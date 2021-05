Expertens tips inför söndagens Fornabodatrav: ”Hästen står för klassen i detta sällskap”

V5-förslaget

V5-1: 1 Alm Stjernen, 4 Åsvinn S.K. 11 Lila Tabac. (Res: 10,13)

V5-2: 10 Queen Ratzeputz, 12 Xanthis Fantasy. (Res: 7,6)

V5-3: 2 Vici Volantes. (Res: 1,5)

V5-4: 2 Ontario Bro, 3 Mellby Jupiter, 5 Tailwind, 8 Global Collection. (Res: 7,4)

V5-5: alla 14 hästar. (Res: 6,14)

Kostnad: 336 kronor.

V4-förslaget

V4-1: alla 12 hästar. (Res: 3,4)

V4-2: 9 Lumberjack Bros. (Res: 2,1)

V4-3: 1 Alm Stjernen, 4 Åsvinn S.K. 11 Lila Tabac. (Res: 10,13)

V4-4: 7 T.Wall´s Joplin, 10 Queen Ratzeputz, 12 Xanthis Fantasy. (Res: 6,9)

Kostnad: 216 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 2 Digital Lucky (Jonas Gylling) – 6 Danois Simoni – 1 Espri Launcher. Outs: 4 Miramaris Futura.

Lopp 2: 10 Stifler´s Mom (Rikard N Skoglund) – 8 Mellby Image – 5 Bellatrix Fair. Outs: 7 Vaiana Face.

Lopp 3: 3 Kong Amok (Mikael J Andersson) – 4 Harry M.G. – 6 Oskar Run. Outs: 2 Mountain Priestman.

Lopp 4: 9 Lumberjack Bros (Claes Sjöström) – 2 Kobe Web – 1 Juve Avanti. Outs: 10 Tourzo Power.

Spiken

Vici Volantes (V5-3) var godkänd i sin årsdebut som femma, vi räknar med att fuxen är rejält förbättrad denna gång. Hästen står för klassen i detta sällskap, han var tvåa i Juliloppet förra årets bakom Önas Prince som nyligen vann Kungakannan, stod då i 48 för tian. Sitter bra på det direkt i detta sprinterlopp från spår två bakom startbilen. Normalt ska han ha toppchans oavsett löpningsförlopp.

Liret

Queen Ratzeputz (lopp 6) vann bara ett lopp förra året, hon är lite stänkrädd med har utvecklats i vinter säger Lövdal hos Nurmos till oss. Rapporterna på henne är mycket goda och det mesta tyder på att Claes Sjöström som kör henne för första gången tidigt synar dödens eftersom hästen är stänkrädd. Ett odds runt tre gånger pengarna känns troligt, 200 kronor vinnare liras på Muscle Hill-avkomman.

Rysaren

Ontario Bro (V5-4) har inlett sin karriär på ett godkänt vis. Nu blir det Björn Goop upp och trots spår två är vi inne på att valacken tidigt kan komma till spets, då voltledaren inte lär nå front. Från piken kan treåringen avlägga maiden, pass upp för Svedbergs valack som är duktigt kuskförstärkt.

Lopp 5 V5-1, V4-3. Volt.

1640: 1 Alm Stjernen - Goop B k2374 31,9. 2 Stjern Elda - Karasiewicz A 60000 36,2. 3 Mulsta Nesse - Andersson M J kk0kk 37,1. 4 Åsvinn S.K.* - Eilefsen S k1d 34,8. 5 Slotts Rigo - Thuresson P A 07677 35,9. 6 Alissa - Widell K 04d00 34,2. 7 Sonora I.H.S.* - Ruud Nilsen R A 85000 32,8. 8 Astas Illbatting - Karlsson M S 8dddk 34,5

1660: 9 Birk Perla* - Forss M 74650 33,2. 10 Sundbo Hero - Skoglund R N 38106 36,0. 11 Lila Tabac - Nordlund P k0220 30,8. 12 Lysjö Isa - Larsson K 77477 32,5. 13 Liella - Aarum D 440dk 33,0. 14 Rigans Odin - Johansson P P 30d74 32,1. 15 B.G.Ramona M. - Gustavsson J 455d0 33,3.

RANKING: 4 Åsvinn S.K. (Stian Ellefsen) – 1 Alm Stjernen – 11 Lila Tabac. Outs: 10 Sundbo Hero.

Åsvinn S.K. vann säkert från ledningen i debuten, men gjorde bort sig med galopp senast. Räknas tidigt i denna omgivning, men spåret kan ställa till det för den norske gästen. Alm Stjernen jagar karriärens första seger, travade 1.28,6 sista 1 400 meterna sist som fyra efter galopp. Goop upp är ett gigantiskt kuskplus och spåret blev bästa tänkbara. Lila Tabac är fartfylld men inte helt stabil, intressant om felfri Sundbo Hero hävdar sig väl i denna konkurrens, men kort distans för första gången är ingen fördel är vi inne på.

Lopp 6 V5-2 ,V4-4. Volt.

2140: 1 Select Dream - Göstasson A 40503 17,9. 2 Baltic Sun - Lilius M 45827 16,4. 3 Cornell S.S. - Söderberg F 830d6 17,8. 4 Tamiami Trail - Lövdal A 4057d 16,6. 5 At First - Goop B 00314 16,7. 6 Tosca Tilly - Andersson M J 756d4 15,7. 7 T.Wall's Joplin - Jepson C J 32212 16,3

2160: 8 Cilantro - Erixon L 5305d 15,6. 9 Myllkärrs Medusa - Nyström P 0k633 15,7. 10 Queen Ratzeputz - Sjöström C 10020 16,5. 11 B.B.S.Canessa - Persson M 15504 15,7. 12 Xanthis Fantasy - Skoglund R N 5d103 15,2. 13 Madonna Morique - Karlsson P 0065d 15,1. 14 Jeanne d'Arc Boko - Klockar A 1d04d 14,3. 15 Upontop - Stjernström M 7542d 16,6.

RANKING: 10 Queen Ratzeputz (Claes Sjöström) – 12 Xanthis Fantasy – 7 T.Wall´s Joplin. Outs: 6 Tosca Tilly.

Queen Ratzeputz vann bara ett lopp förra året, men har haft en bra vinter meddelar Andreas Lövdal hos Nurmos. Hästen är stänkrädd så Claes Sjöström som kör henne för första gången kan nog tänka sig att syna dödens i tidigt skede. Naturlig tipsetta. Xanthis Fantasy var trea på V75 i sin senaste start, klart lättare motstånd den här gången. Skoglund har kört henne två gånger, varit etta och trea med Wallinhästen. T.Wall´s Joplin travade 1.15 sista 800 meterna från spets senast men kunde inte svara Bon Bini. Körs av startsnabbe Jepson, det kan bli spets från springspår. Tosca Tilly jagar också ledningen med spetsälskande Micke J Andersson. Hästen har två lopp i kroppen, men är främst ett platsbud för oss trots sitt fina startspår.

Lopp 7 V5-3, V3-1. Auto.

1640: 1 Rally Gunnar - Skoglund R N d22d6 12,3a. 2 Vici Volantes - Jepson C J 51505 12,4a. 3 C.R.Nobless - Widell K 60001 12,0a. 4 Boomer - Karlsson P 25060 12,4a. 5 Frequency Am - Forss M 05455 11,9a. 6 Bacchus L.I. - Andersson M J 02363 12,0a. 7 Bellflower Wine - Linder F 55d20 13,2a. 8 Arras Cando - Goop B 13d07 11,5a. 9 Lovely Star - Björk J A 63035 11,6a. 10 Global Tuxedo - Andersen T 05564 12,6a. 11 Jack Zon - Björk L 14604 12,4a 12 Cessna S.S. - Söderberg F 60682 12,4a.

RANKING: 2 Vici Volantes (Carl Johan Jepson) – 1 Rally Gunnar – 5 Frequency Am. Outs: 6 Bacchus L.I.

Vici Volantes var godkänd I sin årsdebut som femma, vi räknar iskallt med att fuxen är markant bättre denna gång. Perfekt läge bakom startbilen, kort distans den här gången är inget minus. Hästen i loppet, spikas. Rally Gunnar jagar årets första seger, kan öppna från början så sexåringen lär få en fin resa även om han inte kan hålla upp sitt innerspår. Frequency Am har lite svårt att vinna travlopp men gör oftast bra lopp. Första med Mika Forss. Bacchus L.I har nyttig form, kan överraska.

Lopp 8 V5-4, V3-2. Volt.

2140: 1 Legend Boko - Josef D pk678 20,2. 2 Ontario Bro - Goop B k725 17,0. 3 Mellby Jupiter - Sjöström C k24 16,6. 4 Jemma R.D. - Nyström P 20476 17,2. 5 Tailwind - Haugstad K 02025 17,1. 6 B.W.Spica - Lindblom C P 85074 17,3. 7 Bonnie Pearl - Lindblom Å k643 17,9. 8 Global Collection - Jepson C J kdd17 15,8.

RANKING: 5 Tailwind (Kenneth Haugstad) – 3 Mellby Jupiter – 8 Global Collection. Outs: 2 Ontario Bro.

Tailwind har fortsatt inte vunnit lopp men detta är en travare som Haugstad har väldigt höga tankar om. Fungerade inte perfekt senast, troligen åtgärdad inför denna uppgift. Tippas trots att spåret inte är optimalt. Mellby Jupiter kommer mer och mer för varje start säger Lövdal hos Nurmos. En häst som man kallar ”medelhäst” av sina treåringar. Global Collection är enda hästen i loppet som segrat. Första med Jepson är intressant, men stängt startspår gör att vi tippar stoet trea. Ontario Bro har inlett sin karriär klart godkänt, första med Goop kan ge häftig effekt är vi inne på.

Lopp 9 V5-5, V3-3. Auto.

2140: 1 Ocean Above - Modig T 3080d 19,9. 2 Imakeitonmyown - Skoglund R N 46060 16,3. 3 Singing Fling - Linryd M 246d0 17,4a. 4 Valnes Judge - Stjernström M 76444 17,5a. 5 Whispers - Sedström A 40d5d 16,0a. 6 Ragazzo Unico - Sjöström C 60d45 14,5a. 7 Leonas Yulia - Andersson M J 60302 16,4a. 8 Tinto Tatoo - Erlandsson S 34066 15,9a. 9 Nyahbinghi - Lövdal A 0d320 16,4a. 10 Magiclight - Nordström L 6d4dd 16,5a. 11 The Killer - Jansson R S 064d5 17,1a. 12 Wilma Vici - Eskilsson C 56704 16,4a. 13 Morran Marke - Forss M 06800 16,4a. 14 Brad Frontline - Gustafsson T J 00034 16,8a.

RANKING: 6 Ragazzo Unico (Claes Sjöström) – 14 Brad Frontline – 7 Leonas Yulio. Outs: 2 Imakeitonmyown.

Ragazzo Unico avslutade klart godkänt senast som femma på Solvalla, lättare emot denna gång. Chanstippas i ett lopp där ingen vunnit lopp. Brad Frontline står på tur för seger efter två fina insatser, men har många att runda. Leonas Yulia gick bra som tvåa bakom Beautiful Magic senast på Mantorp, intressant med Micke J Andersson upp.

MÅRTEN ERIKSSON