000 amerikaners liv. Det mänskliga lidandet går inte att mäta. Den amerikanska ekonomin är på fritt fall, för varje dag som går förlorar fler människor arbete, tillgångar och framtidsplaner. När tredje vågen av smitta nu rullar in över flera delstater är ett vaccin fortfarande inte inom räckhåll. Fredliga protester mot den institutionella rasismen har lett till våldsamma konfrontationer på sina håll. Och som om den nationella krisen inte vore nog har vi förstås det ödesmättade presidentvalet.

För fyra år sedan stod jag på en kall och blåsig takterass i New York, bara några kvarter från Hillary Clintons kampanjhuvudkvarter, och livesände för NA medan rösterna från valet räknades. Dagen innan hade jag skrivit en text med rubriken ”Därför vinner Hillary Clinton i morgon” med alla övertygande fakta och siffror som bevis för att USA snart skulle välja sin första kvinnliga president. När rösterna under valnatten började trilla in var jag långt ifrån den enda journalisten som fick sig en rejäl tankeställare. Hur var det möjligt att Donald Trump, som leget långt efter i opinionsmätningarna i månader, plötsligt kunde räkna hem många av de viktigaste svingstaterna – och vinna valet? Vad hade vi alla missat?

Det är frågor som amerikanska medier, opinionsmätningsföretag, forskare och experter ägnat de senaste fyra åren åt att försöka svara på.

Vi, media, bär förstås ett stort ansvar. Kritiken mot liberala amerikanska nyhetsrum har bestått i att de – medvetet eller omedvetet – utgick från tre antaganden. Först, att Hillary Clintons nominering till demokraternas presidentkandidat var oundviklig och självklar. Genom att lägga allt fokus på Clinton och måla upp henne som en segrare långt innan hon ens meddelade sin kandidatur förvandlades media till hennes politiska mikrofon, journalister till hennes viktigaste kampanjarbetare.

Det andra antagandet var hur otroligt – och nästan skrattretande – det var att Donald Trump skulle bli det republikanska paritets presidentkandidat. Det ledde till att Trump, liksom hans väljare, aldrig riktigt togs på allvar. Ett sista olyckligt antagande var att när Clinton och Trump väl var nominerade anta att Clinton skulle vinna, av den enkla anledningen att allt annat vore orimligt. Vi vet förstås hur det slutade.

Partiskhet bidrog till en förenklad bild av situationen i USA. Genom att avfärda Trumps supportrar som enbart ett litet gäng extremister och outbildade vita hillbillies gick vi alla miste om bredd, nyans och komplexa samband som kunde förklara hans framgång. I dag, fyra år senare, vet vi att det finns en rad olika skäl till att människor lägger sin röst på Trump.

Vi har förstås de högröstade, fanatiska väljare som aldrig viker från presidentens sida, dit allehanda konspirationsvurmare och högerextrema räknas. Till kärnväljarna hör även en stor andel av den vita, outbildade arbetarklassen – som många europeiska migranter och inflyttade latinamerikaner också identifierar sig med – i inlandet. Efter år av utflytt, förlorade arbetstillfällen och försämrade levnadsförhållanden ser många en röst på Trump som en radikal proteströst mot eliten och etablissemanget, globaliseringen och att bli ”utbytt” och marginaliserad av migranter.

Men Trumps kärnväljare banade inte ensamma vägen till vita huset 2016. Många som röstade på Trump då – och som kommer att rösta på honom nu igen – är inte överförtjusta i honom som person, eller som politiker. För många amerikaner är partitillhörighet en identitetsfråga. Studier visar att den viktigaste faktorn för vad människor röstar på är hur deras föräldrar röstade. Att rösta emot ”sitt” eller sin familjs parti vore otänkbart.

Trump må vara galen, resonerar många republikaner. Men en republikansk president som kan driva igenom konservativ politik är i slutänden det viktigaste för landet. Det är ingen slump att så många religiösa samfund helhjärtat ställer sig bakom Trump i sin iver att inskränka alltifrån aborträtten till rättigheterna för hbtqi-personer. För många kristna är presidentens beteende och laster ingenting mot hans framgång i att till exempel tillsätta konservativa domare, som kan ändra USA:s progressiva kurs. Hit räknas även en stor grupp av vita, konservativa och högskoleutbildade kvinnor som flög under radarn i opinionsmätningarna 2016.

Ju mer polariserat landet blir desto viktigare blir identifieringen med det ena eller andra partiet. Mätningar visar att medan det republikanska partiet under senare år girat åt det konservativa hållet har det demokratiska partiet blivit allt mer progressivt och liberalt. Samtidigt ökar misstron och ilskan mellan människor av de olika partierna.

Den viktigaste lärdomen från 2016 är kanske att undvika alla former av förenklingar som syftar till att bunta ihop väljare.

Verkligheten är mycket mer komplex än så. Människor är mycket mer egensinnade, nyckfulla och komplicerade än så.

En annan lärdom är att opinionsmätningar inte bör ses som en allvetande spåkula. Demokraternas kandidat Joe Biden leder inför tisdagens val med god marginal. Men så gjorde förstås även Hillary Clinton. Opinionsmätningsföretagen har visserligen vässat sina metoder och analyser sedan sist, samtidigt vet vi i dag att Trumps supportrar tenderar att inte vilja delta eller vara uppriktiga i opinionsmätningar.

I många viktiga svingstater är skillnaderna mellan Trump och Biden illavarslande små. Det kritiserade amerikanska valsystemet möjliggör en upprepning av förra valet, då Clinton fick flest röster men Trump vann elektorskollegiet, och därmed presidenttiteln. I år, med en livsfarlig pandemi som håller människor hemma och poströstning som slår alla rekord, är det därtill svårare än någonsin att förutspå valdeltagandet.

Trumps akilleshäl är pandemin. Presidentens förminskande och bagatelliserande av viruset, lögner och uppenbara empatibrist har fått en majoritet av alla amerikaner att känna sig missnöjda med ledningens krishantering. Framför allt, visar flera undersökningar, har Trump tappat stöd bland amerikaner över 65- år, i riskgrupp. Hans buffliga, uppblåsta sätt må gå hem när det riktar sig mot någon annan, en yttre fiende. Men i tider när miljontals människor – demokrater och republikaner – sörjer anhöriga är presidentens uppmaningar om att inte vara rädda och låta viruset ”kontrollera era liv” ett piskrapp, ett vedervärdigt hån.

Olyckligtvis för Trump är hans motståndare mer än väl rustad för att möta och hantera trauma. Biden har efter ett liv kantat av tragiska, personliga förluster gjort sig förtjänt av titeln ”nationell sorgrådgivare”. Det går att säga mycket om hans höga ålder, långa politiska bakgrund och olika policyförslag. Under normala omständigheter hade det förmodligen spelat roll. Men i tider då USA står i lågor – både bildligt och bokstavligt talat – hamnar ”vanliga” frågor väldigt långt ned på människors prioriteringslistor.

USA behöver någon som kan leda landet ut ur den nattsvarta krisen. Som kan ena ett splittrat folk, paralyserat av sorg och lidande. Förhoppningsvis har de senaste fyra åren, och speciellt de senaste åtta månaderna, övertygat tillräckligt många amerikaner om att den ledaren inte är Donald J. Trump.