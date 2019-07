Ewa-Leena Johansson: Minska ned listan på ”borde” och ”måste” under sommarveckorna

Sommaren innebär sommarlov, ledighet och semester med massor av höga förväntningar och krav. Under ett helt år har vi förberett oss på vad som komma skall. Ingen kan väl ha missat att vi kan "Bynka" oss till en lyckligare sommar. Kvalitetstid med barnen. Hälsa på släkt och vänner. Utlandsresor. Ständiga uppdateringar på sociala medier om hur fantastiskt allt är.

Vi blir fullständigt nojiga över vädret eller snarare oväder istället för att acceptera att vi bor i ett land där det regnar då och då. Nu ska minsann hela familjen umgås och vara glada men i en familj är sällan alla glada hela tiden. På utflykter ska det packas miljösmart och ekologiskt hemgjort. Dessutom ska vi äntligen få fart på vårt uttorkade sexliv och på några veckor få till en fantastisk relation.

Sedan 1984 har LO jämfört skillnader i vad arbetare och tjänstemän gör på semestern. Årets resultat är lika deppigt som det brukar vara. Klasskillnader syns tydligt i svenskarnas semestervanor: Arbetare stannar oftare hemma på semestern än tjänstemän. En tredjedel av alla svenskar med arbetaryrken hade, 2018, varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn. Skillnaderna har ökat de senaste tio åren och det finns inga tecken på en vändning.

Men sommaren är också något av högsäsong för alkohol. Ett antal aktuella rapporter visar att vi aldrig dricker så mycket som nu. Varje sommaraktivitet kräver dessutom sin särskilda dryck. Grilla utan den sedvanliga ölen är meningslöst, picknickkorgen måste innehålla ett fint vin, sillen kräver sin nubbe och ljumma sommarkvällar utan ett glas rosé är som kärlek utan kyssar. Och priset för detta är många gånger högt. Många kvinnojourer har en ansträngd situation under sommaren då barn och kvinnor far illa under semestern, särskilt i familjer där alkoholmissbruk förekommer.

Alla barn har rätt till en trygg och härlig sommar. Med vuxna som ser till barnens bästa och som vågar bryta invanda alkoholnormer; väljer lämpligare tillfällen eller helt enkelt står emot. Det borde inte vara så att den som väljer att avstå alkohol måste förklara sig. Men, denna fråga är känslig och många tar illa upp när man för det på tal.

Alla barn har också rätt till meningsfulla aktiviteter under lovet, men alla har inte råd att ge sina barn det. Med det statliga sommarlovsstödet kan vi kommuner göra stor skillnad för barn som annars inte skulle ha möjlighet att få delta i bra sommaraktiviteter. Vår kommun har tillsammans med föreningslivet gratis aktiviteter för alla barn och unga under hela sommarlovet. Samhället vinner på att barn inte lämnas ensamma utan något vettigt att göra under sommaren.

Ett gott råd är att minska ned listan på ”borde” och ”måste” under dessa veckor. Motverka semesterångesten genom att slappna av, slå av på farten och njut av sommaren. Helt enkelt, hämta kraft.

Jag önskar er en skön sommar, och ber er att tänka på barnen.

Ewa-Leena Johansson (S)

Kommunalråd i Ljusnarsberg