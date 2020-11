Expertens tips inför torsdagens lunchtrav i Örebro: ”Lika pålitligt som att lämna dagskassan med Clark Olofsson”

V5-förslaget

V5-1: 4 Forcebewithyou, 7 Jennifer Web, 8 Hickory Hill, 11 Spring Water. (Res: 9,1)

V5-2: 1 Global Bellicosa, 3 Sweet And Wild, 4 Global Bitcoin, 6 Handle With Care, 9

Caboose. (Res: 8,2)

V5-3: 9 Cherry Oh Baby, 12 Mahiki Beach. (Res: 15,8)

V5-4: 3 Love Eagle. (Res: 5,4)

V5-5: 2 Magic Sea, 3 Saucepan Thobo, 6 Brad Frontline, 7 Shalako, 8 Cilantro, 9 Plato At

Work, 10 Edwardscissorhands, 12 Esprit d´Inverne, 13 Rally Hjälten, 15 Askö Giant.

(Res: 14,4)

Kostnad: 400 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 10 Fighter Mearas. (Res: 6,9)

V4-2: 1 Tzatziki, 4 Wir Ideal, 6 Volare Gar, 7 Solkattens Chiron, 9 M.T.Knight Rider, 10

Havana Boko, 11 Viking´s Topline. (Res: 5,2)

V4-3: 2 Argbiggan, 3 Havbergs Knight, 4 Vincent Chase, 5 Gobi Princess, 6 Lady Zappa, 7

Enzo Am. (Res: 10,12)

V4-4: 2 Paris By Cash, 3 Västerbo Jolene, 4 Briljant Sensation, 12 Looks Likeaqueen.

(Res: 6,11)

Kostnad: 336 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 7 Jennifer Web (Jorma Kontio) – 4 Forcebewithyou – 11 Spring Water. Outs: 8

Hickory Hill.

Lopp 6: 4 Global Bitcoin (Mattias Djuse) – 6 Handle With Care – 3 Sweet And Wild. Outs:

9 Caboose.

Lopp 7: 12 Mahiki Beach (André Eklundh) – 9 Cherry Oh Baby – 15 Alibi. Outs: 8 Zola

T.P.

Lopp 8: 3 Love Eagle (Jorma Kontio) – 5 Call To The Bar – 4 Don´t Be Cruel. Outs: 8

Vincent Dana.

Lopp 9: 7 Shalako (Jorma Kontio) – 2 Magic Sea – 9 Plato At Work. Outs: 3 Saucepan

Thobo.

Lopp 10: 6 Global Assurance (Mattias Djuse) – 4 Good Quick – 10 On Light Jäger. Outs: 3

Love You Cash.

Lopp 11: 13 Glide Marke (Rikard N Skoglund) – 6 Tracy´s Princess – 1 Jaguar C.Boko.

Outs: 8 Pastor Lucas.

V4-spiken

Fighter Mearas (V4-1) att spika den här är lika pålitligt som att lämna dagskassan med Clark Olofsson som tränaren Svante Båth brukar säga. Hästen är osäker men felfri torskar han inte detta lopp. Åtta segrar på 22 starter, på tok för lite pengar på sig kontra sin skyhöga kapacitet. Inte startat sedan juni, men dåligt med poäng så lita på att Ready Cash-avkomman är iordningställd…

V5-spiken

Love Eagle (V5-4) vann i sin tävlingsdebut från dödens på en mycket bra tid och svarade ärligt en Gooptalang upploppet ner. Sättet stoet vann på 1.15,4 med voltstart måste vi sätta högsta betyg för, hon verkade förnuftig så bilstart denna gång ska inte ställa till det. Konkurrenterna har säkert respekt för Love You-avkomman så det mesta talar för att Jorma Kontio tidigt parkerar henne i ledningen.

Rysaren

Enzo Am (V4-3) är speciell i sitt lynne och kan stanna till mitt i loppen. Han har dock bättrat sig på den punkten och kort distans gillar sexåringen (4 av 10), totalt sju segrar i karriären. Springspår passar utmärkt och han växer en klass i spets (4 av 6), valacken står på tur för seger och Per Nilsson är en underskattad kusk så duon blir underspelade.

Lopp 1 V4-1

2640: 1 Joey T.Cheri - Jansson T 25611 16,3.

2660: 2 Forjane de Segries* - Djuse M P 4366d 15,0. 3 Latte Käll - Skoglund R N 44403 14,8. 4 B.B.S.Balou - Alsén O 46050 13,9. 5 Speed Marke - Djuse M E 06070 15,3. 6 Emerick* - Jepson C J 42224 16,1. 7 Fly Even Higher - Larsson M 7d353 15,2.

2680: 8 U.B.Cool - Lindblom Å 03804 15,0. 9 G.R.J.'s Wolverine - Eriksson K 04262 13,9. 10 Fighter Mearas - Ohlsson U 1dddk 15,1.

RANKING: 10 Fighter Mearas (Ulf Ohlsson) – 6 Emerick– 9 G.R.J´s Wolverine. Outs: 1

Joey T.Cheri. Fighter Mearas möter främst sig själv, hästen har överkapacitet för detta sällskap. Femåringen är inte att lita på, typisk Ready Cash-avkomma. Har inte startat sedan juni, har dåligt med poäng så lita på att Svante Båth har honom i ordning. Lång distans är bara en fördel för valacken, vi spikar men är medvetna om att det kan bli galopp! Emerick har bara en seger på 43 starter, men gick bra för Jepson på Åby som tvåa i oktober. Hästen har fin form, tidigt bud. G.R.J´s Wolverine har haft en fin säsong, trivs med körande Kim Eriksson (3 av 11). Totalt fem segrar i karriären, varit struken efter förra starten för sårskada så kommer inte till denna start med optimala förberedelser. Joey T.Cheri har två raka segrar, ensam på startvolten och första med Torbjörn Jansson är intressant. Dock varit struken för infektion efter förra insatsen och de etablerade hästarna är tidigt på honom i detta stayerlopp. Främst ett platsbud.

Lopp 2 V4-2 Auto.

2100: 1 Tzatziki - Jansson T 01460 12,8a. 2 Cikoria Frazer - Gustavsson K P 13000 12,0a. 3 Like Lightning - Rundqvist A-K 50075 12,1a. 4 Wir Ideal - Kontio J 3044d 12,3a. 5 Prince F.P.Romsås - Karlsson P 15045 12,7a. 6 Volare Gar* - Tinter S 50327 11,2a. 7 Solkattens Chiron - Skoglund R N 43400 12,6a. 8 Action Launcher - Alsén O 50060 12,0a. 9 M.T.Knight Rider - Frick K 60064 12,6a. 10 Havana Boko - Jepson C J 25726 13,0a. 11 Viking's Topline - Svanstedt R 74537 12,9a. 12 Benji Dana - Djuse M E 07000 12,2a.

RANKING: 4 Wir Ideal (Jorma Kontio) – 6 Volare Gar – 10 Havana Boko. Outs: 11

Viking´s Topline. Wir Ideal är ingen stjärna, jagar årets första seger. Bra läge mitt bakom startbilen och möter lättare konkurrenter än vad han är van vid. Chanstippas i ett öppet lopp. Volare Gar gör en mycket intressant start i ny regi. Segervan häst som är lika kapabel som tipsettan, men har inte startat sedan augusti. Havana Boko har bra startrygg och kan tidigt sitta bra på det. Värmde bra senast på V75, slutade sexa. Möter hingstar denna gång, men kan vinna med klaff. Viking´s Topline står på tur för seger och första med Rickard Svanstedt kan ge effekt.

Lopp 3 V4-3, LD-1. Volt.

1640: 1 Canappealformore - Domberg M 86002 14,2. 2 Argbiggan - Svanstedt R 41244 12,5. 3 Havbergs Knight - Larsson F B 10430 13,5. 4 Vincent Chase - Skoglund R N 00100 14,1. 5 Gobi Princess - Eklundh A 41027 09,6a. 6 Lady Zappa - Ohlsson U 30010 13,0. 7 Enzo Am - Nilsson P 43024 13,0. 8 Gigant Proud - Smedman J 78088 12,4. 9 Talassio - Eriksson K 05000 13,7. 10 Ti Punch Broline - Jansson T 3d4d6 13,6. 11 Bison Spiro - Rundqvist A-K 000010 13,3. 12 Conrads Wilhelm - Lindberg K 75046 12,5.

RANKING: 6 Lady Zappa (Ulf Ohlsson) – 2 Argbiggan – 5 Gobi Princess. Outs: 7 Enzo Am.

Lady Zappa har en mycket intressant uppgift framför sig. Springspår, är startsnabb och trivs i ledningen (5 av 12). Hon trivs i Örebro (3 av 6), det kan vara spets och slut på stoet trots att hon möter hingstar. Argbiggan har haft en väldigt bra säsong, tjänat nästan 700 000 kronor. Van annat motstånd än hon möter denna gång, dock varit struken för feber efter förra starten ska noteras. Gobi Princess är bara fyra år gammal och sto, möter äldre hästar denna gång även hingstar. Osäkert hur hon hanterar voltstart, spår fem är inte optimalt. Fartfylld och kapabel. Enzo Am trivs över kort distans och i ledningen, springspår med underskattade Per Nilsson och skulle Per kunna komma före Lady Zappa och nå ledningen blir sexåringen inte lätt att komma till tals med.

Lopp 4 V4-4, LD-2. Auto.

2100: 1 A Smart Choice - Eriksson K 8k868 14,3a. 2 Paris by Cash - Kontio J 04384 12,6a. 3 Västerbo Jolene - Frick K 06633 13,5a. 4 Briljant Sensation - Jansson T 31476 12,7a. 5 Kitsune - Jepson C J 03076 12,8a. 6 Boiling Point - Ohlsson U 20000 13,1a. 7 Syria A.T. - Rudqvist H 8d1d7 12,9a. 8 Drottning Pace - Djuse M E 85500 13,0a. 9 Ridgehead Karisma - Nilsson K L 50000 13,3a. 10 Bahama Breeze - Andersson T B 0d0d 12,4a. 11 Martha Zon - Djuse M 26000 14,2a. 12 Looks LikeaQueen - Eklundh A 00241 12,1a. 13 Celinn Palema - Ralfelt B 80003 12,3a. 14 Stella Pona - Stjernström M 76006 12,9a.

RANKING: 3 Västerbo Jolene (Kajsa Frick) – 2 Paris By Cash – 12 Looks Likeaqueen. Outs: 4 Briljant Sensation.

Västerbo Jolene har tre lopp i kroppen och är med dessa segeraktuell är vi inne på. Bra läge bakom startbilen och får tipsettan lite på chans i V4-avslutningen. Paris By Cash kan se tillbaka på en fin säsong med tre segrar. Har två lopp i kroppen och kommer få en fin resa med tanke på sitt utgångsläge, tidigt bud. Looks Likeaqueen tog årets första seger senast knappt före Divane Godiva, segerstrider trots att spår tolv i en spårtrappa är sämsta spåret. Briljant Sensation står på tur för en seger och första med Torbjörn Jansson är intressant, loppets outsider.

MÅRTEN ERIKSSON