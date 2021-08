Expertens inför torsdagens lunchtävlingar på Fornabodatravet: ”Spikar i V4-avslutningen”

V5-förslaget

V5-1: alla 12 hästar. (Res: 6,11)

V5-2: 4 Global Destination, 5 Beat It. (Res: 1,3)

V5-3: 1 Staro Proud Mary, 2 Anse Macquereau, 4 Parveny, 5 Calltosayiloveyou, 10 Nero Zon.

(Res: 7,12)

V5-4: 6 Brolotta, 7 Maifrökna, 12 Ils Can. (Res: 5,11)

V5-5: 6 Duke Ratzeputz. (Res: 1,3)

Kostnad: 360 kronor

V4-förslaget

V4-1: 1 Intouchable, 2 Isabel B.R. 3 She Follow Me, 5 Fossens Wally, 7 Valuta E.W. 8 Queen

Ratzeputz. (Res: 4,6)

V4-2: 3 Vincenzo, 5 Brave Hearth Oro, 6 Reshevsky, 7 A Diva I Am, 9 Flylikeaneagle Zaz, 10

Karisma Boko, 11 Sahara Calleigh. (Res: 8,2)

V4-3: 2 Global Winner, 4 Twigs Ceasar, 5 Mellby Ironman. (Res: 8,1)

V4-4: 3 Crak Di Girifalco. (Res: 1,2)

Kostnad: 252 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 6 Lord De Veluwe (Jorma Kontio) – 11 Il Frate Am – 12 Debonair Mary. Outs: 7 Sebbe

Forever.

Lopp 6: 5 Beat It (Magnus A Djuse) – 4 Global Destination Outs: 1 Circe.

Lopp 7: 5 Calltosayiloveyou (Markus B Svedberg) – 10 Nero Zon – 4 Parveny. Outs: 2 Anse

Macquereau.

Lopp 8: 7 Maifrökna (Dagfinn Aarum) – 12 Ils Can – 6 Brolotta. Outs: 5 Lysjö Isa.

Lopp 9: 6 Duke Ratzeputz (Andreas Lövdal) – 1 Love´em – 3 Digital Scream. Outs: 4 Cutie

Käbb.

Spiken

Crak Di Girifalco (V4-4) har inte startat sedan mars hemma i Italien, gör Sverigedebut och första starten hos Timo Nurmos. Det driver bra för treåringen och det är starka rapporter på honom inför detta. Hästen är ovan voltstart, men spår tre och ingen utanför gör att Ulf Ohlsson bör få iväg honom felfritt. Vi tror detta är lite extra till häst och spikar i V4-avslutningen.

Rysaren

Fossens Wally (V4-1) vann säkert från ledningen på just Boda senast i ett breddlopp. Stoet är vassare enligt oss när hon får spara sin speed i det längsta, litet fält ät ett plus för henne och hon står perfekt inne i racet. Magnus Jakobssons sexåring kan skrälla i V4-inledningen med minsta klaff.

Liret

Duke Ratzeputz (lopp 9) möter ett gäng han ska besegra, blev för ivrig senast från spår mitt bakom startbilen och galopperade. Spår ett på tillägg denna gång och litet fält, bara sju konkurrenter är optimalt. Vi har körande Andreas Lövdal med oss på tåget, han anser också att detta ska vara en bra segerchans. Vi lirar 200 kronor vinnare på Love You-avkomman som bör ta andra segern i karriären i eftermiddagens sista lopp.

Lopp 1 V4-1. Auto.

2140: 1 Intouchable* - Jepson C J 36464 13,5a. 2 Isabel B.R.* - Forss M 05254 12,3a. 3 She Follow Me - Svedberg M B 00127 13,2a. 4 East Doris - Lilius M 32450 12,5a. 5 Fossens Wally - Jakobsson M dd561 12,7a. 6 Ester Joy - Gustavsson K P 37114 12,0a. 7 Valuta E.W. - Ohlsson U 70310 12,1a. 8 Queen Ratzeputz - Sjöström C 01424 10,5a.

RANKING: 8 Queen Ratzeputz (Claes Sjöström) – 7 Valuta E.W. – 2 Isabel B.R. Outs: 3 She Follow Me.

Queen Ratzeputz gick klart godkänt som fyra i sitt försök till Sto Championatet. Står lite hårt inne i loppet, men gynnas av litet fält och det finns högt grundkunnande i henne. Stänkrädd häst så det troliga är att Claes Sjöström tidigt synar dödens med fyraåringen. Valuta E.W. gör sina bästa lopp i ledningen, fyra av sex från den positionen. Nu blir det jänkarvagn, ett tecken på att Ulf Ohlsson ska ladda rejält från början. Isabel B.R. jagar första segern i nya regin, perfekt läge och första barfota runt om hos Jonna Irri. Mika Forss som leder kuskligan på Boda kör femåringen för första gången, intressant. She Follow Me är högkapabel, men har varit struken för halsinfektion efter sin senaste start så formen är oviss.

Lopp 2 V4-2. Auto.

2140: 1 Caspar S.S. - Svantesson P-O 7020d 15,9a. 2 Screams My Name - Djuse M A 36020 14,9a. 3 Vincenzo - Andersson M J 17533 14,0a. 4 Lady D.Brew - Karlsson P 343dd 17,6a. 5 Brave Hearth Oro* - Forss M 12226 14,6a. 6 Reshevsky - Haugstad K 84516 14,8a. 7 A Diva I Am - Linder F 21074 15,2a. 8 East Penny Lane - Lilius M 01d34 16,4a. 9 Flylikeaneagle Zaz - Lövdal A 12d03 14,9a. 10 Karisma Boko - Kontio J k11 14,3a. 11 Sahara Calleigh* - Ohlsson U 58431 15,8a.

RANKING: 10 Karisma Boko (Jorma Kontio) – 11 Sahara Calleigh – 5 Brave Hearth Oro. Outs: 6 Reshevsky.

Karisma Boko tog två raka segrar förra året och är alltjämt obesegrad. Stoet gör årets första start, har haft problem med höger framknä, hon är väl förberedd och ska tävla första barfota fram. Andreas Lövdal hos Nurmos medger att detta helt klart är lite extra till häst, god segerchans trots bakspår. Sahara Calleigh vann från ledningen senast och tog karriärens första seger, nu förstärker Ulf Ohlsson bakom henne. Brave Hearth Oro har lopp i kroppen och bra läge mitt bakom startbilen, outsider. Reshevsky är mkt startsnabb och Haugstad vill till spets med sin treåring det är han tydlig med. Hästen är behandlad två ggr efter sin förra insats, Kenneth tror valacken springer 1.15 på torsdag.

Lopp 3 V4-3. LD-1. Auto.

2140: 1 Leonas Sami - Sjöström C 72600 12,7a. 2 Global Winner - Forss M 42100 11,7a. 3 Lukas Bris - Kontio J d2063 11,2a. 4 Twigs Ceasar - Jepson C J 37030 10,9a. 5 Mellby Ironman - Skoglund R N d03d2 13,0a. 6 Concrete Dee - Haugstad K 0dd30 11,4a. 7 Cash a Cheque Em - Ivanov J kdk40 11,8a. 8 Mikkel H.R.* - Östre O J 14056 11,8a.

RANKING: 2 Global Winner (Mika Forss) – 5 Mellby Ironman – 4 Twigs Ceasar. Outs: 8 Mikkel H.R.

Global Winner vinner inte på beställning men är ofta hårt påpassad på toton. Har inte startat sedan mars, det låter medel på honom inför detta när vi kollade av läget med Andreas Lövdal hos Nurmos. Bike och barfota fram är tanken, tippas från detta fina läge i detta lilla fält. Mellby Ironman hängde med bra som två bakom Give Me Five senast, fyraåringen möter äldre härdade hästar och står lite hårt inne i loppet det ska man ha med sig. Twigs Ceasar jagar årets första seger, hade krafter kvar senast på V86 på Boda. Räknas tidigt i denna omgivning. Mikkel H.R. gör intressant debut för Ole Johan Östre, men läget kunde varit bättre…

Lopp 4 V4-4. LD-2. Volt.

1640: 1 Figaro Brick - Svedberg M B 214d5 16,0. 2 Boke Palema - Kontio J 8014d 15,5. 3 Crak di Girifalco* - Ohlsson U 40110 16,9a.

1660: 4 Dallas S.I.R. - Hallén C 50402 15,5. 5 Yello Karsk - Linryd M k5687 14,6. 6 Nisse Roc - Larsson M 03114 14,5. 7 Easy Tiger Pellini - Andersson M J 6d71d 13,8. 8 Celtic - Gustavsson K P 37227 12,3. 9 Quantum Blues - Jakobsson M 07076 12,6. 10 Enge Sargon - Skoglund R N 26034 15,2. 11 Donna Dixie - Andersson G B 74103 13,9.

RANKING: 3 Crak Di Girifalco (Ulf Ohlsson) – 1 Figaro Brick – 2 Boke Palema. Outs: 7 Easy Tiger Pellini.

Crak Di Girifalco gör en mkt spännande debut för Nurmos och första start i Sverige. Det är bra kapacitet i honom säger Lövdal och det vi sett från Italien gör oss förtjusta, det driver enormt för treåringen. Han är ovan voltstart men ingen utanför och i Ulf Ohlssons trygga händer är galopprisken ganska liten tror vi. Spikas då hans värsta motståndare inte startat i år/sedan maj. Figaro Brick gör årsdebut, har en seger i karriären den togs från spets och då travade hästen 1.13 sista 800 med lätthet. Markus B Svedbergs hästar brukar inte behöva lopp i kroppen. Boke Palema är galoppbenägen men det finns kunnande i Love You-avkomman. Första barfota runt om och första Jorma Kontio, Linus Svensson har säkert femåringen i ordning inför detta, men hästen har inte startat sedan maj noterar vi.

MÅRTEN ERIKSSON