Expertens tips inför torsdagens V64 på Örebrotravet: ”Detta är verkligen en intressant rysare”

V64-förslaget

V64-1: 1 Malkin, 3 Jaques Noir, 4 Baritone Artist, 5 Chablis Ribb, 7 Queen Of Trixs, 8 Dats So Cool. (Res: 6,2)

V64-2: 12 Mojito Day. (Res: 7,11)

V64-3: 1 Bandido Gar, 2 Arch Lane. (Res: 7,3)

V64-4: 4 Katri P.Boko, 5 Tasherit, 8 Cash And Carry. (Res: 3,1)

V64-5: 2 Bellissimo Face, 4 Nail´em, 6 Houdini U.M, 9 Julia Sisu, 10 Beat It, 11 Tetrick Wania. (Res: 12,8)

V64-6: Es Trenc, 4 Hilltorp Hawk, 7 Kimi Di Quattro. (Res: 5,3)

Kostnad: 648 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 2 Arch Lane. (Res: 1,7)

V4-2: 4 Katri P.Boko, 5 Tasherit, 8 Cash And Carry. (Res: 3,1)

V4-3: alla 12 hästar. (Res: 11,4)

V4-4: Es Trenc, 4 Hilltorp Hawk, 7 Kimi Di Quattro. (Res: 12,5)

Kostnad: 216 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 4 Bluebird Pellini (Markus B Svedberg) – 7 Ida Sisu – 2 Prima Vita. Outs: 10 Queen On Road.

Lopp 2: 10 Prince Yoda (Emilia Leo) – 3 Dolly Dream – 6 Yrwing. Outs: 7 Key West Snapper.

Lopp 3: 5 M.T.On Target (Oskar J Andersson) – 4 Thin Lizzy – 2 Harry Dynamit. Outs: 3 Candice Frontline.

Lopp 10: 5 Tearsinheaven (Erik Adielsson) – 1 Voice Of Reason – 2 Humble Man. Outs: 4 Lazarus Boko.

Lopp 11: 6 I.D.Detecteur (André Eklundh) – 5 Quickly Jade – 11 Beamer. Outs: 10 Watford Broline.

Spiken

Mojito Day (V64-2) har mkt speciell stil det är vi de första att skriva under på. Men körande Fredrik Persson säger att det ser värre ut från sidan än han upplever bakom fyraåringen. Sist vann hästen på ett övertygande sätt på styrka och travade 1.13,6 sista varvet. Lång distans denna gång är ett stort plus för Kalmarhästen, han har två av tre över stayerdistans. På ren råstyrka räknar vi med att han vinner, men vi lär blunda bitvis under loppet då hästen kommer trava tveksamt…

Rysaren

Tasherit (V64-4) trodde vi hårt på senast, då var hon tapper från dödens som tvåa. Möter bara ston denna gång och måste bara få vinna travlopp precis när som helst. Har gjort 24 starter utan att få sätta nosen först, men vi envisas med att detta inte är någon ickevinnare. Bra spår mitt bakom startbilen, nu kan det mycket väl vara dags för Maharajah-avkomman.

Liret

Bluebird Pellini (lopp 1) travade 1.15 sista varvet i debuten och spurtade in som tvåa och gick med full fart över mållinjen. Intrycket gillades och Markus B Svedbergs vet hur man vinner lopp i Örebro, han leder tränarligan på banan. Hästen klarade ett snävt startspår i kvalet, så hon bör reda ut spår fyra. Litet fält är ett plus då Bold Eagle-avkomman är så speedig, 200 kronor vinnare liras på henne.

Lopp 4 V64-1. Auto.

2100: 1 Malkin - Eriksson A 24d12 11,0a. 2 Seek and Destroy - Hultman M 61360 11,6a. 3 Jaques Noir - Ohlsson U 0022d 10,7a. 4 Baritone Artist - Svedberg M B 04043 11,3a. 5 Chablis Ribb - Adielsson E 21035 10,1a. 6 Ad Hoc - Djuse M A d0033 10,9a. 7 Queen of Trixs - Eklundh A 12508 09,9a. 8 Dats So Cool - Jepson C J 31211 11,4a.

RANKING: 8 Dats So Cool (Carl Johan Jepson) – 3 Jaques Noir – 5 Chablis Ribb. Outs: 1 Malkin.

Dats So Cool har knallform för dagen, har vunnit tre av sina fyra senaste lopp. Vann senast via i sylvass spurt och var snabbare i benen än Berghs Comand. Litet fält är ett plus för sexåringen som denna gång ska tävla med jänkarvagn. Jaques Noir har Jennifer Persson gjort ett bra tränarjobb med, hon har gjort hästen mer jämn kontra Nurmos. Hästen kan forceras till spets i skede två är vi inne på. Chablis Ribb är väldigt snabb bakom bilen och är obesegrad i Örebro, möter hingstar denna gång är och bara fyra år så Erik Adielsson kör nog henne i rygg. Malkin sliter med sin stil, har varit struken för hälta efter sin senaste start. Det viktiga med denne häst är att han är fräsch, han trivs med duktige Anders Eriksson men spåret kan bli en fälla för nioåringen.

Lopp 5 V64-2. Volt.

2640: 1 G.Cross - Koskela J 21173 16,4. 2 Spiderman Marke - Ohlsson U 63050 16,0. 3 Hera du Nord - Adielsson E 4dd24 16,0.

2660: 4 Icarus Boko - Lövdal A 66007 15,2. 5 B.B.S.Chanelle - Westberg N 25732 15,5. 6 Rita de Castella - Djuse M A 27d04 15,2. 7 Whispering Angel - Lundberg P dkd11 15,2. 8 Center Teemer - Eklundh A d3231 15,1. 9 Chip Mc Kei'em - Sedström L 24523 15,6.

2680: 10 Åsens Aragon - Jepson C J 655d8 13,4. 11 Testa di Cavolo - Westerholm N 10d2d 14,1. 12 Mojito Day - Persson F d5121 14,3.

RANKING: 12 Mojito Day (Fredrik Persson) – 7 Whispering Angel – 11 Testa Di Cavolo. Outs: 8 Center Teemer.

Mojito Day har mkt speciell stil att ta sig fram på, vann senast lätt på styrka och travade 1.13,6 sista varvet. Lång distans passar Kalmarhästen utmärkt, han har två av tre över aktuell distans. God chans att vinna på hårdhet och styrka, spik, Whispering Angel har verkligen höjt sig med barfotabalans på sistone, vann lätt i ett billigt sällskap senast just i Örebro från ledningen. Obesegrad felfri med körande Petter Lundberg, värst emot vår spik. Testa Di Cavolo har Nicklas Westerholm höga tankar, hästen har inte startat sedan maj men då Nicklas gör långresa med sexåringen räknar vi kallt med att han har hästen i ordning.

Lopp 6 V64-3. V4-1. Auto.

2100: 1 Bandido Gar - Eriksson K 51534 11,8a. 2 Arch Lane - Ohlsson U 01211 12,7a. 3 Iwan Boko - Jepson C J 00417 12,0a. 4 Pontiac S.W. - Westerholm N d1370 11,5a. 5 Digital Diamond - Sedström A 06622 12,6a. 6 Bossy Alley - Svanstedt A 04252 11,4a. 7 Global Agreement - Adielsson E dd112 11,3a. 8 Bacchus L.I. - Andersson M J 47004 12,0a. 9 Natosi Goj - Hellstedt J 35645 11,7a.

RANKING: 2 Arch Lane (Ulf Ohlsson) - 1 Bandido Gar – 7 Global Agreement Outs: 3 Iwan Boko.

Arch Lane har bara gjort 21 starter trots att han hunnit bli sju år, valacken är segervan och har totalt 12 segrar. Tog ledningen senast från just spår två bakom bilen, hästen har bara torskat en gång i spets (7 av 8). Naturlig tipsetta från detta startspår. Bandido Gar har nog lika högt grundkunnande som tipsettan, har äntligen börjat sköta sig. Fungerade bra med körande Kim Eriksson senast efter en halvtung resa som fyra, från detta startspår gäller det för Eriksson att få iväg hästen felfritt från stressiga spår ett och sedan leta sig ut i andraspår. Global Agreement har åtta segrar i karriären sju av dessa är tagna i spets så Erik Adielsson lär vara aktiv bakom startbilen. Svårt att ta sig förbi Arch Lane och medeldistans är inget plus för femåringen, främst ett platsbud i vår bok. Iwan Boko vann V75 näst senast, men då stöttade Jepson hästen sista biten. Får inte travet med sig fullt ut, är obesegrad i Örebro men känns bara ljummen för oss trots litet fält.

Lopp 7 V64-4. V4-2. Auto.

2100: 1 La Merida - Koskela J k5211 14,6a. 2 Heaven's Pace - Lundberg P 22142 15,0a. 3 Global Bitcoin - Djuse M 6dk35 13,7a. 4 Katri P.Boko - Lövdal A 12211 13,6a. 5 Tasherit - Crebas H 30222 14,4a. 6 Teton Britannica - Svedberg M B 52033 13,4a. 7 Mango Brodda - Söderholm L-Å 24d33 14,6a. 8 Cash and Carry - Svanstedt A 6630d 13,5a. 9 Mellby Ivy - Ohlsson U 483d6 14,4a. 10 Camille Frontline - Forslin H 77342 14,8a. 11 Solar Wind - Forss M 54030 14,7a.

RANKING: 4 Katri P.Boko (Andreas Lövdal) – 8 Cash And Carry – 5 Tasherit. Outs: 3 Global Bitcoin.

Katri P.Boko har gjort fem starter, vunnit tre gånger och aldrig varit sämre än tvåa. Vann på V86 senast efter en bra avslutning, men travade inte optimalt och är behandlad efter den insatsen vet vi om. Bra läge bakom startbilen och körande Andreas Lövdal andas optimism. Cash And Carry är nog en mer kapabel häst än tipsettan, inledde sin karriär med segrar men sedan har det gått grus i maskineriet. Inte startat på en månad, gör en mkt intressant start här. Tasherit var moralisk vinnare senast från dödens men fick sträcka vapen kort innan mållinjen mot Almagest A.C. Jagar karriärens första seger, inte satt nosen först trots 24 starter. Vi envisas om att detta inte är någon oärlig travare, bra läge mitt bakom bilen och detta är verkligen en intressant rysare.

Lopp 8 V64-5 V4-3 DD-1. Auto.

1609: 1 Ipanema Beach - Eriksson C k44 19,1a. 2 Bellissimo Face - Kolgjini A k1324 14,5a. 3 Joyeux du Cygne* - Adielsson E 0352d 16,0a. 4 Nail'em - Lindblom Å k11 16,2. 5 Jack J.E. - Pieters D k450 16,6a. 6 Houdini U.M. - Oscarsson J k31 16,1. 7 Hurlyburly - Jepson C J k436 15,4.a. 8 M.T.Sollentuna - Moberg K k511 16,2a. 9 Julia Sisu - Nordström P k311 14,8a. 10 Beat it - Djuse M A k1012 16,1a. 11 Tetrick Wania* - Rekilä R k2d11 15,8a. 12 Escada - Svedberg M B k11 17,5.

RANKING: 4 Nail´em (Åke Lindblom) – 11 Tetrick Wania - 10 Beat It. Outs: 9 Julia Sisu.

Nail´em har inte varit nära att torska och Åke Lindblom har haft Svampen i sikte en lång tid. ”Guldtanden” har testat bilen med sin talang och han är mkt snabb ut. Åke fick det spår han ville, värsta konkurrenterna fick bakspår. Trixton-avkomman slipper långresa till denna start och det går inte att ta miste på att Åke håller hästen skyhögt. Tetrick Wania är dock en tuff utmanare, vann senast från ledningen via 1.13 sista varvet utan att vara minsta bottnad. Beat It var chanslös mot Tetrick Wania senast, har två segrar i karriären bägge är tagna från spets så spåret är ett minus. Julia Sisu har två segrar på tre starter, vi har stor respekt för Per Nordström med unghästar och han har vunnit Svampen som tränare tidigare.

Lopp 9 V64-6 V4-4 V3-1 DD-2. Auto.

1609: 1 Es Trenc* - Mikkelborg O 10321 11,2a. 2 Cody D.K. - Fromell T 80223 13,2a. 3 Fajm Composite - Brunzell J 56461 13,4a. 4 Hilltop Hawk - Eklundh A 46533 11,6a. 5 Loveyouecus - Lundberg P 50130 11,3a. 6 Vincitori Indika - Gustafsson T J 44301 13,7a. 7 Kimi di Quattro - Svedberg M B 13103 14,1a. 8 Merci Bråten - Blom N 01100 12,0a. 9 Plato at Work - Jönsson J I 17482 13,4a. 10 Enjoy's Top Gun - Adielsson E dd313 13,0a. 11 Bat Marke - Ohlsson U 23450 14,6a. 12 NothingLike Malena * - Skoglund R N 3186 13,0a.

RANKING: 1 Es Trenc (Olav Mikkelborg) – 7 Kimi Di Quattro – 4 Hilltop Hawk. Outs: 5 Loveyouecus.

Es Trenc var snabb ut senast på Åby bakom startbilen, besegrade då kapable Power Lane på ett övertygande vis. Kan spåra V64-avslutningen runt om, sund tipsetta. Kimi Di Quattro är det helt rätt kurva på, tapper senast som trea från dödens. Nu lättas hästen och man testar första barfota runt om, det kan ge en häftig kick. Hilltop Hawk har gjort det klart godkänt i sin nya regi, körs för första gången av André Eklundh. Hästen var klart besegrad av vår tipsetta i sin senaste start, men har bättre startspår denna gång.

MÅRTEN ERIKSSON