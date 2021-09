Expertens tips inför torsdagens V64 på Örebrotravet: ”Alltid skönt att dra plåstret direkt med en spik”

V64-förslaget

V64-1: 9 Marble Arch. (Res: 3,8)

V64-2: 1 Anse Macquereau, 9 Önas Power, 13 Global Billboard. (Res: 2,4)

V64-3: 6 Västerbo Imtheman, 10 O.M.Easton, 11 Final Dream. (Res: 8,2)

V64-4: 8 Conrads Anette, 9 S.G.Chandelier, 10 Queen. (Res: 5,11)

V64-5: 1 Chang, 3 Break Through, 4 Vice Versa Diamant, 5 Powerbank. (Res: 8,6)

V64-6: 1 In Love Boko, 3 Kate Baldwin, 4 Dark Roadster, 5 Indy Lane, 7 Eclipse Am. (Res: 6,2)

Kostnad: 540 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 6 Västerbo Imtheman, 10 O.M.Easton, 11 Final Dream. (Res: 8,2)

V4-2: 8 Conrads Anette, 9 S.G.Chandelier, 10 Queen. (Res: 5,11)

V4-3: 3 Break Through. (Res: 4,5)

V4-4: alla 12 hästar. (Res: 5,3)

Kostnad: 216 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: Pure Countess (Stefan Persson) – 2 Escada. Outs: 4 Made For Metalimo.

Lopp 2: 1 Somethingroyal (Björn Goop) – 8 Show Must Go On – 2 Zinon Dream. Outs: 10 Notorious Zon.

Lopp 3: 1 Easy Catch (Claes Sjöström) – 8 Ramseas Statement – 4 B.W.T.Gazau. Outs: 3 Charlie Trot.

Lopp 10: 4 Whitelighttrotter (Niclas Westberg) – 8 Diego Simoni – 11 Cody D.K. Outs: 2 Jazzmine Boko.

Lopp 11: 5 Luna Rand (Mikael J Andersson) – 3 Macaronz – 9 Viscaria Alpina. Outs: 10 Combonumberfive.

Spiken

Marble Arch (V64-1) vann på ett övertygande vis från ledningen senast och travade med lätthet 1.10,2 sista 800 meterna. Kan tidigt sitta bra på det trots bakspår, vår kontakt hos Goop säger att Marble Arch är klart vassare än Peony. Alltid skönt att dra plåstret direkt med en spik i V64-inledningen, femåringen bör vinna detta oavsett vilket upplägg BG än väljer.

Rysaren

Conrads Anette (V64-4) har fungerat bra barfota runt om på sistone och står helt klart på tur för karriärens första seger. Jorma Kontio upp är ett stort kuskplus och kan vara den effekt som gör att stoet avlägger sin maiden. Bästa hästen i loppet Queen fick bakspår, det gör att Jorma troligen lägger lasset från början trots spår åtta för att komma före henne.

Liret

Luna Rand (lopp 11) gör årsdebut, men var fin i kvalet så det tar vi lätt på. Bara tre hästar på startvolten, Micke J Andersson är alltid sugen på ledningen och är en vass startkusk så han lär vara intresserad av att få stoet till spets i skede två. 200 kronor vinnare liras på femåringen som möter ett mkt beskedligt sällskap i kvällens sista lopp.

Lopp 4 V64-1. Auto.

2100: 1 Gladys Knight* - Niklasson M 04353 12,4a. 2 Addiction - Sedström A 15066 13,9a. 3 Peony - Jepson C J 34448 12,3a. 4 Jolene Boko - Widell K 7d354 13,5a. 5 Listas Behindbars - Gyllenberg P A 13510 13,1a. 6 Hera Eck - Schiller A 21505 14,1a. 7 Isabel B.R.* - Ohlsson U 25455 12,3a. 8 Teton Sweet Lindy - Svedberg M B 1d230 11,9a. 9 Marble Arch - Goop B 418d1 13,0a. 10 Klara Zonett - Forss M 76452 13,2a. 11 Inshallah - Skoglund R N 00307 11,8a. 12 Vera Spiro - Ekberg W 63640 11,0a.

RANKING: 9 Marble Arch (Björn Goop) – 3 Peony – 8 Teton Sweet Lindy. Outs: 5 Listas Behindbars.

Marble Arch har Björn Goop gjort ett mycket bra tränarjobb med och utvecklat. Stoet vann senast på ett övertygande vis på hemmaplan från ledningen och travade med lätthet 1.10,2 sista 800 meterna. Bra startrygg borgar för en bra resa trots bakspår, vi tror hon bara är bäst i loppet och spikar. Peony kommer från samma stall som vår spik, har bara en seger i karriären men perfekt läge bakom startbilen denna gång. Travade 1.11,2 sista 1 200 meterna senast på V75. Det blir bike på den här gången. Teton Sweet Lindy vann V75-final i mars så kunnande finns i henne. Har dock problem med sin aktion och man måste passa henne i sista sväng. Har inte startat på nästan två månader och detta är inte det viktigaste loppet i hennes karriär, det finns på kartan att Svedberg kör relativt snällt med henne.

Lopp 5 V64-2. Auto.

2100: 1 Anse Macquereau - Ohlsson U k201 16,1. 2 Peter Piper - Forss M k523 16,5a. 3 Pappajonnys Sixten - Jepson C J 30kkk 18,0a. 4 Blessingindisguise - Skoglund R N ddk06 16,3a. 5 Västerbo Prosecco - Söderberg F d807k 16,2a. 6 Honey Dollar - Svedberg M B 1d2d2 16,2a. 7 M.T.Penelope - Karlsson P 704d4 15,7a. 8 Teanie - Ekberg W 10713 19,2a. 9 Önas Power - Sjöström C dd421 15,4a. 10 Lovelymere - Haugstad K 21030 20,1a. 11 Wagger Zacker* - Kontio J 0d321 16,1. 12 Yash - Karlsson V 23016 15,7a. 13 Global Billboard - Jakobsson M 71d07 14,6a. 14 Hoonigan - Goop B 02337 14,0a.

RANKING: 1 Anse Macquereau (Ulf Ohlsson) – 9 Önas Power – 13 Global Billboard. Outs: 2 Peter Piper.

Anse Macquereau fastnade vi för redan i debuten på Boda då han utmanade Parveny, hästen har toppstam och kommer bli en ”riktig häst med tiden”. Vann senast överlägset, vi hade spikat om det inte hade varit för första med bilstart och dessutom fick Muscle Hill-avkomman stressiga spår ett. Önas Power tog karriärens första seger sist och gjorde det via en mkt snabb avslutning i spåren och hann fram och nosade ut Teus. Global Billboard finns det kunnande i men han sliter med stilen. Spår 13 i en spårtrappa är inte så iskallt som man kan tro, loppets outsider. Peter Piper är jämn och säker, jagar karriärens första seger men möter äldre hästar denna gång så trots bra spår bakom bilen är han i första hand ett platsbud.

Lopp 6 V64-3. V4-1. Volt.

2140: 1 Makin' Magic - Gorski K 1d765 15,5. 2 Broadway Frazer - Gustavsson K P 2433014,2. 3 Valnes Ina - Partanen J 07067 16,2. 4 Zacapa - Ohlsson U 0d606 17,0. 5 Occasione Doc - Andersson M J 26015 14,7.

2160: 6 Västerbo ImtheMan - Goop B 10410 14,4. 7 Albert G. - Kontio J 10504 14,8. 8 M.T.Oliwer Twist - Karlsson P 31141 13,7. 9 Free to Party - Svensson S 1k060 13,8. 10 O.M.Easton - Lindblom M 12322 14,2.

2180: 11 Final Dream - Sedström L 30604 14,4.

RANKING: 6 Västerbo Imtheman (Björn Goop) – 11 Final Dream – 10 O.M.Easton. Outs: 8 M.T.Oliwer Twist.

Västerbo Imtheman står bra inne i loppet och Björn Goop upp är givetvis mkt intressant. Bara fem hästar på startvolten, Albert G. som är stallkamrat har två på tillägg så vi är inne på en snabbstart från Björn och direkt ut i andraspår och mot ledningen där hemmahästen gör sina bästa lopp. Tippas i prestigefyllda Hästägarpokalen. Final Dream fick göra allt grovjobb senast i tuff konkurrens i Eskilstuna och höll klart bra som fyra, var före Jaguar Dream i mål det säger en hel del… O.M.Easton har knallform för dagen, tvåa senast på V75. Bara fem segrar i karriären på 40 starter och betydligt fler andraplatser. Hästen är kapabel men har inte sin bästa bit sista 100. M.T.Oliwer Twist vann detta lopp förra året, vi tror han får göra mkt grovjobb på egen hand denna gång och anser att han främst är ett platsbud.

Lopp 7 V64-4. V4-2. Auto.

2100: 1 Lasses Tara - Andersson M J 15346 15,6a. 2 Glorias Donna - Karlstedt R 34877 15,3a. 3 Staro Playmate - Jepson C J 37542 16,3a. 4 Bonnie Pearl - Lindblom Å 356d4 19,6a. 5 Eliza Turf - Ohlsson U 43186 15,8a. 6 B.W.Spica - Lindblom C P 07302 15,2a. 7 Önas Quickone - Jakobsson M 30565 14,9a. 8 Conrads Anette - Kontio J 25022 13,5a. 9 S.G.Chandelier - Sjöström C 45470 16,8a. 10 Queen - Goop B k215 14,7a. 11 Ad Astra - Ivarsson M k5161 15,2a 12 Arizona Face - Persson S d2006 14,6a.

RANKING: 10 Queen (Björn Goop) – 8 Conrads Anette – 9 S.G.Chandelier. Outs: 5 Eliza Turf.

Queen har minst rutin i loppet trots det får hon tipsettan från bakspår. Talangen travade 1.14,8 sista varvet i debuten som tvåa och vann sedan på ett mersmakande sätt på Mantorp från ledningen. Conrads Anette har travat runt 1.14 sista varvet i sina två senaste starter och slutat två knappt slagen bägge gångerna. Barfota runt om har verkligen gett effekt på henne, nu förstärker Jorma Kontio bakom treåringen. Det kan vara den effekt som gör att hon tar karriärens första seger. S.G.Chandelier jagar också första segern i livet, det finns fart i henne och nu växlar man upp med första barfota fram. Eliza Turf har bra läge bakom bilen och Ulf Ohlsson upp är givetvis ett stort kuskplus.

Lopp 8 V64-5. V4-3. DD-1. Auto.

2100: 1 Chang - Jepson C J d2012 13,4a. 2 Gilbert Bris - Boström T 03140 11,9a. 3 Break Through - Svedberg M B 47702 11,8a. 4 Vice Versa Diamant* - Kontio J 1d0d3 13,3a. 5 Powerbank - Söderholm L-Å 76d53 11,5a. 6 Valnes Isidor - Goop B 52115 13,3a. 7 Deliver - Ericsson S 00613 13,2a. 8 Kainai Goj - Skoglund R N 322dd 13,4a. 9 Flacco - Sjöström C 15000 13,0a. 10 Bone Hard Flash - Lundberg P 67260 11,5a. 11 Mimmi Marje - Ehlers J 34386 13,9a. 12 Anna Baffel - Forss M 35016 15,2a.

RANKING: 3 Break Through (Markus B Svedberg) – 4 Vice Versa Diamant – 5 Powerbank. Outs: 1 Chang.

Break Through är underskattad och trivs i Örebro, fick göra grovjobbet på egen hand senast blev nerspeedad av Isa med liten marginal men svarade för en svettig insats. Startsnabb så Svedberg vill säkert få henne till spets, kan vinna trots att hon möter hingstar. Vice Versa Diamant står hårt inne i loppet men var helt grym senast som trea på Solvalla trots två galopper under vägen. Kan givetvis vara märkt av den urblåsaren, då det bara är en vecka sedan den insatsen. Powerbank är mkt startsnabb och från spår mitt bakom bilen lär Söderholm vara intresserad av ledningen. Barfota runt om denna gång, kan spåra runt om. Chang är lätt att gilla men har varit struken för feber efter sin senaste insats. Bike denna gång och kan få loppet.

Lopp 9 V64-6. V4-4. V3-1. DD-2. Auto.

2100: 1 In Love Boko - Skoglund R N 83471 11,5a. 2 Up to Me - Sjöström C 44366 12,1a. 3 Kate Baldwin* - Forss M 3562d 09,6a. 4 Dark Roadster - Riesterer I 24032 09,9a. 5 Indy Lane - Kontio J 13365 11,3a. 6 Tonique - Lindblom Å 34140 11,1a. 7 Eclipse Am - Goop B 20075 11,9a. 8 Seek and Destroy - Hultman M 36136 11,6a. 9 Athos Race - Ohlsson U 174d0 12,1a. 10 Manuzio Hanover - Haugstad K 55200 10,9a. 11 Vine Vision - Jepson C J 4256d 12,3a. 12 Outstanding O.* - Persson S 4d100 12,6a

RANKING: 5 Indy Lane (Jorma Kontio) – 3 Kate Baldwin – 4 Dark Roadster. Outs: 1 In Love Boko.

Indy Lane är segervan och trivs mkt bra i Örebro. Har lite problem med stilen och gör sig bäst i spets. Från spår mitt bakom startbilen lär Jorma Kontio lägga lasset, att hästen inte startat på två månader tar vi lätt på det viktiga är att han är fräsch. Kate Baldwin är van stentufft motstånd, möter hingstar denna gång. Var bra som tvåa bakom Bubble Effe senast och lottades till perfekt startspår denna gång. Dark Roadster tappar ibland travet sista biten och är då inte fullt körbar. Travade 1.11 sista varvet senast som tvåa och såg fin ut, jänkarvagn denna gång och den trivs hästen bra i. In Love Boko vann senast lätt före Milord via 1.13 sista varvet, kommer till detta lopp med fin form. Kan få loppet och detta är outsiderbudet i racet.

MÅRTEN ERIKSSON