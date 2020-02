Evelyn Schreiber inför starten på världens viktigaste val: "Jag kan inte se demokraterna vända det här – Trump vinner"

För att tempen på valrörelsen har NA talat med vår tidigare ledarskribent Evelyn Schreiber, bosatt i Harlem, New York.

Hur är valhajpen i USA?

- Det beror på vem man pratar med. Bland journalister och politikeliten är den förstås påtaglig, med primärvalen för dörren. Men nu snackas det framförallt om impeachment, riksrätten som president Trump. Den överskuggar valstarten skulle jag säga.

För många européer - inte minst för svenskar - kan det kanske vara förvånande att Donald Trump, som har ett så utåtagerande sätt, kan vara aktuell för fyra år till på posten. Möjligen beror på mediebilden av presidenten, där mycket har handlat om attacker mot kollegor och journalister, mobbningsanstrukna övertramp och underliga tweets i sociala medier. Men hur är synen på Trump i USA skulle du säga?

- USA är ett land med enorma klyftor och därför kan många förstå bakgrunden till att landet hamnade i en situation där Trump valdes till president för fyra år sedan.

- Det är nog enklast att beskriva det som ett kulturkrig mellan ett konservativt och ett progressivt synsätt. Det är något annat än bara politik.

Kan du beskriva kulturkriget?

- Jag såg nyligen en tydlig dokumentär om staten Pennsylvania, som är en så kallad swing state. Alltså en av de viktiga stater där stödet kan skifta mellan republikaner och demokrater från val till val.

Fracking, en omdiskuterad metod att utvinna naturgas genom att med hydraulik skapa sprickor i skifferlagren långt under markytan och därigenom frigöra gas, är en stor industri i demokratiska arbetarfästen i Pennsylvania. Alltså områden där Trump borde ha svårt att få röster.

- Två av demokraternas huvudkandidater, Bernie Sanders och Elisabeth Warren, har båda uttryckligen sagt att de ska stoppa fracking om de väljs till president. Det går helt enkelt inte att få stöd ens hos de demokratiska väljarna i Pennsylvania med sådana löften.

Då röstar man hellre på Trump?

- Så här; i dokumentären intervjuades de fackliga ledarna inom naturgasindustrin. Deras budskap till medlemmarna var tydligt: "Vi som organisation kan inte stå bakom en kandidat som lägger ner vår industri."

Enligt Evelyn Schreiber riskerar Sanders och Warren att gå samma öde till mötes som Hillary Clinton för fyra år.

- På ett möte i Ohio sa Hillary: "We're going to put a lot of coal miners and coal companies out of business." Hon försökte sedan utveckla det genom att säga att kolgruvorna skulle ersättas med förnybar energi, och att kolgruvearbetarna, ofta familjer flera generationer bakåt, inte bara skulle lämnas åt sitt öde. Men då var det redan för sent. Citatet tog livet av hennes kampanj.

- Det är den här kulturskillnaden det alltid har handlat om i USA; det konservativa mot det progressiva. För konservativa väljare är det alltid en viktigare fråga än hur presidenten uppträder.

Det du nämner handlar om vad väljarna inte gillar hos utmanarna - men vilka är de största plusfaktorerna hos honom själv som gör att Trump har ett stort väljarstöd?

- För det första: Man ska komma ihåg att USA går bra. Landets ekonomi är stark och det är gott om jobb, sett ur ett historiskt perspektiv. Till viss del kan det tillskrivas presidentens politik, men mycket handlar förstås om tajming, att han kom till posten i rätt läge.

- För det andra: De som lade sin röst på Donald Trump i valet 2016 har fått exakt vad de röstade på. Hans väljare ville ha en president som stack ut, som skilde sig från mängden politiker. Det var vad han gick till val på. Medan andra kan förvånas och förfäras lever han helt enkelt upp till den bild som hans väljare förväntar sig.

Något internt hot inom det republikanska partiet, att någon på allvar skulle utmana Donald Trump om rollen som partiets presidentkandidat, finns inte, menar Evelyn Schreiber.

Men inte bara av det traditionella skälet att man inte utmanar en sittande president inom det egna partiet, med risk att öka chansen för en kandidat från motståndarsidan:

- Väldigt många stater i USA styrs i dag av republikaner, och i flera av dessa görs inskränkningar inom områden som abort- och HBTQ-frågor. Många ledande republikaner runt om i USA tycker nog det är ganska praktiskt med en president som tar täten och mycket av rampljuset i de här frågorna, så kan de jobba lite enklare på statsnivå.

Just nu pågår en riksrättsprocess mot Donald Trump. Demokraterna har tagit initiativet till processen - misstankarna gäller att presidenten i utbyte mot amerikanskt, militärt stöd ska ha pressat Ukraina till att starta en korruptionsutredning mot sin politiske motståndare Joe Bidens son.

Hur påverkar riksrättsprocessen den inhemska synen på presidenten?

- Jag törs säga att den vanliga amerikanen inte följer den. Med viss rätt, för det är bara ett spel. Trump kommer inte fällas, eftersom det är senaten som dömer och den är republikansk. Demokraterna har egentligen ingen större förhoppning om att fälla Trump, utan använder processen till att föra fram så mycket ofördelaktigt om honom som möjligt i ljuset.

Till primärvalet och de tre som i dagsläget slåss om att bli demokraternas presidentkandidat - vad säger du om deras chanser att väljas till USA:s ledare i november?

- Bernie Sanders har ett stort stöd i delar av den demokratiska väljarkåren, till vänster. Men de mer konservativa demokraterna kallar honom "vänsterns Trump" och har väldigt svårt att acceptera honom.

- Sanders har i grund och botten samma problem som Elisabeth Warren - för det är nästan en omöjlighet att kalla sig själv socialist i ett amerikanskt val. Det finns många stater, också styrda av demokrater, där det inte går hem alls.

Joe Biden då?

- Jag har en teori som handlar om valet 2016. Många demokrater som hoppades på Bernie Sanders blev så besvikna när Hillary Clinton röstades fram till partiets kandidat, att de sedan avstod att rösta i presidentvalet. Skulle det bli Joe Biden den här gången kommer de inte avstå, för de vet att alternativet är värre för dem. De kommer inte gilla det, men de kommer rösta på Biden.

- Problemet är att Joe Biden framstår som både gammal och gaggig...

Trump, 73, Sanders, 78, Biden 77 och Warren, 70 - det är väl kanske inte någon ungdom någon av dem?

- Nej, men det inte ovanligt i USA. Det ser ofta ut så. Det var mer ovanligt att Barack Obama valdes som 48-åring, än att kandidaterna nu är relativt gamla.

Kan någon av de andra som ställer upp - Peter Buttigieg, Andrew Yang, Amu Klobuchar, Michael Bloomberg, Tom Steyer - blanda sig i leken eller är det redan för sent?

- Helt omöjligt är det inte, för i amerikansk politik kan det svänga fort. Skulle någon speciell fråga i debatterna bli jättehet kan någon ny kandidat plötsligt få ett jättelyft.

Huvudfrågorna i höstens presidentval kommer enligt Evelyn Schreiber annars bli de traditionella: jobben, sjukvården, migrationen och USA:s utrikespolitik. Knappast några överraskningar.

Vilket är det största hotet mot Trump i hans strävan att bli återvald – en stark motkandidat eller omständigheter runt honom som person som får Trump-väljare att byta fot?

- Det mesta som kan grävas upp är nog uppgrävt nu. Jag skulle bli förvånad om det dyker upp en så stor skandal nu att den kan fälla honom. Det stora hotet är nog en stark demokratiskt motståndare. Men någon sådan är svår att skymta för tillfället.

Vem väljs till USA:s president i november?

- Donald Trump. Helt enkelt därför att stödet i swingstaterna finns hos republikanerna. Jag kan inte se hur de demokratiska kandidaterna ska kunna vända på det.

Kandidaterna i primärvalet

Demokrater

Joe Biden, 77, f d vicepresident och fd senator i Delaware

Favorittippad, mycket tack vare sin merit som den populäre Barack Obamas vicepresident 2009-2017. Det triumfkortet ihop med att han är högervriden kandidat inom partiet ger ett starkt stöd bland demokraterna. Kommer från Pennsylvania.

Bernie Sanders, 78, senator i Vermont

"Demokratisk socialist" som inspireras av socialdemokratin i Skandinavien. Var på vippen att ta Hillary Clintons roll presidentkandidat 2016. Tydlig i sin åsikt att president Trump är korrumperad. Har annars en subventionerad sjukvårdsförsäkring till alla amerikaner - "medicare for all" - som sin stora profilfråga. Kommer från Brooklyn, New York.

Elisabeth Warren, 70, senator i Massachusetts

Utan att själv kalla sig socialist placeras hon också på vänsterkanten. Progressiv politiker som tidigare har drivit igenom frågor som bättre konsumentskydd och högra arbetarpensioner. Står liksom Sanders bakom idén på medicare for all. Kommer från Oklahoma.

Pete Buttigieg, 37, borgmästare i South Bend, Indiana

Valrörelsens yngste kandidat är en demokrat med dragning åt höger. Kritiseras inte oväntat av konkurrenterna för att vara oerfaren inom politiken. Valets ende öppet homosexuelle kandidat. Kommer från South Bend, Indiana,

Andrew Yang, 44, entreprenör, New York

Progressiv kandidat som var helt okänd för den stora massan när han lanserade sin kampanj. Sticker med förslag som legalisering av bland annat heroin för personligt bruk och införanden av en medborgarlön på 1 000 dollar per person. Har myntat uttrycket "human capitalism". Kommer från Schenectady utanför New York.

Amy Klobuchar, 59, senator i Minnesota

Har mycket starkt stöd i hemstaten. Klobuchar betecknas som den demokratiska kandidat som står längst till höger, men stödjer både abort, HBTQ-rörelsen och Obamacare. Kommer från: Plymouth, Minnesota.

Michael Bloomberg, 77, affärsman och fd borgmästare New York

Lanserade inte sin kandidatur förrän i november 2019. Han är mer förmögen än vad Donald Trump är och har finansierar i stort sett sin kampanj själv. En av profilfrågorna är miljön. Kommer från: Boston, Massachusetts.

Tom Steyer, 62, chef för hedgefond

Liksom Bloomberg stenrik. Och precis som Bloomberg driver Steyer miljöfrågor - men var också tydlig i önskan om riksrätt mot Trump. Han betecknar sig själv som progressiv, men inte tillräckligt progressiv för att stödja Bernie Sanders linje om medicare for all. Kommer från: New York City, men bor i San Francisco.

Övriga: Tulsi Gabbard, 38, kongressledamot Hawaii, Deval Patrick, 63, fd guvernör Masssachusetts, Michael Bennet, 55, senator Colorado, John Delaney, 56, kongressledamot Maryland.

Republikaner

Donald Trump , 73 år, president

Sittande presidenten kräver ingen större presentation. Har som få tidigare delat väljarkåren i två tydliga läger. Sänkta skatter, strikt invandringspolitik och tydlig protektionism har skapat ett bastant stöd bland republikaner. Oddsbolagens stora favorit till seger i presidentvalet i höst. Kommer från:

Joe Walsh, 58, fd kongressledamot i Illinois

Radiovärd som betecknar sig själv som patriotisk amerikan. Går till val med klassisk amerikansk konservatism - och med den tydliga att "fyra år räcker med Trump som president". Ledde tidigare Tea party-rörelsen, en högerpopulistisk proteströrelse inom det republikanska partiet. Kommer från: North Barrington, Illinois.

Bill Weld, 74 år, fd guvernör Massachusetts

Har stöd inom den libertarianska rörelsen, som vill minimera tvång och det statliga inflytande på människors liv. Jurist och affärsman civilt. Kommer från: Smithtown, New York.