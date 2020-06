Expertens analys inför torsdagens lunchtävlingar på Örebrotravet: ”Gjort allt rätt i karriären”

Spiken

Joyful Trix (V4-2) har gjort allt rätt i karriären än så länge och är fortsatt obesegrad. Sist vann hon med sparat från ledningen och i debuten vann Trixton-avkomman kontrollerat trots en resa i dödens. Möter beskedligt motstånd och bör vara huvudet högre än dessa. Bra med bakspår då det är första gången med bilstart och ny kusk bakom henne.

Rysaren

O´Man Flax (V4-1) hade inte startat sedan september och var positiv i årsdebuten, hästen felade 100 kvar men hade slutat tvåa annars. Kusken skulle nöjt sig med andraplatsen och inte utmanat om segern. Hästen trivs i Örebro (2 av 3) och denna gång svingar sig Ulf Ohlsson upp bakom Love You-avkomman.

Liret

Ottens Dibaba (lopp 4) har man opererat halsen på och det slog verkligen väl ut. Hästen har förbättrat sig aktion och travar numera hela vägen hem i loppen. Avslutningen senast vid segern på Fornaboda då hon spurtade ner Twinkle Kronos imponerade. Stoet möter hingstar igen, men kort distans och läge för ledningen gör att vi tror en hel del på henne. Hon har åtta segrar från spets och trivs i Örebro, vi spelar 200 kronor vinnare på sjuåringen som Magnus Jakobsson låter inne på.

V4-förslaget

V4-1: 4 Civilon, 7 Moses, 8 O´Man Flax. (Res: 2,1)

V4-2: 9 Joyful Trix. (Res: 3,4)

V4-3: 1 Dream On, 2 Sahara Hot Mama, 6 Allie Hanover, 8 Kajsa T.J. 10 Stella Pona, 11 Quarcia, 12 Indian Front, 13 Rapide Cash. (Res: 3,7)

V4-4: 1 Arras Cando, 2 Gun Palema, 4 Toreador, 6 Ottens Dibaba, 9 Marrakesh, 10 Opalis. (Res: 7,12)

Kostnad: 288 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 1 Orkan All Over, 3 Magnifique Frazer, 5 El Greco, 6 Knight Single, 8 Gino, 9 The Secret, 10 You To Racer, 11 Avenir d´Inverne, 12 Moons U.Bolt, 15 Delicious Design. (Res: 4,7)

V5-2: 6 Victoria Tilly, 8 Claude Debussy, 10 Mr Crazed, 11 Avena Jet. (Res: 9,1)

V5-3: 1 You To Wibb, 4 Epimetheus, 8 Rose Run Voyage, 11 Keira De Veluwe. (Res: 3,5)

V5-4: 2 Big Farmer. (Res: 3,6)

V5-5: 9 Moons Lille Olle, 10 Russel Costashorta, 13 Mimiro. (Res: 1,6)

Kostnad: 480 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 10 You To Racer (Markus B Svedberg) – 6 Knight Single – 12 Moons U.Bolt. Outs: 8 Gino.

Lopp 6: 8 Claude Debussy (Sofia Adolfsson) – 11 Avena Jet – 10 Mr Crazed. Outs: 6 Victoria Tilly.

Lopp 7: 8 Rose Run Voyage (Janne Soronen) – 1 You To Wibb – 11 Keira De Veluwe. Outs: 4 Epimetheus.

Lopp 8: 2 Big Farmer (Oskar J Andersson) – 3 Mcclintock – 6 Diego Simoni. Outs: 8 Pirate Broline.

Lopp 9: 13 Mimiro (Kim Eriksson) – 10 Russel Costashorta – 9 Moons Lille Olle. Outs: 1 Tabasco Face.

Lopp 1 V4-1, Volt.

2140: 1 Reven Dejavu - Meilink D 17d04 16,2. 2 Joyful Boko* - Soronen J 1d035 16,0. 3 Kicken V.O.P. - Törnqvist P 70d62 14,6. 4 Civilon - Kontio J k1114 16,7.

2160: 5 Symphonie Teemer - Moberg K 21400 14,8. 6 Creator Scoop - Johansson M 01355 14,2. 7 Moses - Jepson C J 40310 16,4. 8 O'Man Flax - Ohlsson U 2042d 16,4. 9 La Mauresque - Widell K 20070 14,8. 10 Dead on Time - Gondet K 04dd0 17,1. 11 Diadora - Gustavsson K P 44604 14,9.

RANKING: 4 Civilon (Jorma Kontio) – 7 Moses – 8 O´Man Flax. Outs: 2 Joyful Boko.

Civilon har minst rutin i loppet, men detta är lite extra till häst helt klart. Fyraåringen gör årsdebut, rapporterna på honom är goda. Han är väl förberedd och känns kanonfin i backen här hemma säger Lövdal hos Nurmos. Bara gjort fyra starter, vunnit tre segrar och man trodde att detta skulle kunna vara en Kriterievinnare förra året, så högt håller stallet honom. Moses har fem segrar på 13 starter, har felat bort mycket pengar under sin karriär. Möter lämpligt motstånd och körs av Jepson för första gången. O´Man Flax felade kort innan mållinjen i årsdebuten, hade slutat tvåa annars. Trivs i Örebro (2 av 3) och med Ulf Ohlsson (3 av 9) och skulle Civilon/Moses duellera för tufft mot varandra gynnas sexåring rejält.

Lopp 2 V4-2, Auto.

2100: Pretty Primadonna - Hammarström A 214d0 16,1a. 2 Amour Hill - Ohlsson U 263d0 14,9a. 3 Blaze Kronos - Kontio J k13 18,5. 4 Brenda Grif* - Halme H d0533 13,5a. 5 Ava di Emelin* - Korpi J 33750 14,9a. 6 Önas Pandora - Andersson M J 23454 17,0a. 7 Clear As Mud - Skoglund R N 24563 15,8a. 8 Kiki Polly Boko - Sedström A 26072 15,2a. 9 Joyful Trix - Jepson C J k11 16,9. 10 Happy Doc - Lindblom Å 8d85d 15,6a.

RANKING: 9 Joyful Trix (Carl Johan Jepson) – 3 Blaze Kronos – 4 Brenda Grif. Outs: 2 Amour Hill.

Joyful Trix har gjort två starter, vunnit bägge och har inte varit nära förlust. Vann från dödens i debuten och från ledningen senast på Solvalla. Gör debut med bilstart, bakspår gör att hon slipper stressa upp sig. Naturlig tipsetta, vi väljer att singla henne! Blaze Kronos vann från ledningen i debuten och travade 1.15 sista 800 meterna den gången. Gick bra senast från dödens men kunde inte utmana toppstammade You Could Be Mine. Brenda Grif har två lopp i kroppen, spurtade bra senast som trea och barfota runt om fungerade fint. Amour Hill har lopp i kroppen, har inte övertygat hittills i karriären men från detta fina läge är stoet ett platsbud.

Lopp 3 V4-3, LD-1. Volt.

2140: 1 Dream On - Widell K 3116d 14,8. 2 Sahara Hot Mama* - Kontio J 06203 17,5. 3 Pippi Pagadi - Andersson M J 41050 14,4. 4 Önas My - Sedström A 55337 15,5. 5 Vapour Trail - Ulriks.-Siminski M 01080 15,0. 6 Allie Hanover - Andersson O J 30543 15,7. 7 Insignia - Hande C A 04564 14,1

2160: 8 Kajsa T.J. - Ohlsson U 47401 14,2. 9 Minou Båven - Karlsson A I 00d3d 13,9. 10 Stella Pona - Stjernström M 04350 13,8. 11 Quarcia - Moberg K 30106 14,3. 12 Indian Front - Skoglund R N 28036 14,7. 13 Rapide Cash - Jepson C J 26322 13.

RANKING: 13 Rapide Cash (Carl Johan Jepson) – 11 Quarcia – 1 Dream On. Outs: 12 Indian Front.

Rapide Cash stred hela vägen hem på ett ärligt vis senast och gav sig motvilligt mot Easy Creation. Ensamt springspår och Jepson brukar betyda en kanonstart, hästen står på tur för seger och är en naturlig tipsetta. Quarcia har fått fart i kroppen i sina två senaste starter över kort distans. Anmäld barfota runt om för första gången, vilket så klart är mycket intressant. Bra inställning på hästen som ska räknas tidigt, har dock ett lurigt startspår. Dream On felade dubbelt senast, har inte startat på en dryg månad så är säkert behandlad inför detta. Vann spårlotten i loppet, tre segrar i karriären två av dessa är tagna från ledningen. Kaj Widell är en bra startkusk och gillar att köra i ledningen.

Lopp 4 V4-4, LD-2, Auto.

1609: 1 Arras Cando - Ohlsson U 21000 11,5a. 2 Gun Palema - Widell K 05501 12,0a. 3 Power Broline - Skoglund R N 61400 13,1a. 4 Toreador - Ericsson S 00334 11,5a. 5 Aramis Amok - Österberg S 02d10 11,9a. 6 Ottens Dibaba - Jakobsson M 40151 11,7a. 7 Global Thunder - Jepson C J 22200 11,9a. 8 Cessna S.S. - Svantesson P-O 0530d 12,4a. 9 Marrakesh - Kontio J 0dd63 13,6a. 10 Opalis - Eriksson K 4411d 12,0a. 11 Imperator - Andersson M J 00140 12,6a. 12 My Dream Art - Andersson O J 04525 11,6a.

RANKING: 6 Ottens Dibaba (Magnus Jakobsson) – 10 Opalis – 4 Toreador. Outs: 9 Marrakesh.

Ottens Dibaba avslutade väldigt fort senast och spurtade ner Twinkle Kronos. Trivs över kort distans (7 av 16) och i ledningen (8 av 14), Magnus Jakobsson låter inne på henne och meddelar att det är full laddning mot spets som gäller. Opalis är segervan, har knallform för dagen och klarar ett tufft upplägg och ändå segerstrida. Toreador står lite hårt inne i loppet, men detta är en högkapabel travare som har på tok för lite pengar på sig. Marrakesh var blek i årsdebuten, bättre senast som trea från dödens. Detta har alltid varit en snackhäst, gör debut över kort distans men feelingen är att sprinterdistans inte är någon fördel för Ready Cash-avkomman som är obesegrad i Örebro.

MÅRTEN ERIKSSON