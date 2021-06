Expertens tips inför torsdagens V5 på Örebrotravet: ”Hon speedar till seger”

V5-förslaget

V5-1: 1 Avenir d´Inverne, 6 Grott Maja, 7 Motoyi Goj. (Res: 10,8)

V5-2: 4 Nisse Roc, 7 Zorro Kronos, 8 A Deal Is A Deal. (Res: 3,5)

V5-3: alla 15 hästar. (Res: 2,4)

V5-4: 2 Xanthis Fiction. (Res: 4,11)

V5-5: 1 Candy Frontline, 9 Better Than Most. (Res: 6,11)

Kostnad: 270 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 4 Gold Twister, 5 Ferrell, 10 Dior Ima. (Res: 6,3)

V4-2: 1 Imakeitonmyown, 4 Signora Infine, 10 Hope d´Eronville. (Res: 6,7)

V4-3: 1 Greenfield, 5 All In Pellini. (Res: 7,4)

V4-4: 3 Denver Brick, 4 Janssons Frestelse, 5 Easy To Like, 6 Julita Express, 8 Forever Miracle,

9 Copitex. (Res: 1,7)

Kostnad: 216 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: Juniorchansen, tippas ej.

Lopp 7: 10 Dior Ima (Dwight Pieters) – 5 Ferrell – 4 Gold Twister. Outs: 6 Helios Di Quattro.

Lopp 8: 1 Imakeitonmyown (Isac Lindberg) – 10 Hope d´Eronville – 4 Signora Infine. Outs: 6

Going Behind.

Lopp 9: 1 Greenfield (Juhani Partanen) – 5 All In Pellini – 7 Nybys Saga. Outs: 4 Dance

Frontline.

Lopp 10: 6 Julita Express (Jan Silvén) – 3 Denver Brick – 8 Forever Miracle. Outs: 4 Janssons

Frestelse.

Spiken

Xanthis Fiction (V5-4) står verkligen på tur för seger, vi gillade hennes avslutning näst senast då hon som tvåa travade 1.13 sista 800 meterna. Körs av en rutinerad kusk, fick spår två bakom startbilen och hästen öppnade lite över medel senast så hon lär sitta bra på det i tidigt skede. Fyraåringen har inte vunnit lopp än på 14 starter, men i detta breddlopp ska hon ha god segerchans oavsett löpningsförlopp.

Rysaren

Zorro Kronos (V5-2) står lite hårt inne i loppet och har inte startat sedan början av mars. Men hästen är i poängbehov så vi räknar kallt med att Svante Ericsson har honom i ordning. Hästen är segervan och gynnas av litet fält, han är obesegrad i Örebro och trots att han möter kapabla värmländska duon Nisse Roc/A Deal Is A Deal ska man inte nonchalera bort valacken.

Liret

Dior Ima (lopp 7) gör första starten för Per Lennartsson som meddelar att levererar hästen som hon känns hemma i sanden så vinner hon detta. Det är dock ett sto som startar från tillägg mot härdade hingstar och Per vill att Dwight Pieters ger stoet en trivsam upplevelse i comebacken. Stämmer det under vägen tror vi hon speedar till seger och testar 200 kronor vinnare på femåringen.

Lopp 2 V5-1. Auto.

1609: 1 Avenir d'Inverne - Larsson A J 588k2 15,4a. 2 Chaktar de Vandel - Salin A 07380 15,8a. 3 O'nicko d'Hilly - Larsson E 05607 15,4a. 4 Starspangledeyes - Liljedahl Svensson A d5404 14,6a. 5 Velocista G.G. - Sander E 00360 13,2a. 6 Grott Maja - Bergström N 70k0d 14,8a. 7 Motoyi Goj - Rattfält E 56300 13,4a. 8 Teton Martina - Leander A 66k04 16,5a. 9 Quickrelease - Dahl Hammer N 46827 18,8. 10 Inspector Cool - Persson M E 00503 14,1a. 11 Absolute Speed - Sandström I 08005 16,3a. 12 Hunter Sund - Schade Lundell J 633d3 16,3a.

RANKING: 6 Grott Maja (Nathalie Bergström) – 1 Avenir d´Inverne – 7 Motoyi Goj. Outs: 10 Inspector Cool.

Grott Maja visade form senast i ett montélopp, felade kort innan mållinjen och blev diskad. Har en seger i karriären över kort distans, rids av en offensiv ryttarinna så det kan vara tidig ledning för stoet. Avenir d´Inverne tvåa senast i disciplinen på Boda, har dock varit struken efter den insatsen. Ovan kort distans, men kan få loppet från sitt startspår. Motoyi Goj passar över sprinterdistans då hon är lite av en rusartyp, tre segrar i karriären och två är tagna från spets så Emma Rattfält lär ha taktiken klar för sig.

Lopp 3 V5-2. Auto.

2640: 1 The Killer - Jansson R S d550d 17,1

2660: 2 Narogaip - Beckman B 66010 16,9. 3 Cilantro - Erixon L 05d54 15,6.

2680: 4 Nisse Roc - Larsson M 60520 14,5. 5 Maj Doll - Sedström J 64667 14,9. 6 Malte All Over - Gorski S 76005 13,9. 7 Zorro Kronos - Ericsson S ddk05 14,4. 8 A Deal is a Deal - Berglöf E 00015 14,2.

RANKING: 8 A Deal Is A Deal (Erik Berglöf) – 4 Nisse Roc – 7 Zorro Kronos. Outs: 3 Cilantro.

A Deal Is A Deal hävdar sig mkt väl i ett breddlopp, körs av ordinarie kusk vilket är ett stort plus i sådana här sammanhang. Fyra senast bakom hästar som Great Winner och Zurich As, klart lättare emot denna gång. Nisse Roc jagar årets första seger, körs precis som tipsettan av ordinarie kusk. Två segrar över lång distans och har tre av fyra från ledningen, så ”Håson” lär tidigt ta ett offensivt initiativ om tillfälle ges från dubbla tillägg. Zorro Kronos står lite hårt inne i loppet och har inte startat sedan februari. Har inte segrat över lång distans än, men hästen är i poängbehov och kan mkt i grunden (7 segrar på 30 starter) så räkna inte bort Svante Ericssons sexåring det är vårt råd.

Lopp 4 V5-3. Volt. Auto.

2100: 1 Ce la Vie Rick - Karlsson M S ppkk0 26,5. 2 Banana Joe - Kern K pk7 17,9a. 3 Montana Gertorp - Andersson S k0700 17,1a. 4 Victory Bank - Otterström C k600 16,4. 5 Qvarken - Beckman B d06d0 17,9a. 6 Massai - Modig T pk4 17,5. 7 Surprise Surprise - Erixon L 0755k 17,1. 8 Gateruds Nylon - Fromell T d7d0d 20,4a. 9 Cesaron - Smedeby E k6088 20,2a. 10 Portemonnaie - Pettersson J 00708 18,6a. 11 Timotejs Karamell - Smith J 6d0d0 18,6. 12 Zeus S.S. - Svantesson P-O 06580 18,7a. 13 Our Desteny G.A.L. - Larsson A-C 57000 17,6a. 14 Fanny Love - Sedström A 4d4d0 17,1a. 15 Medusas Magi - Gustavsson K P k4000 18,6a.

RANKING: 2 Banana Joe (Klaus Kern) - 6 Massai - 4 Victory Bank. Outs: 11 Timotejs Karamell.

Banana Joe gick klart godkänt i sin tävlingsdebut som sjua, man ska komma ihåg att hästen hade en rejäl startmiss den gången men det får kusken ta på sig. Framspår bakom startbilen denna gång och Kern är alltid sugen på spets, fyraåringen tippas i ett vidöppet lopp. Massai gjorde ett bra lopp från dödens i sin tävlingsdebut, helt annat motstånd denna gång. Hemmahästen ska räknas mkt tidigt i detta race. Victory Bank har inte startat sedan april men möter helt annan omgivning än han gjort på Solvalla i två starter.

Lopp 5 V5-4. Auto.

2100: 1 Sahara - Rydberg J k7d5d 16,5a. 2 Xanthis Fiction - Gustafsson T J 05d23 14,2a. 3 Dragon Speed D.S. - Gustavsson K P d3d0d 15,6a. 4 Black Alex - Andersson A 26d00 15,9a. 5 Cuba Libre Häss - Sedström A 00550 16,2a. 6 Edaxe - Rudqvist H 80000 15,7a. 7 Billie Holiday - Lindblom C-E 40d55 13,5a. 8 Divine League - Fromell T 00077 15,0a. 9 Zacapa - Karasiewicz A dddkk 16,2a. 10 Caxie Royale - Magnusson E 4d300 15,5a. 11 Pelas Orthos - Lindh R 020dd 14,5a. 12 Lilltösen Launcher - Sedström J 05774 15,0a. 13 Random Brodde - Bäck S k0800 14,8a. 14 Tibau* - Hämäläinen K 06058 12,0a. 15 Ove - Andersson H 76008 14,3a.

RANKING: 2 Xanthis Fiction (Tobias J Gustafsson) – 4 Black Alex – 11 Pelas Orthos. Outs: 7 Billie Holiday.

Xanthis Fiction står verkligen på tur för en seger. Hästen kan öppna lite över medel bakom bilen och körs av en rutinerad körsven. Vi har bra feeling för att hästen avlägger sin maiden och spikar. Black Alex har tre lopp i kroppen och Andreas Andersson brukar skörda framgångar då det är breddtrav i Örebro. Hästen har två segrar i karriären, en av dessa är tagen på banan. Pelas Orthos är mest segervan i fältet och har passande startrygg så valacken kan tidigt sitta bra på det. Billie Holiday jagar karriärens första seger, körs av formstarke Carl-Erik Lindblom och duon ska ses som outsiders i detta lopp.

Lopp 6 V5-5. Auto. Volt.

2140: 1 Candy Frontline - Andersson O J 46407 16,7. 2 Västerbo Prosecco - Ekberg W 48dd8 17,4. 3 Geisha B.R. - Lundgren M 40670 17,9. 4 Sioux Sad Song - Rydberg J 56668 17,5. 5 Sweet Solway - Lindblom C-E 06376 16,9. 6 Maracaz - Karlsson M S 40044 17,2 2160: 7 Cornell S.S. - Svantesson P-O 0d600 16,5 8 Swift Diva - Andersson A 006d7 17,6 9 Better than Most - Silvén J 54004 15,3 10 Viscaria Alpina - Karlsson P d0d06 16,3 11 Select Dream - Göstasson A 50334 17,3 12 Jennie Jovalley - Lindblom M 06005 16,2 13 Maja Bus - Linryd M 86000 16,1 14 The Lady L.B. - Erixon L 76667 17,2

RANKING: 1 Candy Frontline (Oskar J Andersson) – 9 Better Than Most – 6 Maracaz. Outs: 11 Select Dream.

Candy Frontline har inte vunnit lopp ännu, travade 1.15 sista 1 900 meterna senast efter galopp, gör stoet om den insatsen blir hon svårslagen i detta breddlopp. Bra läge, det kan vara spets och slut på fyraåringen. Better Than Most gick bra som fyra i sin årsdebut och är säkert framflyttad med lopp i kroppen. Körs av duktige och underskattade Jan Silvén. Maracaz har ensamt springspår och hemmahästen kan givetvis spetsa. Har en seger i karriären den är tagen just i Örebro. Select Dream har nyttig form och kan överraska om det stämmer med löpningsförloppet.

MÅRTEN ERIKSSON