Expertens tips inför fredagens Fornabodatrav: ”Pass upp för Åke Lindbloms travare”

V65-förslaget

V65-1: alla sex hästar. (Res: 2,5)

V65-2: 2 Brother Bill, 6 One Kind Of Art, 10 Fauntleroy. (Res: 8,11)

V65-3: 4 Jeppas Sputnik, 7 Moondance, 8 Campell J.P. (Res: 3,6)

V65-4: 2 Exodus Brick, 7 Digital Science, 12 Bordeaux Doc. (Res: 5,1)

V65-5: 3 Up To Me, 5 Ramon Dekkers, 10 Bo C. (Res: 7,6)

V65-6: 2 Caesar´s Dream. (Res: 12,11)

Kostnad: 486 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 4 Jeppas Sputnik, 7 Moondance, 8 Campell J.P. (Res: 3,6)

V4-2: 1 Global Upset, 2 Exodus Brick, 5 Jas, 7 Digital Science, 12 Bordeaux Doc, 13 Jimmy Mack. (Res: 8,6)

V4-3: 1 In Line Tooma, 3 Up To Me, 5 Ramon Dekkers, 6 Porthos Race, 7 O.M.Dont Cry, 10 Bo C. (Res: 9,4)

V4-4: 2 Caesar´s Dream. (Res: 12,11)

Kostnad: 216 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 7: 11 Ecke Steel (Robert Bergh) – 3 Mellby Hurricane – 1 Tricky Treat. Outs: 5 Ratata Skift.

Lopp 8: 6 Greta Sisu (Jorma Kontio) – 9 Iron Ant – 8 Ess Springrock. Outs: 7 Cobbys Yeaah.

Lopp 9: 4 Månskens Pärla (Torbjörn Jansson) – 15 Tjötta Godtfred – 10 Bol Jenta. Outs: 14 Spang Jerkeld.

Lopp 10: 7 Forza Del Hornline (Jorma Kontio) – 10 Vicadi – 1 Darling Laser. Outs: 6 Viktorias Secret.

Spiken

Caesar´s Dream (V65-6) travade stor del av loppet med punktering senast och gjorde med tanke på det ett bra lopp som femma. Femåringen jagar årets första seger och då hans värsta konkurrenter fått iskalla lägen väljer vi att singla hästen som körs av Robert Bergh för första gången. Läget kunde inte varit bättre bakom bilen…

Rysaren

Thorn Bird (V65-1) har utvecklats hos André Eklundh och stoet är van hårt motstånd. Hon ska köras på chans för att prestera som bäst, litet fält är ett stort plus och åttaåringen trivs på Boda där hon har två segrar på fem försök.

Liret

Forza Del Hornline (lopp 10) har ännu inte vunnit lopp vilket är förvånande. Hästen är startsnabb och kort distans är ett plus för honom, vi blir inte förvånade om Jorma Kontio som kör hemmahästen för första gången tidigt kan sitta i ledningen med femåringen. Årets sista lopp på Fornaboda kan mycket väl gå till Jimmi Ehlers travare och vi lirar 200 kronor vinnare på honom.

Lopp 1 V65-1. Volt.

2640: 1 Thelma de Glatigne - Kontio J 2d637 14,0. 2 Order by Heaven - Carlson L D 42204 12,9. 3 Edindy - Eriksson U 12305 14,1.

2660: 4 Thorn Bird - Eklundh A d0003 12,9. 5 Inga in Heaven - Jepson C J 07350 14,4. 6 Quantanamera - Berglöf E 644d7 12,5.

RANKING: 2 Order By Heaven (Lars D Carlson) – 5 Inga In Heaven. Outs: 4 Thorn Bird.

Order By Heaven gör en mycket spännande årsdebut, detta är ett kapabelt sto som är lätt att gilla. Det mesta tyder på att Lars D Carlson tidigt kan forcera henne till spets i detta stayerlopp, hästen är obesegrad i ledningen. Rolig tipsetta! Inga In Heaven är tillbaka i Sverige och har gjort två lopp i sommar utan framgång. Hästen är van tuff konkurrens och ser ut att bli favorit i loppet, men hon har bara två segrar i karriären och riskerar dödens denna gång. Thorn Bird är bäst med lopp på rulle, gynnad av litet fält och trivs på banan där hon har två segrar på fem försök.

Lopp 2 V65-2. Auto.

2140: 1 Zola Boy - Eriksson I 87336 17,5a. 2 Brother Bill - Kontio J k140 16,1a. 3 Perla Unica - Widell K k52d0 19,0. 4 HereIcome - Jansson R S 02010 18,0a. 5 Olivia All Over - Gondet K d1426 18,5a. 6 One Kind of Art - Westholm J kd013 15,7a. 7 Majesty's Miracle - Söderberg F 20057 17,8a. 8 Filur W.I. - Linder F 44230 16,8a. 9 Mood's Moneymaker - Jansson T k07d0 19,1. 10 Fauntleroy - Ohlsson U k14 19,7a. 11 Prince Charmant - Skoglund R N pk1 18,5. 12 Chasing Rainbows - Lundberg P k25 17,3a.

RANKING: 2 Brother Bill (Jorma Kontio) – 6 One Kind Of Art – 10 Fauntleroy. Outs: 8 Filur W.I.

Brother Bill vann från dödens i sin tävlingsdebut via 1.13 sista 800 meterna på ett rejält vis. Senast blev det startbrasa från spår fem i voltstart, autostart den här gången vilket är en fördel och vi blir inte förvånade om Jorma Kontio tidigt forcerar treåringen till spets. One Kind Of Art vann trots dödens i Örebro i mitten av juli, hästen är fartfylld med galoppbenägen. Fauntleroy vann ett billigt lopp i debuten från ledningen, vettig senast som fyra på Hagmyren. Svårt att veta hur bra Svante Båths treåring är, upp till bevis denna gång. Filur W.I. intressant debut i ny regi, outsider!

Lopp 3 V65-3. V4-1. Auto.

1640: 1 Lex Alme - Gustafsson M 00800 15,5a. 2 Kensington Glide - Walterström S 058k0 15,5a. 3 MacGyver - Dahlén L 00085 15,3a. 4 Jeppas Sputnik - Hägg J 244123 13,8a. 5 Tove Vingboons - Kroon L d30d0 17,0a. 6 Bäckdalens Star - Karlsson E C 55650 14,7a. 7 Moondance - Mäkinen C 83367 16,1a. 8 Campell J.P. - Persson J Å 34832 14,7a. 9 Armani Key - Gustavsson J 0kk00 14,3a. 10 Gloria B.J. - Johansson Wilje D 310612 13,8a. 11 Prince Calle - Bouvin M 07100 14,5a.

RANKING: 4 Jeppas Sputnik (Jan Hägg) – 7 Moondance – 8 Campell J.P. Outs: 3 Macgyver.

Jeppas Sputnik har gjort det jämnt och bra i år, men har ingen seger 2019. Segern i karriären är tagen från spets, körs av en rutinerad kusk i dessa sammanhang och från perfekt spår bakom bilen känns det naturligt att tippa Zola Boko-avkomman. Moondance körs av ordinarie kusk och är inte så tokig, passas tidigt. Campell J.P. står lite på tur för en seger, men har inte startat på en dryg månad och från spår åtta tippas hon ”bara” trea i detta lågklassiga lopp.

Lopp 4 V65-4. V4-2. Volt.

2640: 1 Global Upset - Eriksson U 00666 15,1. 2 Exodus Brick - Westholm J 51558 16,4.

2660: 3 Betty Thrust - Eriksson I 0765 16,1. 4 Bear Amarante - Eriksson K 055dd 14,9. 5 Jas - Kontio J 46900 16,7. 6 Spero Ducere - Skoglund R N 00743 16,1. 7 Digital Science - Bergh R 2d210 16,3. 8 My Open Art - Sedström A 28370 17,0. 9 Snella Doc - Partanen J 56060 16,1. 10 Bakers Order - Granath T 600d6 14,8. 11 Irish Cream Zon - Jepson C J 7d34 15,2. 12 Bordeaux Doc - Lindblom Å 65223 15,5. 13 Jimmy Mack - Olsson B-E k2020 15,6.

RANKING: 2 Exodus Brick (Jörgen Westholm) – 7 Digital Science – 12 Bordeaux Doc. Outs: 5 Jas.

Exodus Brick är en treåring som möter äldre hästar över stayerdistans. Hästen har imponerat, men fungerade inte med barfotabalans på Mantorp. Från ledningen ska han besegras, kommer från ett riktigt formstall. Digital Science har fyra segrar i karriären, alla över lång distans. God segerchans bara han klarar spår fem med voltstart. Bordeaux Doc har knallform och är värd en seger, pass upp för Åke Lindbloms travare.

Lopp 5 V65-5. V4-3. LD-1. Auto.

1640: 1 In Line Tooma - Jepson C J 46020 11,7a. 2 Canappealformore - Jansson D dkdk0 11,1a. 3 Up to Me - Sjöström C 14d66 13,2a. 4 Je Reve d'Amour - Söderberg F 29043 13,1a. 5 Ramon Dekkers - Bergh R 054d0 12,6a. 6 Porthos Race - Lindblom Å 25306 11,6a. 7 O.M.Dont Cry - Jansson T 06206 12,8a. 8 Cinnamon Prince - Eriksson K d57d6 12,1a. 9 Global Science - Lundberg P 5d0k6 12,1a. 10 Bo C. - Lindblom C-E 011d1 13,1a.

RANKING: 10 Bo C. (Carl-Erik Lindblom) – 3 Up To Me – 5 Ramon Dekkers. Outs: 7 O.M.Dont Cry.

Bo C. var med i Derbyt i fjol, blir mångas spikbud i omgången. Grym senast vid segern trots dödens, hästen har fått många tuffa lopp på sistone och vi tror Calle Lindblom kan tänka sig att köra relativt snällt denna gång. Första gången över kort distans och bakspår, hästen i loppet men det kan strula och en given vinnare är han inte för oss. Up To Me är startsnabb och trivs över kort distans. Har fyra segrar i karriären, alla från ledningen. Har bara torskat en gång då hon travat i ledningen, möter tuffa och härdade hingstar. Ramon Dekkers gillar också sprinterdistans och ledningen, två av fyra över distansen och tre av fyra från spets. Körs av Robert Bergh för första gången sedan april, hästen är helt klart bäst med tätkänning.

Lopp 6 V65-6 V4-4 LD-2. Auto.

2140: 1 Pelas Chloe - Jansson T 46407 11,9a. 2 Caesar's Dream - Bergh R 3d225 14,1a. 3 Ridgehead Mikko - Söderholm L-Å 40d65 14,8a 4 Earp Boko - Skoglund R N d2501 12,8a. 5 Gigantic Boko - Widell K 06055 15,3a. 6 Carrotlover - Johansson H 05302 14,8a. 7 Showman Brodde - Lundberg P d1k4d 13,5a. 8 American Cowboy - Kontio J 110640 12,8a. 9 Malte All Over - Gorski K 56306 12,8a. 10 U.B.Cool - Lindblom Å 03270 13,0a. 11 Au Gratin - Ohlsson U 46420 11,4a. 12 Running Like Hell - Carlson L D 55310 15,2a.

RANKING: 2 Caesar´s Dream (Robert Bergh) – 12 Running Like Hell – 11 Au Gratin. Outs: 7 Showman Brodde.

Caesar´s Dream har vi härlig feeling för och väljer att spika. Senast hade hästen punktering stor del av loppet, gjorde det bra som femma med tanke på det. Näst senast var han knappt slagen som tvåa i Örebro, han står verkligen på tur för seger. Vann spårlotten i loppet och första med Robert Bergh kan ge effekt, rolig spik! Running Like Hell besegrade kapabla hästar på Boda vid segern i juni. Felade senast på V75 som hetshäst, hästen i loppet men spår tolv försvårar. Au Gratin har haft en häftig utveckling 2019, med lite klaff under vägen kan hemmahästen ta andra segern i karriären.

MÅRTEN ERIKSSON