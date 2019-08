Expertens tips inför fredagens V64 i Örebro: ”God chans att hemmastjärnan tar årets första seger”

V64-förslaget

V64-1: 11 Lucifer Lane. (Res: 10,6)

V64-2: 1 Blissful Ignorance, 2 She Rains, 10 Ies Elisabet. (Res: 4,7)

V64-3: 1 Digger Lord, 3 Smokey Herman, 6 Davy Jones Sisu, 12 Araw Hoss. (Res: 9,8)

V64-4: 5 Make A Dream H.C, 7 Juncio Boko, 8 Staro Nashville, 9 Karat Band. (Res: 1,6)

V64-5: 1 Ready To Roll, 9 Juan. (Res: 11,8)

V64-6: 1 Queen Neo, 3 Lady L.S. 4 Edrica, 6 Global Wonderful, 11 Dixie Brick, 15 Anna S.H. (Res: 5,10)

Kostnad: 576 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 1 Digger Lord, 3 Smokey Herman, 6 Davy Jones Sisu, 12 Araw Hoss. (Res: 9,8)

V4-2: 5 Make A Dream H.C, 7 Juncio Boko, 8 Staro Nashville, 9 Karat Band. (Res: 1,6)

V4-3: 9 Juan. (Res: 1,11)

V4-4: 1 Queen Neo, 3 Lady L.S. 4 Edrica, 6 Global Wonderful, 11 Dixie Brick, 15 Anna S.H. (Res: 5,10)

Kostnad: 192 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 1 Il Capitano (Claes Sjöström) – 9 Acorn Kronos – 6 Jåkupp Erik. Outs: 12 Gusto.

Lopp 2: 1 Princess Kloster (Peter Untersteiner) – 6 Jula Madonna – 10 Bling Bling. Outs: 11 Garca.

Lopp 3: 8 Pine Muscle (Björn Goop) – 4 Resava Princess – 9 Västerbo Imtheman. Outs: 7 Flare Profile.

Lopp 10: 5 Son Of Quarcio (Per Lennartsson) – 7 Sunset Brizard – 1 Demain Fatigue. Outs: 8 Hedwig Laday.

Lopp 11: 3 Livi Oboy (Jonas Moberg) – 9 Global Wildlife – 14 Zingy Kronos. Outs: 1 Combonumberfive.

Spiken

Lucifer Lane (V64-1) har fått känna på den tuffa femårssäsongen och är utan seger i år. I senaste starten i Visby hade hästen sparat bakom hästar som Perfect Spirit och Pastore Bob, helt andra hästar emot den här gången. Trots dubbla tillägg tror vi hästen vinner prestigefyllda Hästägarpokalen på hårdhet, sund spik!

Rysaren

Global Wonderful (V64-6) var lugnt tagen inför sin årsdebut och hade bara gått 1.20 full väg, så Magnus Jakobsson var nöjd med henne som trea och låter inne på henne den här gången. Stoet kan öppna kvickt bakom bilen och det blir första gången barfota bak, intressant.

Liret

Smokey Herman (lopp 6) kommer från seger på Årjäng och besegrade kapable Triomphe Ferm. Detta är en typisk frontrunner som har 19 segrar i karriären, 15 från ledningen. Björn Goop kör vilket är spännande och från spår tre ser det upplagt ut för tidig ledning, hästen trivs i Örebro (2 av 6) och vi lirar 200 kronor vinnare på sjuåringen.

Lopp 4 V64-1 Volt.

2140: 1 O.M.Easton - Sedström A 21500 15,4. 2 Victory Road - Jepson C J d10d7 16,1. 3 Mightiness - Modig T 25160 15,8. 4 Jas S.S. - Svantesson P-O 2826d 15,7

2160: 5 Albert G. - Karlsson M S 01200 15,4. 6 Colonello - Hultman M 01705 13,5. 7 Hotter than Hell - Gustavsson K P 04310 12,8. 8 Saint Gerda - Karlsson A I 16030 13,89 Real Doc - Skoglund R N 24170 15,7

2180: 10 Wollafur - Goop B 32105 13,0 11 Lucifer Lane - Nilsson J A 64535 14,2

RANKING: 11 Lucifer Lane (Johan A Nilsson) – 10 Wollafur – 6 Colonello. Outs: 1 O.M.Easton.

Lucifer Lane var femma senast med sparat bakom hästar som Perfect Spirit och Pastore Bob. Möter ett gäng som han ska bolla med trots dubbla tillägg, god chans att hemmastjärnan tar årets första seger i prestigefyllda Hästägarpokalen, Spikas med tanke på sin hårdhet. Wollafur vann V86 på banan i maj efter en vass avslutning, första med Björn Goop är givetvis väldigt intressant. Colonello växer flera klasser då han känner att han rår på sina konkurrenter, hästen är bäst på sin volt och trivs i Örebro (6 av 19) och har gått bra för Marcus Hultman. O.M.Easton hade ett fint fjolår med tre segrar, årsdebuten är avklarad och femåringen kan leda loppet länge.

Lopp 5 V64-2 Auto.

1609: 1 Blissful Ignorance - Goop B 07110 13,4a. 2 She Rains* - Korpi P 23455 13,1a. 3 Samira Exclusive - Eriksson U 51d00 14,1a. 4 Gloria Sisu - Svedberg M B k3635 13,0a. 5 Hera Eck - Andersson O J 5643d 15,0a. 6 Jobie Storm - Wallin T 46245 13,0a. 7 Sideslip - Ohlsson U 57606 13,0a. 8 Visual Condition - Skoglund R N 23030 13,5a. 9 Kentin Day - Sjöström C 02300 14,3a. 10 Ies Elisabet - Jepson C J 63200 13,2a.

RANKING: 2 She Rains (Pekka Korpi) – 10 Ies Elisabet – 1 Blissful Ignorance. Outs: 4 Gloria Sisu.

She Rains travade en topptid som trea under Elitloppshelgen, sist travade hon 1.12,2 sista varvet efter galopp. Hästen kan öppna fort bakom bilen och vi blir inte förvånade om hon tar årets första seger i detta E3 Consolation lopp. Ies Elisabet var mycket duktig i sitt försök till långa E3 som tvåa i juni, felade i finalen. Bakspår kan vara bra då slipper hon stressa upp sig bakom bilen. Blissful Ignorance har höjt sig på sistone, hon har inte visat startsnabbhet som gör att det räcker för att hålla upp innerspåret, men en fin resa lär Maharajah-avkomman få.

Lopp 6 V64-3 V4-1. Auto.

2100: 1 Digger Lord - Skoglund R N 50d17 12,0a. 2 Nelle Atticus Jake - Untersteiner P 70000 11,5a. 3 Smokey Herman - Goop B 02001 11,4a. 4 Digital Circle - Jakobsson M 36275 13,1a. 5 Cikoria Frazer - Gustavsson K P 07056 12,0a. 6 Davy Jones Sisu - Ohlsson U 31304 12,4a. 7 Mellby Fantom - Haugstad K 0000d 12,1a. 8 Earl Variera - Andersson O J 50350 09,9a. 9 Pablo Andover - Axelsson B L 36340 11,9a. 10 Chipen Boy - Karlsson A I 37305 13,3a. 11 Pampalo - Sedström L d1d00 11,2a. 12 Araw Hoss - Jepson C J 26305 11,5a.

RANKING: 3 Smokey Herman (Björn Goop) – 6 Davy Jones Sisu – 12 Araw Hoss. Outs: 1 Digger Lord.

Smokey Herman vann senast på Årjäng och besegrade kapable Triomphe Ferm. Hästen är klart bäst i spets (15 av 22) från den positionen, helt klart spetsfavorit i loppet och Goop upp går vi igång på. Kan spåra hela vägen, har 2 av 6 i Örebro. Davy Jones Sisu har tre lopp i kroppen, avslutade väldigt bra som fyra senast på Solvalla och står på tur för seger. Araw Hoss är hästen i loppet, men har inte startat sedan oktober och från spår tolv kanske Jepson som kör hästen för första gången ger honom en vilsam resa? Digger Lord har bara fem segrar i karriären, men formen är god och hästen kan få loppet tillsammans med Rikard N Skoglund som kört honom med framgång på slutet.

Lopp 7 V64-4 V4-2. Auto.

1609: 1 Enge Sargon - Skoglund R N 43245 12,1a. 2 Secret Avenue - Ohlsson U 00854 15,2a. 3 Taxi Out - Goop B 07750 12,6a. 4 Heads Down - Kontio J 88073 14,8a. 5 Make a Dream H.C. - Söderkvist S 42310 12,7a. 6 I'm a Keeper - Witasp L 54405 12,6a. 7 Juncio Boko - Lennartsson P 12503 13,9a. 8 Staro Nashville - Lövgren J 34252 14,1a. 9 Karat Band - Jepson C J 21dd5 12,4a. 10 Helix Rick - Eriksson K 25005 15,5a.

RANKING: 9 Karat Band (Åke Lindblom) – 8 Staro Nashville – 7 Juncio Boko. Outs: 5 Make A Dream H.C.

Karat Band travade i dödens i försöket till korta E3 och fick nöja sig med att bli femma men var klart godkänd. Vi minns när han utmanade Fort Knox och första barfota slog väl ut i mars, förhoppningsvis blir det samma balans på fredag för hemmahästen. Staro Nashville vann senast med blev nerflyttad till tvåa eftersom han brutit ner på upploppet. Hästen klarar tuffa upplägg och kan mycket väl vinna trots spår åtta bakom bilen över kort distans. Juncio Boko hade en svacka i somras, men var åter fin senast som trea på Mantorp bakom Upset Face. Tog spets från just spår sju bakom bilen i Örebro vid segern i maj så Per Lennartsson skickar säkert trots spåret. Make A Dream H.C är också ute efter spets, är obesegrad i ledningen (2 av 2).

Lopp 8 V64-5 V4-3 DD-1. Volt.

3140: 1 Ready to Roll - Silvén J 5121d 13,4. 2 Fullpoint - Persson S d4036 15,6. 3 Betting Rebel - Ohlsson U 00071 14,0. 4 Sugar Brodda - Eklundh A 07504 14,7. 5 Leonas Sami - Eriksson K 67066 14,1. 6 Definitif Launcher - Witasp L 24605 15,7.

3160: 7 Imperator - Elfstrand M 00d05 12,6. 8 Waikiki Silvio - Goop B 112226 13,4

3180: 9 Juan* - Lövgren J 50113 14,3. 10 Linus Wibb - Jepson C J 04006 13,0. 11 O.P.Q.C. - Svedberg M B 51032 12,8. 12 Orne As - Kontio J 40447 14,2.

RANKING: 9 Juan (Joakim Lövgren) – 1 Ready To Roll – 11 O.P.Q.C. Outs: 8 Waikiki Silvio.

Juan var trea senast över aktuell distans i Malmö Stads Pris bakom hästar som Reckless och Dragster. Har fyra segrar över lång distans, möter betydligt lättare konkurrenter denna gång och är en given tipsetta för oss. Ready To Roll har toppform och kan leda hela vägen, vi dubblar med honom på V64-spelet. O.P.Q.C är tio år gammal, men ger man bara honom en ryggresa avslutar han alltid vasst. Har två av sju i Örebro. Waikiki Silvio står på tur för en seger, men är ett platsbud i första hand för oss.

Lopp 9 V64-6 V4-4 V3-1 DD-2. Auto.

2100: 1 Queen Neo - Untersteiner P 31513 15,7a. 2 Cson Marje - Karlsson A I d4132 16,4a. 3 Lady L.S. - Goop B 74d13 14,0a. 4 Edrica - Lindegren E 14821 15,0a. 5 Carmen af Solnäs - Persson S 56315 13,6a. 6 Global Wonderful - Jakobsson M 251d3 16,1a. 7 Cherie Lascaux - Haugstad K 05232 15,1a. 8 Ies Juvel - Leo E 1d553 14,1a. 9 Moet - Witasp L 10426 15,4a. 10 Veams Benelli - Widell K 52041 14,3a. 11 Dixie Brick - Kontio J 21d0d 13,3a. 12 Feel Speed - Strandberg E 13526 14,1a. 13 Hundredprocent Up - Eriksson U 14380 14,2a. 14 La Mauresque - Andersson O J 61d20 14,7a. 15 Anna S.H. - Jepson C J 12525 12,0a.

RANKING: 11 Dixie Brick (Jorma Kontio) – 15 Anna S.H. – 4 Edrica. Outs: 6 Global Wonderful.

Dixie Brick felade kort innan mål på Axevalla och tappade en V75-seger i och med det. Vid segern på Boda i juni gick hon rejält i spåren, Nurmoshästen klarar tuffa upplägg. Anna S.H. har lopp i kroppen och trivs med Carl Johan Jepson (2 av 5), detta sto är van hård omgivning. Edrica vann från ledningen med sparat i Gävle senast och hon är vårt spetsbud i loppet. Global Wonderful gick över förväntan i årsdebuten säger Magnus Jakobsson som också meddelar att det blir första barfota bak på henne.

MÅRTEN ERIKSSON