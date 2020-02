Exklusivt – Marcus Ericsson om första testet med superteamet: ”Kändes rätt så annorlunda – vi är med i matchen”

Motorsport är inte som andra idrotter när det kommer till träning.

Under fem år i formel 1 fick Marcus Ericsson vänja sig vid att bara få köra bilen åtta dagar per år utanför racehelgerna – under vårtesterna i Barcelona.

I jämförelse med årets Indycarsäsong låter det som rena lyxen. Tisdag och onsdag den här veckan ägde de två enda officiella testdagarna inför årets säsong rum på formel 1-banan i Austin, Texas, men hela tisdagen och halva onsdagen regnade bort.

Örebroföraren hann till slut göra 65 varv under de fem timmar som återstod när det började torka upp på onsdagseftermiddagen. Nu återstår bara en enda testdag för Ericsson inför säsongen.

Varje förare har tillåtelse att delta i totalt tre privata testdagar över hela säsongen, och Marcus kommer lägga en av sina i Sebring, Florida, den 2 mars. 13 dagar senare startar säsongen med stadsracet i Saint Petersburg.

– Det är ingen som tycker att det här är optimalt, men det är bara att gilla läget. Och det är i princip lika för alla, det är bara nykomlingarna som har möjlighet att göra några extra testdagar, som jag gjorde förra året, säger Ericsson.

Utebliven testning innebär i stället hårdare fokus på andra saker: Fysträning, tid i simulatorn, analyser av video och data och depåstoppsträning med nya mekanikerteamet i fabriken i Indianapolis. På så sätt försöker Ericsson vända den för alla förarna minimala testtiden till sin egen fördel.

– Man får göra det man kan göra, och jag har aldrig varit så här förberedd inför en säsong tidigare. Jag känner mig jäkligt nöjd, och nästa vecka ska jag till fabriken i princip varje dag och se till att allt är tipptopp inför testet i Sebring, säger Ericsson.

– Vi har en gammal bil som de byggt om till depåstopsträningsbil, och nu ska jag trycka på ännu mer för att vi ska träna hårt och bli samspelta inför premiären. Det är bra människor som jobbar på min bil i år, men det är en liten inlärningsprocess för dem också och nu när vi inte får så mycket tid tillsammans ute på banan får vi jobba tillsammans i fabriken i stället. Jag har pushat som tusan för att vi ska vara redo att slåss i toppen i Saint Petersburg.

Testet i Austin var Ericssons allra första för toppteamet Chip Ganassi Racing, som han skrev på för i början av oktober. Det var dessutom första gången någonsin han körde med aeroscreen – Indycars nya huvudskydd som i princip är en formel 1-halo med vindruta runt.

– Bilen kändes rätt så annorlunda mot vad jag är van vid från förra året. Den hade en lite annan karaktär, hur den betedde sig när man körde. Framför allt var det väldigt bra grepp i bak, vilket jag gillar, säger Ericsson.

– Aeroscreenen fungerade jättebra. Det har varit lite snack om hur det blir när det regnar, men det blåste av rätt bra från rutan både i blött och upptorkande. Det blir en lite annan känsla att köra, man är som i en cockpit, men man vänjer sig snabbt. Aeroscreenens vikt, som hamnar högt upp på bilen, påverkade bilens tyngdpunkt lite mer än vi trott, vilket gjorde att det blev lite tyngre när man bytte riktning. Hur man ska lösa det blir en utmaning för alla team.

Ericsson noterade den 19:e bästa tiden av de 27 förarna på banan. Inte mycket att skryta med, även om tider i tester inte betyder särskilt mycket. Att han inte hamnade högre upp i listan hade enligt Ericsson dock en förklaring i att först Colton Herta och sedan Pato O'Ward körde av och orsakade avbrott under den sista halvtimmen.

– Varje gång jag satte på nya däck tidigare under dagen var jag någonstans mellan femte och tionde plats i listan. Eftersom vi har så mycket nytt folk på bilen och tisdagen hade regnat bort var vi tvungna att lägga lite tid på depåstopp i slutet av dagen, när det hade torkat upp och banan var som snabbast. Men till sista timmen hade vi sparat två set däck för att prova att sätta en snabbare tid, berättar Ericsson.

– Men båda de gångerna blev det rödflagg precis när jag hade fått upp temperaturen och skulle göra ett försök, så det blev inget av det. Tiderna betyder ju inte så mycket på tester, det är andra saker man fokuserar på, men känslan var att jag var någonstans mellan femma och tolva. Det är okej, vi var med i matchen.

Ericsson gjorde också själv en sväng ut i grusfållan, precis som Herta, O'Ward och Ryan Hunter-Reay, men slog inte sönder något, kunde själv köra tillbaka till depån och var snart ute på banan igen.

Kumlasonens nya teamkompisar Scott Dixon och Felix Rosenqvist var åttonde respektive elfte snabbast, med varvtider på 1.47,69 respektive 1.47,77. Ericsson noterade som bäst 1.48,30. Team Penskes Will Power var snabbast av alla med 1.46,76, drygt två tiondelar bättre än Andrettis Alexander Rossi medan debuterande touringcarstjärnan Scott McLaughlin var en skräll på tredjeplatsen i tidslistan med 1.47,26.

– Det var rätt så kallt, och sådana här förhållanden är inte så vanliga under säsong så det är svårt att veta hur mycket ett sånt här test betyder. Men det är skönt att komma igång och att vi fick lite körning till slut, säger Ericsson.