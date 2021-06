Expertens tips inför söndagens V5 på Fornaboda: ”Kan svepa runt de övriga på speed”

V4-förslaget

V4-1: alla 13 hästar. (Res: 1,13)

V4-2: 3 Smaragd Norrgård, 4 Mission Beach, 8 You Could Be Mine. (Res: 12,2)

V4-3: 2 Deuce, 5 Bakerman, 7 Arabbiata Face, 9 Global Commander, 11

Conrads Kim. (Res: 3,8)

V4-4: 4 Rocking Flax. (Res: 9,6)

Kostnad: 390 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 3 Esplanad. (Res: 13,9)

V5-2: alla 14 hästar. (Res: 3,8)

V5-3: 5 Island Life, 7 Inti Boko. (Res: 8,4)

V5-4: 1 Basisten, 4 Sluggo Tabac, 10 Myllkärrs Doris, 11 Sundbo Hero, 13 Alm

Stjernen. (Res: 2,7)

V5-5: 3 Smaragd Norrgård, 4 Mission Beach, 8 You Could Be Mine. (Res: 12,2)

Kostnad: 420 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 4 Sassy Since Birth (Viktor Malmrot) – 3 Dreams Happen – 6 Charles

Wain. Outs: 1 Ess Joculus.

Lopp 2: 8 Senorita Tokio (Rikard N Skoglund) – 3 Kiss Me Lucky – 15 Conviction.

Outs: 12 Wild White One.

Lopp 8: 7 Arabbiata Face (Torbjörn Jansson) – 5 Bakerman – 9 Global

Commander. Outs: 2 Deuce.

Lopp 9: 4 Rocking Flax (Åke Lindblom) – 9 Free Fall Web – 6 Roc Star Joli. Outs:

3 Likeitalot.

Spiken

Esplanad (V5-1) har varit stenhårt lirad i alla sina tre starter, men har ännu inte vunnit lopp. Hästen har inte startat sedan januari och man har tuffat till träningen på denne toppstammade fyraåring från Nurmos. Bara tre hästar på startvolten så något annat än att valacken tidigt sitter i ledningen skulle förvåna. Bör ha toppchans att vinna detta beskedliga lopp.

Rysaren

Smaragd Norrgård (V5-5) har tre lopp i kroppen och vann spårlotten i detta sprinterlopp. Hon är startsnabb och trivs i ledningen (5 av 7), första med Claes Sjöström är spännande. Vi tror hon får loppet i hålet bakom Mission Beach. Upploppet på Boda är långt och stämmer det med löpningsförloppet kan femåringen bärga fjärde segern för året.

Liret

Island Life (lopp 5) jagar årets första fullträff, står på tur för seger och vi gillade intrycket senast som tvåa bakom Handsome Brad. Dwight Pieters körde då och Bergh ger åter sin lärling chansen bakom tioåringen. Inti Boko lär dra spel på sig så vi tror oddset på Island Life kan bli skapligt, men det föreligger stor galopprisk för Inti Boko då det handlar om voltstart. 200 kronor vinnare liras på Pine Chip-avkomman.

Lopp 3 V5-1, Volt.

2140: 1 Räser Helge - Collander C k13k5 16,1. 2 Adrian Lux - Eskilsson J 47055 18,0. 3 Esplanad - Skoglund R N k253 17,2.

2160: 4 Önas Olympia - Samuelsson O P 24641 16,7. 5 Charmören - Blom N 10k64 17,3. 6 Hedens Mirakel - Eriksson M 52765 16,9. 7 Vanessa Face - Molin F 00d51 15,7. 8 G.K.Alouette - Jansson T 00030 16,0. 9 Sirikit - Lindberg K 84147 14,7. 10 Conrads Eva - Ådefors P 45dd3 16,8. 11 Shehuntyoudown - Sjöström C 04360 15,2. 12 Procedure Turn - Schiller A 40566 16,0. 13 Light on Me - Kylin Blom O 42012 15,7. 14 Kosgi - Ivarsson M 44047 15,8 15 Running Coktail - Karlsson P 46080 16,7.

RANKING: 3 Esplanad (Rikard N Skoglund) – 13 Light On Me – 9 Sirikit. Outs: 1 Räser Helge.

Esplanad har inte startat sedan januari, man har tuffat till träningen på fyraåringen säger man från stallet. Toppstammad häst som varit hårt lirad i sina tre starter, jagar karriärens första seger. Bara tre hästar på startvolten, första gången med Rikard N Skoglund och vi tror på spets och slut. Spikas. Light On Me kommer från ett formstall och har utvecklats på sistone. Men startar från bakspår på tillägg så det kan bli långt fram till vår spik. Sirikit har smygform och kan tidigt sitta bra på det från springspår på tillägg. Loppets outsider. Räser Helge gjorde comeback senast och slutade femma och var klart godkänd. Säkert framflyttad med tempo i kroppen, kan få loppet bakom Esplanad.

Lopp 4 V5-2 Volt.

2140: 1 La Brebro - Ådefors P k0045 18,3. 2 Edith P.Hill - Sjöström C d40d0 19,3. 3 Alef Q.L. - Skoglund R N k4 17,1. 4 Taygete - Karlsson P k8d70 20,6.

2160: 5 Krinolin - Granath O 00080 17,9. 6 Mölebos William - Fischer N 47008 21,3¨.

2180: 7 Xanthis Christina - Jansson T dkdk2 17,5. 8 Euclide - Andersen T d2d40 16,6. 9 Imperials Elegance - Söderlund R-M 05670 18,4. 10 Sandra Tilly - Hell K 6700d 16,5. 11 Candice Frontline - Lövdal A d0d36 16,8. 12 East Penny Lane - Grundmann D 07d72 17,9. 13 Scarlett Lie Star - Midutzki C 02870 17,3. 14 Gazelle de Viette - Gustavsson K P 00027 15,9.

RANKING: 3 Alef Q.L. (Rikard N Skoglund) – 8 Euclide – 14 Gazelle de Viette. Outs: 7 Xanthis Christina.

Alef Q.L. fick en fin resa i andra par utvändigt i sin tävlingsdebut, hon gick klart godkänt som fyra och travade 1.12,5 sista halvvarvet. Bara fyra hästar på startvolten och travar hon felfritt blir vi förvånande om det inte blir tidigt ledning. Hon är lite stressad av sig så det föreligger lite galopprisk säger man från stallhåll. Euclide har gjort 25 starter men ännu inte vunnit travlopp. Kapabel men galoppbenägen, felfri blir han att räkna med. Intressant att sjuåringen är anmäld barfota runt om. Gazelle de Viette har smygform och kan överraska, men bakspår på tillägg gör att det lätt kan bli allt för många att runda.

Lopp 5 V5-3 Volt.

2140: 1 Marengo - Gustafsson T J d0045 13,7.

2160: 2 Colonello - Gustavsson K P 24005 13,5. 3 Super Benny - Blom N 00708 14,2. 4 Cesar F.C. - Kylin Blom O d4023 12,9.

2180: 5 Island Life - Pieters D d8022 13,0. 6 Candor Hall - Widell K 05405 12,4. 7 Inti Boko - Skoglund R N 2374d 14,7. 8 Test Drive - Berglöf E 06060 13,1.

RANKING: 5 Island Life (Dwight Pieters) – 7 Inti Boko – 8 Test Drive. Outs: 4 Cesar F.C.

Island Life avslutade bra senast som tvåa bakom kapable Handsome Brad och körande Dwight Pieters fick härlig snurr på gamlingen. Litet fält är ett plus för tioåringen som mkt väl kan ta årets första seger, naturlig tipsetta i denna konkurrens. Inti Boko vann Kriteriet som treåringen och har nio segrar på 25 starter och har tjänat nästan sex miljoner och är en tuff utmanare. Har fått sin vinterträning i Normandie, varit på Jordanstorp i två månader och gått två rundbanejobb inför detta. Inte vässad på något vis för denna start och det föreligger stor galopprisk då hästen är ovan voltstart säger Andreas Lövdal hos Nurmos till oss. Test Drive hävdar sig väl i denna konkurrens och bara åtta hästar i loppet är en fördel för åttaåringen, dock främst ett platsbud.

Lopp 6 V5-4, V4-1. Volt.

1640: 1 Basisten - Grundmann P pk342 32,1. 2 Anneros Edvard - Aarum D k7763 32,7. 3 Blixten - Lyck V k723d 34,8. 4 Sluggo Tabac - Alsén O kkd26 34,8. 5 Rasken Mollyn - Lindberg K d80k0 35,0.

1660: 6 Voyle Faksen - Eskilsson C 60d36 33,2. 7 Lykkas Odin - Israelsson R 6d634 32,1. 8 Liella - Blom N 0dk05 33,0. 9 Lysjö Isa - Larsson K 47764 31,7. 10 Myllkärrs Doris - Nyström P 21477 31,6. 11 Sundbo Hero - Skoglund R N 10676 33,2. 12 Sonora I.H.S.* - Ivarsson M 00055 32,8. 13 Alm Stjernen - Sjöström C 23741 31,9.

RANKING: 1 Basisten (Peter Grundmann) – 13 Alm Stjernen – 10 Myllkärrs Doris. Outs: 11 Sundbo Hero.

Basisten gjorde ett bra lopp senast från ledningen men kunde inte stå emot Mjölner B.R. Bara fem hästar på startvolten och ingen från springspår, det kan vara spets och slut på fyraåringen. Alm Stjernen tog karriärens första seger senast och levde upp till sin fina uppvärmning. Bakspår på tillägg över kort distans kan lätt ställa till det. Men han är rapp i benen den här hästen så han kan svepa runt de övriga på speed. Myllkärrs Doris är kapabel och gör en intressant årsdebut. Sundbo Hero kan tidigt sitta bra på det från springspår på tillägg.

Lopp 7 V5-5, V4-2, V3-1. Auto.

1640: 1 Daughterofdarkness - Ekberg W 48350 13,4a. 2 East Doris - Grundmann D 20324 13,7a. 3 Smaragd Norrgård - Sjöström C 3d100 13,9a. 4 Mission Beach - Kylin Blom O d2256 11,8a. 5 Hundredprocent Up - Eskilsson C 14370 12,5a. 6 Metoria - Sedström A 24306 12,3a. 7 My Golden Eye - Skoglund R N 33160 12,9a. 8 You Could Be Mine - Jansson T 00200 13,9a. 9 L.A.Divergent - Molin F 633d4 13,0a. 10 Ester Joy - Gustavsson K P 33443 12,0a. 11 Boiling Point - Jansson R L 14444 13,1a. 12 Greta Sisu - Widell K 05054 11,3a.

RANKING: 4 Mission Beach (Oskar Kylin Blom) – 3 Smaragd Norrgård – 8 You Could Be Mine. Outs: 12 Greta Sisu.

Mission Beach är extremt startsnabb och brukar ta ledningen från spår mitt bakom bilen. Har inte sin bästa bit till slut, har betydligt fler andraplatser än vinster. Anmäld första gången barfota runt om, det kan vara den effekt som gör att stoet tar årets första seger. Smaragd Norrgård är också startsnabb och jagar också spets, har fem av sju från den positionen. Vi tror Claes Sjöström som kör hästen för första gången får nöja sig med hålet. You Could Be Mine har bäst kapacitet i loppet inget snack om det, men spår åtta över kort distans gör att hon bara tippas trea.

MÅRTEN ERIKSSON