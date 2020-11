Expertens tips inför torsdagens lunchtrav: ”Rolig spik”

V4-förslaget

V4-1: 1 Listas Prettywoman, 2 Kings Miss Sally, 5 What´s My Name, 6 Solkattens Jasmine, 10 Clear As Mud, 11 Forjane de Segries, 13 Up New Moon. (Res: 12,15)

V4-2: 1 Himalaya Sisu, 5 Fighter, 9 Axel Combo. (Res: 8,2)

V4-3: 1 Bribes, 2 Artful Deimos, 3 Scary Montreal, 4 Edler, 5 Rally Hjälten, 12 Digital Globe. (Res: 13,7)

V4-4: 3 Donatello Wibb. (Res: 15,12)

Kostnad: 252 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 6 Denver Brick (Rudolf Lichtenwörther) – 1 Magic Sea – 3 Brad Frontline. Outs: 8 Optocoin.

Spiken

Donatello Wibb (V4-4) har lopp i kroppen och lär vara klart bättre denna gång med tempo i kroppen. Detta är en häst vi håller högt, han är spurtstark och segervan (4 segrar på elva starter). Missgynnas inte av skotvånget, som några av hans värsta konkurrenter gör. Skulle Söderholm kunna forcera hästen till spets efter en bit vore det bästa tänkbara, fyraåringen är obesegrad i den positionen. Men han behöver inte ledningen för att vinna detta, rolig spik.

Rysaren

Himalaya Sisu (V4-2) har gått i mål med gott om sparat i sina två senaste starter och man har knappt behövt duscha henne. Hästen ser oerhört formstark ut för dagen och bara måste få vinna lopp snart. Kan öppna fort från början, rygg bakom den förmodade ledaren Fighter vore perfekt. Sedan ska bara luckan uppenbara sig…

Liret

Denver Brick (lopp 5) kördes lite väl offensivt i sin comeback. Han slutade tvåa på ett positivt vis, men fick lite mjölksyra sista 200 meterna helt förståeligt. Femåringen möter ett sällskap han ska vara huvudet högre än, felfri bör det vara toppchans. Vi lirar 200 kronor vinnare på honom, kusk som går lite under radarn gör att oddset kan bli skapligt är vi inne på.

Lopp 1, V4-1. Volt.

2140: 1 Listas Prettywoman - Ohlsson U 36023 17,3.. 2 Kings Miss Sally - Stjernström M k0425 17,5 .

2160: 3 La Coquette Zon - Kontio J 35000 15,9. 4 B.B.S.Chanelle - Karlsson A I 61255 15,8. 5 What's My Name - Widell K 43501 16,6. 6 Solkattens Jasmine - Skoglund R N 68343 16,5. 7 B.B.S.Diamant - Karlsson P 74dd0 16,0. 8 Dansa - Lindblom C-E 630d5 16,7.

2180: 9 Amabella Beech - Ulriksson R 00d41 16,5. 10 Clear As Mud - Andersson M J 64160 16,3. 11 Forjane de Segries* - Djuse M P 366d4 15,0. 12 Tracy's Princess - Erixon L 06604 14,9. 13 Up New Moon - Jepson C J 02051 17,2. 14 Iris di Quattro - Fromell T 05683 16,5. 15 Valnes Ina - Karlsson M S 06651 16,2.

RANKING: 13 Up New Moon (Carl Johan Jepson) – 1 Listas Prettywoman – 11 Forjane de Segries. Outs: 6 Solkattens Jasmine.

Up New Moon vann säkert från ledningen senast och travade 1.12,8 sista 700 meterna med lätthet. Trivs med körande Carl Johan Jepson (3 av 5), naturlig tipsetta men lurigt startspår notera det. Listas Prettywoman jagar fortsatt karriärens första seger, kan spåra detta lopp runt om. Gick bra för Ulf Ohlsson då han körde henne näst senast. Forjane de Segries lever på sin styrka och kan vinna på hårdhet. Solkattens Jasmine nöter på klart godkänt och avlägger nog maiden när som helst. Rikard N Skoglund förstärker bakom henne denna gång, loppets outsider.

Lopp 2, V4-2. Auto.

2100: 1 Himalaya Sisu - Lindberg K 46224 14,6a. 2 Helio de Fromentel - Djuse M E 34216 14,2a. 3 Miss Milla - Kontio J 6d45 16,5a. 4 Vision Face - Lubrano G 13d60 15,4a. 5 Fighter - Ohlsson U 11571 14,4a. 6 Chip Mc Kei'em - Erixon L d104d 14,7a. 7 Fiona Pavlova - Jepson C J 47216 17,1a, 8 Raja Knight - Larsson H k11 15,9a. 9 Axel Combo* - Korpi J k11d1 15,8a

RANKING: 5 Fighter (Ulf Ohlsson) – 9 Axel Combo – 1 Himalaya Sisu. Outs: 8 Raja Knight.

Fighter har vunnit hälften av sina starter (3 av 6), segrade från ledningen i minicomebacken på Mantorp. Lär vara ännu bättre denna gång, startsnabb och första med Ulf Ohlsson så taktiken är glasklar från spår mitt bakom startbilen. Axel Combo är obesegrad felfri, vann senast på Solvalla trots en dryg resa i spåren. Tidigt bud, gynnad av litet fält. Himalaya Sisu ser oerhört formstark ut för dagen, gått i mål med bra spänst i sina två senaste starter. Måste få vinna lopp när som helst, nonchalera inte stoet! Raja Knight har inlett med två segrar, bägge vinsterna från ledningen. Startar tätt, sämsta startspåret och tränarkörd. Nej den här har vi ingen feeling för!

Lopp 3, V4-3 LD-1. Auto.

2100: 1 Bribes - Andersson M J 46320 15,2a. 2 Artful Deimos* - Korpi J 75252 15,0a. 3 Scary Montreal - Ohlsson U 16d00 16,3a. 4 Edler - Lindberg K 25223 16,1a. 5 Rally Hjälten - Jepson C J 7d454 15,6a. 6 King Sir Raymond - Stjernström M 07602 15,8a. 7 Askö Giant - Larsson F B 41727 15,0a. 8 T.N.T.Dynamite - Karasiewicz A 05280 14,2a. 9 Nidalee - Hell K 10703 14,5a. 10 Makin' Magic - Karlsson P 62103 16,0a. 11 Rockabilly Rebel - Jakobsson M 1d860 15,9a. 12 Digital Globe - Widell K 0d26d 15,3a. 13 Combonumberfive - Kontio J 87522 13,4a. 14 Yfront - Jansson R 23040 15,3a. 15 Mellby Devil - Svensson S 64386 13,2a.

RANKING: 2 Artful Deimos (Janne Korpi) – 4 Edler – 3 Scary Montreal. Outs: 5 Rally Hjälten.

Artful Deimos var ytterst nära att ta karriärens första seger senast, endast slagen av Bolt Kronos. Bra läge bakom bilen, chanstippas i ett öppet lopp. Edler står på tur för seger, men blir hellre tvåa än vinner lopp det måste vi medge. Scary Montreal gör en intressant comeback, hemmahästen får Ulf Ohlsson bakom sig det vittnar om att Thomas L Nilsson har honom i ordning siar vi. Rally Hjälten är jämn och säker, ska räknas med tanke på startspåret.

Lopp 4, V4-4 LD-2. Auto.

2100: 1 B.B.S.Lezzy - Karlsson A I 12000 13,3a. 2 Supermede - Andersson M J 000kk 12,5a. 3 Donatello Wibb - Söderholm L-Å 10010 13,2a. 4 Unique Amok - Svensson S 40240 12,7a. 5 Andover Hudson - Widell K 00106 13,5a. 6 Epic Victory - Jepson C J 42d21 14,4a. 7 Justwalkonby - Svedlund L L 33534 14,4a. 8 M.T.Oliwer Twist - Karlsson P 13140 12,7a. 9 Dancing Vilma - Hägg J 64076 13,1a. 10 Albert G. - Kontio J 05028 13,5a. 11 Niklas M.J. - Jakobsson M 1d23d 13,5a. 12 Zenzero Jet* - Ohlsson U 1dddk 13,1a. 13 Canappealformore - Domberg M 60020 11,1a. 14 Solkattens Chiron - Skoglund R N 34002 12,6a. 15 Leonas Sami - Eriksson K 20402 12,7a.

RANKING: 3 Donatello Wibb (Lars-Åke Söderholm) – 15 Leonas Sami – 12 Zenzero Jet. Outs: 6 Epic Victory.

Donatello Wibb har lopp i kroppen och perfekt läge bakom startbilen. Hästen har fyra segrar på elva starter och är väldigt kvick i benen. Obesegrad i spets, men behöver inte ledningen för att vinna detta. Inte missgynnad av barfotaförbudet som flera av hans värsta konkurrenter. Roligt singelstreck! Leonas Sami vann V75 i februari på Axevalla, gick bra senast som tvåa och var endast målfotoslagen av Shutter Island. Klarar en rejäl repa i tredjespår sista 800 meterna. Zenzero Jet är kapabel men har inte fått till aktionen på sistone. I poängbehov, så Ulf Ohlsson prioriterar nog främst att köra felfritt med honom denna gång? Epic Victory vann knappt från ledningen senast, imponerade inte. Minus med skor på honom, blir överspelad på ettan från senast och Jepson tror vi.

MÅRTEN ERIKSSON