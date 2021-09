Expertens tips inför torsdagens V5 på Örebrotravet: ”Given spik”

V5-förslaget

V5-1: 3 Raj´s Messiah, 6 Whispering Angel, 7 I.D.Dig Deeper. (Res: 9,1)

V5-2: 2 Ciak Bi. (Res: 4,1)

V5-3: 10 Hoonigan, 14 The Eagle. (Res: 12,8)

V5-4: alla 13 hästar. (Res: 7,2)

V5-5: 1 Xanthis Daiquiri, 2 Starbec´s A.To Z. 3 Budets Lasse, 4 Västerbo Imtheman, 10

Bransbys Juke Box. (Res: 5,6)

Kostnad: 390 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 1 Xanthis Daiquiri, 2 Starbec´s A.To Z. 3 Budets Lasse, 4 Västerbo Imtheman, 10

Bransbys Juke Box. (Res: 5,6)

V4-2: 1 Escada. (Res: 2,4)

V4-3: 2 Staro Proud Mary, 4 Indian Spice, 6 Whispering Hills, 7 Mazarin Brodda, 8 Bluebird

Pellini. (Res: 1,3)

V4-4: 1 Hera Hammering, 5 M.T.Orlando, 8 King´s League, 10 Carlos Symphony, 11 Octagon

Tile. (Res: 12,6)

Kostnad: 250 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 9 Vulcano O.P. (Emilia Leo) – 10 Kaiser Southwind – 2 Dolly Dream. Outs: 4 Vincent Chase.

Lopp 7: 1 Escada (Markus B Svedberg) – 2 Drake Kronos – 4 Friend Of Elves. Outs: 6 Tompa The Trotter.

Lopp 8: 2 Staro Proud Mary (Mika Forss) – 6 Whispering Hills – 8 Bluebird Pellini. Outs: 4 Indian Spice.

Lopp 9: 1 Hera Hammering (Rikard N Skoglund) – 5 M.T.Orlando – 11 Octagon Tile. Outs: 8 King´s League.

Spiken

Ciak Bi (V5-2) har inlett sin karriär med tre segrar på sex starter. Hästen har varit struken för karledsinflammation efter sin senast start, men tränar fint och är väl förberedd inför denna uppgift säger Andreas Lövdal hos Nurmos. Hästen är startsnabb och det naturliga spetsbudet i loppet, bara fyra konkurrenter bör betyda bluff i spets. Det här loppet kan ha avgjorts redan vid spårlottningen, given spik.

Rysaren

Tasherit (V5-4) har ännu ingen seger trots 23 starter. Hästen har varit tvåa i sina två senaste starter och möter lite lättare konkurrens den här gången än hon gjort på sistone. Det krävs nog att Hans Crebas ”gömmer henne” till 300 kvar då kan hon speeda till seger. Har inte den bästa moralen, men vi ser i alla fall något i fyraåringen och vill varna för henne.

Liret

Västerbo Imtheman (lopp 6) vann Hästägarpokalen på ett ärligt vis senast då han kämpade ner Final Dream. Det var första loppet på två månader så hemmahästen lär inte vara sämre denna gång. Trivs över lång distans (6 av 15) och i Örebro (5 av 8), har vunnit V75 med körande Micke J Andersson. 200 kronor vinnare liras på sexåringen som fungerade klart bättre i ryggar senast än han gjort tidigare.

Lopp 2 V5–1, Volt.

2140: 1 Sunset Brizard - Ulriks.-Siminski M d4632 15,9. 2 Mama's Happy Boy - Eriksson K 64344 16,0. 3 Raj's Messiah - Pieters D 36534 15,0. 4 The Secret - Nilsson K L 61067 14,2. 5 Lidaz Katzner - Andersson M J 30643 15,2. 6 Whispering Angel - Lundberg P 0dkd1 15,2. 7 I.D.Dig Deeper - Karlsson P 17500 14,0.

2160: 8 Albert G. - Partanen J 05040 14,8. 9 M.T.Oliwer Twist - Gorski K 11416 13,7. 10 Mach Number - Söderberg F 45000 13,5.

RANKING: 6 Whispering Angel (Petter Lundberg) – 7 I.D.Dig Deeper – 3 Raj´s Messiah. Outs: 9 M.T.Oliwer Twist.

Whispering Angel har gjort två lopp i år, felade i årsdebuten och vann senast trots dödens. Barfota runt om slog väl ut och från springspår bör Petter Lundberg tidigt sitta bra på det, given tipsetta med tanke på vad hästen visade senast. I.D.Dig Deeper har oviss form, men fem segrar på 18 starter imponerar. Är obesegrad från spets så Petter Karlsson som kör hästen för första gången lär vara angelägen att pricka från springspår. Raj´s Messiah är jämn och säker, jagar årets seger. Travade 1.13 sista 800 meterna senast som fyra i Eskilstuna. Första med duktige Dwight Pieters är spännande. M.T.Oliwer Twist fick en perfekt resa i Hästägarpokalen senast, men visade inte rätta trycket och slutade bara sexa. Lättare emot denna gång, men vi tror inte hemmahästen har form för att vinna från tillägg, i första hand ett platsbud för oss.

Lopp 3 V5–2. Auto.

2100: 1 Backwood's Boogie - Ohlsson U 63003 12,7a. 2 Ciak Bi - Kontio J 2d113 14,3a. 3 Take Me Sober - Leo E 11106 15,1a. 4 L.L.Pod Primo - Skoglund R N 41110 13,4a. 5 B.W.Spica - Lindblom C-E 73028 15,2a.

RANKING: 2 Ciak Bi (Jorma Kontio) – 4 L.L.Pod Primo. Outs: 1 Backwood´s Boogie.

Ciak Bi är lite extra till häst och vann spårlottningen i loppet. Vi har svårt att se någon ta en längd på treåringen och Jorma Kontio. Har varit struken efter förra insatsen, men vi har positiva träningsrapporter att berätta om från stall Nurmos. Litet fält brukar betyda lågt tempo och blufflopp, vi tror på spets och slut för Varenne-avkomman. Spikas. L.L.Pod Primo har precis som vår spik tre segrar trots ett fåtal starter i bagaget. Rikard N Skoglund har kört talangen en gång då blev det seger. Risk för dödens denna gång. Backwood´s Boogie är inte lika meriterad och kapabel som ovan nämnda duo. Van tuff konkurrens och bör få hålet bakom vårt singelstreck.

Lopp 4 V5–3. Volt.

2140: 1 Gold Winner - Johansson P 3057d 17,5. 2 Himalaya Quick* - Forss M 34dd0 18,8. 3 Vincentius - Kontio J 1dddk 16,8. 4 Greenfield - Andersson M J 20dd0 18,0.

2160: 5 Sharp Looking - Horpestad T 48545 16,3. 6 Livi Patriot - Svensson S 26480 17,1. 7 Dancing Queen - Karlsson P d37d4 18,0. 8 Checklist - Leo E 0kk21 18,5.

2180: 9 Dansa - Lindblom C-E 60050 16,7. 10 Hoonigan - Ekberg W 23376 17,2. 11 Campari - Lundberg P 451d4 16,5. 12 You to Tasty - Svedberg M B 504d1 17,2. 13 Viscaria Alpina - Gorski K 46030 16,3. 14 The Eagle - Ohlsson U 44111 15,3 15 Yash - Karlsson V 30168 17,8.

RANKING: 14 The Eagle (Ulf Ohlsson) – 10 Hoonigan – 12 You To Tasty. Outs: 8 Checklist.

The Eagle har tre raka segrar och knallform för dagen, kan tidigt sitta bra på det trots dubbla tillägg, hästen har nämligen springspår. Är obesegrad i Örebro och första med Ulf Ohlsson är intressant. Mkt god segerchans på visad form. Hoonigan har tre lopp i kroppen och vi väljer att dubbla systemet med hemmahästen. Hon lär vara framflyttad med tempo i kroppen, rolig rysare. You To Tasty tog karriärens första seger senast på foto, körande Markus B Svedberg satt blick stilla sista biten. Galoppbenägen travare som är fartfylld, men dubbla tillägg och många att runda där det kan bli flertal trånga situationer är inte optimalt. Checklist vann med sparat senast från ledningen, svår att sätta in i denna konkurrens då hästen har minst rutin i loppet. Första Emilia Leo bakom hemmahästen.

Lopp 5 V5–4. Auto.

2100: 1 Staro Kitty - Karlsson P 12534 14,1a. 2 You to Special - Svedberg M B 71250 14,8a. 3 Tasherit - Crebas H 23022 14,4a. 4 Running Coktail - Karlsson A I 30066 15,3a. 5 Mango Brodda - Söderholm L-Å 024d3 14,6a. 6 Ain't no Saint - Åhs J 23844 15,1a. 7 T.Wall's Joplin - Pieters D 2d102 13,8a. 8 Turbina C.F. - Horpestad T 30044 14,7a. 9 Habit Silvio - Ohlsson U d236d 13,1a. 10 Valnes Ina - Partanen J 06702 15,4a. 11 Clear As Mud - Andersson M J 42048 15,2a. 12 Almagest A.C. - Svanstedt R 35761 13,5a. 13 Arctic Dessert* - Forss M 6800d 13,9a.

RANKING: 7 T.Wall´s Joplin (Dwight Pieters) – 2 You To Special – 9 Habit Silvio. Outs: 3 Tasherit.

T.Wall´s Joplin kan blicka tillbaka på ett fint år, vann på Boda i augusti trots dödens och imponerade. Slog sig fri efter loppet, men verkar inte ha tagit någon skada av det. Bäst med tätkänning, vunnit från ledningen/dödens, så Dwight Pieters som kör henne för första gången lär vara aktiv bakom startbilen. You To Special har bra läge bakom startbilen och är anmäld första barfota runt om. Tidigt bud i detta lopp. Habit Silvio van tuffare konkurrens än detta, jagar årets första seger. Första med Ulf Ohlsson men stall Goop har tveksam stallform noterar vi. Tasherit har fin form, men ännu ingen seger trots 23 starter. Kan Hans Crebas ge hästen en ryggresa till upploppsdags kan hon speeda till karriärens första triumf.

Lopp 6 V5–5. V4-1. Volt.

2640: 1 Xanthis Daiquiri - Larsson F B 53150 16,7.

2660: 2 Starbec's A.to Z. - Svanstedt A 15037 14,7. 3 Budets Lasse* - Lindblom C-E 65711 13,5. 4 Västerbo ImtheMan - Andersson M J 04101 14,4. 5 Solkattens Chiron - Eriksson K 40456 13,7. 6 Cobbys Nana - Mathisen M 57003 14,4. 7 Mr Crazed - Svanstedt R 01507 13,4. 8 Aramis Amok - Österberg S 05528 13,8. 9 Gold Twister - Jansson G 1d004 13,4. 10 Bransbys Juke Box - Crebas H 21518 14,5.

2680: 11 Rafiki Fri - Karlsson A I d0265 13,3. 12 Busy Doin' Nothing - Lundberg P 70503 13,8.

RANKING: 4 Västerbo Imtheman (Mikael J Andersson) – 10 Bransbys Juke Box – 2 Starbec´s A.To Z. Outs: 3 Budets Lasse.

Västerbo Imtheman visade löpskalle då han kämpade ner Final Dream och vann prestigefyllda Hästägarpokalen senast via 1.12,4 sista varvet. Har sex segrar över lång distans och har vunnit V75 med körande Micke J Andersson. Partanen har hittat en passande uppgift åt hemmahästen, naturlig tipsetta. Bransbys Juke Box är dock en tuff utmanare har tio segrar i karriären, fem är tagna över lång distans. Van rikstotomotstånd och lever på sin styrka, besegrade Racing Brodda näst senast. Tidigt bud. Starbec´s A.To Z är hård och oöm, gynnas om det blir överpace på tillställningen. Budets Lasse har två raka spetssegrar i betydligt billigare konkurrens än han stöter på denna gång. Svarade ärligt Valborg Marje senast då denna utmanade och fungerade bra då med Calle Lindblom.

