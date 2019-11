Expertens tips inför lördagens tävlingar på Örebrotravet: ”Är nog fältets mest kapable travare”

V64-förslaget

V65-1: 2 Zolo Sensation, 5 Enjoy Day, 7 Wollafur, 8 Test Drive, 9 O.P.Q.C. (Res: 4,1)

V65-2: 10 Balanced Rudder, 13 Vincitori Indika. (Res: 6,11)

V65-3: 2 Prince Palema, 3 Jetstream Rapida, 8 Harper Seabrook, 9 Goethe Am, 10 Amiral. (Res: 7,4)

V65-4: 3 No Regrets Trot, 4 Ten C.C.Face, 5 Oh Lord. (Res: 1,10)

V65-5: 10 Västerbo Imtheman. (Res: 3,4)

V65-6: 3 Scot Launcher, 4 Dream Of Winner, 5 Harley Zon, 8 Helios Di Quattro, 9 Rolex Tilly. (Res: 11,1)

Kostnad: 750 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 2 Prince Palema, 3 Jetstream Rapida, 8 Harper Seabrook, 9 Goethe Am, 10 Amiral. (Res: 7,4)

V4-2: 1 Le Mare, 3 No Regrets Trot, 4 Ten C.C.Face, 5 Oh Lord. (Res: 10,7)

V4-3: 10 Västerbo Imtheman. (Res: 3,4)

V4-4: 3 Scot Launcher, 4 Dream Of Winner, 5 Harley Zon, 8 Helios Di Quattro, 9 Rolex Tilly. (Res: 11,1)

Kostnad: 200 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 9 Finalizer (Nicklas Westerholm) – 6 Dansa – 11 Demain Fatigue. Outs: 5 President Bubbel.

Lopp 2: 4 Troll Diva (Ole Johan Östre) – 1 Stilig Karl – 7 Mån Viktor. Outs: 6 Aasbrand.

Lopp 3: 15 Je Reve d´Amour (Sofia Adolfsson) – 5 Timo Lane – 11 Sir Corneliani. Outs: 10 Hotter Than Hell.

Lopp 10: 10 Whataboutyou Zaz (Nicklas Westerholm) – 4 Ester Joy – 6 Looks Likeaqueen. Outs: 7 Elsa F.M.

Spiken

Västerbo Imtheman (V65-5) har Juhani Partanen gjort ett väldigt bra tränarjobb med. Hemmahästen är obesegrad i Örebro (3 av 3), vann sist från ledningen via 1.14,3 sista 800 meterna på ett övertygande vis. Bra chans att vinna detta lopp på ren råstyrka och hårdhet.

Rysaren

Oh Lord (V65-4) har inte startat sedan mitten av september och har oviss form. Vi anser att detta är loppets mest kapable häst, han trivs i ledningen och är startsnabb. Spår mitt bakom startbilen är fördelaktigt och Johan Brandel hävdar sig väl i detta sammanhang. Tränare Fredrik Wallin har bra snurr på sitt stall för dagen, det kan vara spets och slut på fyraåringen.

Liret

Whataboutyou Zaz (lopp 10) har inte startat sedan juni, men vi har bra rapporter på henne från tränare Nicklas Westerholm. Stoet är van V75-konkurrens och bör vara huvudet högre än sina konkurrenter denna gång trots avsaknad av lopp i kroppen. 200 kronor vinnare liras på fyraåringen i kvällens sista race.

Lopp 4 V64-1, Volt.

3140: 1 Real Doc - Karlsson P 54502 15,2. 2 Zolo Sensation - Jakobsson M 03040 15,1. 3 Staro Juventus - Svensson C 00104 15,5.

3160: 4 Alone Man S.T.* - Östre O J 36060 14,9. 5 Enjoy Day - Westerholm N 30510 14,3. 6 Missing the Blues - Widell K d0500 13,6.

3180: 7 Wollafur - Karlsson M S 30232 13,0. 8 Test Drive - Berglöf E 63425 13,6. 9 O.P.Q.C. - Svedberg M B 01033 12,8.

RANKING: 5 Enjoy Day (Nicklas Westerholm) – 9 O.P.Q.C. – 7 Wollafur. Outs: 8 Test Drive.

Enjoy Day kommer från ett riktigt formstall, är nog fältets mest kapable travare. Har bra statistik från ledningen (3 av 5), vi är inne på att Nicklas Westerholm som kör fuxen för första gången tidigt placerar femåringen i spets. O.P.Q.C. trivs över lång distans och i Örebro, litet fält är ett stort plus för gamlingen som har fin form för dagen. Wollafur travade 1.11,6 sista 800 meterna som tvåa i Örebro bakom lördagshästen Minnestads El Paso sist. Hemmahästen ska räknas tidigt. Test Drive var inte stort slagen av vår tipsetta näst senast, jagar årets första seger.

Lopp 5 V64-2, Auto.

2100: 1 La Prima Stella - Widell K pk825 16,9a. 2 High on Life - Sedström L kk601 18,8. 3 Paminas Magi - Flink Ideborn V 36035 16,9a. 4 Sjaman - Hultman M 7441d 17,0a. 5 M.T.Oliwer Twist - Karlsson P 26487 16,4. 6 Narogaip - Beckman B 06613 17,3a. 7 Kronbruden T.J. - Jakobsson M d3016 15,5a. 8 Cuba Libre Häss - Sedström A 4d023 16,8a. 9 Running Coktail - Karlsson A I 20860 17,5a. 10 Balanced Rudder - Henriksson J 76110 16,1a. 11 Joker Arriba - Partanen J 51677 15,6a. 12 Zelmer - Svensson C 50310 14,3a. 13 Vincitori Indika - Andersson M J kk217 15,8a. 14 J.L.'s Apache - Andersson O J 23684 17,1a. 15 Kicken V.O.P. - Karlsson M S 61030 16,3a.

RANKING: 13 Vincitori Indika (Mikael J Andersson) – 10 Balanced Rudder – 6 Narogaip. Outs: 11 Joker Arriba.

Vincitori Indika gick bra efter galopp senast och travade en fin tid. Näst senast vann han överlägset trots en tung resa. Har speciell aktion, men detta lopp håller ingen högre standard så fyraåringen är en sund tipsetta trots många att runda. Balanced Rudder har verkligen höjt sig den senaste tiden, fyraåringen visade näst senast vid segern att han klarar tuffa upplägg. Narogaip avslutade bra senast som trea och vann näst senast, fyraåringen är i bra fas för dagen. Joker Arriba har lopp i kroppen och kan överraska.

Lopp 6 V64-3, V4-1, Auto.

2609: 1 Darko - Andersson O J 385d6 15,3a. 2 Prince Palema - Andersson M J 02123 13,8a. 3 Jetstream Rapida - Svensson C d6d02 14,8a. 4 Deliver - Ericsson S 30530 14,6a. 5 Cash Case - Ralfelt B 00050 19,3a. 6 Golden Guard - Johansson H 52024 14,1a. 7 Lemon Brodde - Berglöf E 1451 16,2a. 8 Harper Seabrook - Westerholm N 22045 14,0a. 9 Goethe Am - Svedberg M B 43083 14,9a. 10 Amiral - Redén D 11303 15,0a.

RANKING: 10 Amiral (Daniel Redén) – 2 Prince Palema – 3 Jetstream Rapida. Outs: 9 Goethe Am.

Amiral har inte startat sedan mitten av september, då såg han klar ut då det blev galopp in i sista sväng. Hästen travade i dödens i tuff konkurrens den gången, han har fungerat bra då tränare Redén kört själv. Kan vinna på hårdhet. Prince Palema är vårt spetsbud i loppet från perfekt läge bakom startbilen. Jetstream Rapida håller tränaren Claes Svensson högt, hästen var positiv som tvåa senast på Jägersro. Goethe Am är snygg som en tavla, har inte startat sedan september. Outsiderbud!

Lopp 7 V64-4, V4-2, Auto.

2100: 1 Le Mare - Millerud L 21260 12,4a. 2 Dakota Bell - Rudqvist H 63305 15,2a. 3 No Regrets Trot - Magnusson E 10051 13,7a. 4 Ten C.C.Face - Adolfsson S 35140 15,3a. 5 Oh Lord - Brandel J 3d054 14,4a. 6 Heartbomber - Jansson D 04324 15,3a. 7 Moonlight Lini - Sedström L 20405 15,6a. 8 Downton Abbey C.G. - Jonsson E 44360 15,6a. 9 Mill Alba - Fridolfsson F 20757 14,9a. 10 Giovetsi - Larsson B 002d1 15,5a. 11 Hera S.S. - Svantesson P-O 025d8 17,7a. 12 Lady Micha - Sedström A 70268 15,9a.

RANKING: 3 No Regrets Trot (Emil Magnusson) – 5 Oh Lord – 4 Ten C.C.Face. Outs: 1 Le Mare.

No Regrets Trot vann lätt från ledningen på en fin tid senast före Jinx´em och mycket talar för tidig spets. Naturlig tipsetta! Oh Lord är nog fältets kapablaste häst, men han är inte enkel. Har inte startat sedan mitten av september, men kommer från ett stall i form och ska ses med god segerchans. Ten C.C.Face körs av ordinarie kusk vilket är ett stort plus i detta sammanhang. Bra läge mitt bakom bilen. Le Mare har haft ett bra år, kan inte hålla upp sitt innerspår och möter äldre hästar, främst ett platsbud.

Lopp 8 V64-5, V4-3, V3-1, Auto.

2100: 1 Gateruds Kashmir - Hultman M 58452 13,8a. 2 Notre Dame Broline - Widell K 71005 14,7a. 3 Prince Yoda - Andersson O J 60202 14,6a. 4 The Noble One - Andersson M J 04127 13,8a. 5 Thebigbangtheory - Gustavsson K P d2610 14,3a. 6 Rouge Ideal - Pettersson R 40255 14,3a. 7 One Direction - Jakobsson M 4712d 14,5a. 8 Ove - Karlsson P 12070 15,0a. 9 Neo Sånna - Svensson C 50373 14,2a. 10 Västerbo ImtheMan - Karlsson M S 43111 14,3a. 11 Splendid Jovijal - Westerholm N 72317 13,8a. 12 What a Moment - Karlsson A A 80100 13,6a.

RANKING: 10 Västerbo Imtheman (Magnus S Karlsson) – 3 Prince Yoda – 4 The Noble One. Outs: 9 Neo Sånna.

Västerbo Imtheman vann lätt från ledningen senast i Örebro, utklassade en sådan bra häst som I.T.Inventor via 1.14,3 sista 800 meterna. Är obesegrad i Örebro (3 av 3) och klarar att köras fram i dödens. Bra chans att vinna detta på styrka, vi spikar hemmahästen! Prince Yoda fick dödens bitvis senast, det var mentalt bra gjort att kämpa och slita under vägen och bli tvåa bakom en överlägsen My New Chapter. Första gången med Oskar J Andersson är intressant. The Noble One har varit struken inför detta för hosta, så formen är oviss. Är obesegrad i spets (3 av 3) och Mikael J Andersson är offensivt lagd av sig så vilken taktik han väljer bakom startbilen känns givet.

Lopp 9 V64-6, V4-4, V3-2, Auto.

2100: 1 Carrotlover - Johansson H 50015 14,8a. 2 M.T.Magic Dream - Erixon L 04325 13,1a. 3 Scot Launcher - Sedström L 4d715 12,6a. 4 Dream of Winner - Jakobsson M 34253 13,2a. 5 Harley Zon - Stjernström J 04526 12,7a. 6 Mogas Money - Westerholm N 50626 14,4a. 7 Mach Number - Söderberg E 51000 13,0a. 8 Helios di Quattro - Widell K 01306 14,7a. 9 Rolex Tilly - Karlsson P 30010 14,1a. 10 Jas S.S. - Svantesson P-O 20060 13,0a. 11 Pepper Broline - Björling R d0360 13,2a. 12 Tex Ritter - Andersson M J 50073 13,4a.

RANKING: 9 Rolex Tilly (Petter Karlsson) – 3 Scot Launcher – 5 Harley Zon. Outs: 8 Helios Di Quattro.

Rolex Tilly fick göra en hel del grovjobb senast och det blev för tufft. Näst senast besegrade hästen en sådan kapabel häst som Manuzio Hanover, vi tror det blir en utdragen spetskörning i loppet det skulle gynna femåringen. Rolig tipsetta! Scot Launcher travade en topptid senast som femma, har nio segrar i karriären sju av dessa är tagna från spets så Linda Sedström lär vara sugen på ledningen. Harley Zon hade ett fint fjolår med fyra segrar, jagar årets första fullträff. Helios Di Quattro har vettig form, kommer in i loppet om det blir överpace på tillställningen vilket vi tror.

