Expertens tips inför torsdagens V64 på Örebrotravet: ”Hårt betrodd men lite överskattad”

V64-förslaget

V64-1: 10 Eddy West. (Res: 8,5)

V64-2: 4 Cookie Girl, 13 Zurich As, 15 Express Love. (Res: 11,8)

V64-3: 5 Jason´s Camden, 7 Ivory Di Quattro, 10 Jaguar Dream. (Res: 6,3)

V64-4: 6 Bolla Spritz, 11 She Follow Me. (Res: 8,4)

V64-5: 1 Take It Easy Tour, 4 Fille Am, 5 Break Through, 6 Alert Kronos, 7 Bottnas Explosive.

(Res: 2,3)

V64-6: alla 8 hästar. (Res: 4,3)

Kostnad: 720 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 7 Ivory Di Quattro. (Res: 10,5)

V4-2: 6 Bolla Spritz, 8 Ies Juvel, 11 She Follow Me. (Res: 4,14)

V4-3: 1 Take It Easy Tour, 4 Fille Am, 5 Break Through, 6 Alert Kronos, 7 Bottnas Explosive.

(Res: 2,3)

V4-4: alla 8 hästar. (Res: 4,3)

Kostnad: 240 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 1 Franklin Zet (Örjan Kihlström) – 11 Invader Am – 2 You To Tasty. Outs: 8 Flat Broke.

Lopp 2: 6 Courtly Kronos (Ulf Ohlsson) – 5 Francesco Zet – 1 Wilda Knight. Outs: 3 Current Leader.

Lopp 3: 5 Jane Attack (Yann Jublot) – 11 Hoonigan – 10 Princess Of Aloha. Outs: 9 Nowalkrun.

Lopp 10: 1 You To Special (Ulf Ohlsson) – 15 Majestic Up – 13 Faith In Cash. Outs: 6 All In All.

Lopp 11: 7 Fire Of Noa (Björn Goop) – 9 Zin Zano Bay – 10 Countess Chiara. Outs: 8 Kicken V.O.P.

Spiken

Eddy West (V64-1) vann V75 senast på ett väldigt övertygande vis, spåret ska inte ställa till det då ingen kommer från springspår. Hästen är nog i sitt livs form, flera ekipage borde köra på innerspår i detta stayerlopp så Claes Sjöström lär sitta vettigt på det med hästen som bör blåsa runt dessa om han presterar som senast.

Rysaren

Cookie Girl (V64-2) gick bra senast som tvåa från ledningen. Hästen står på tur för seger, kan vinna detta race trots att hon möter hingstar. Det skulle vara intressant att se hästen i spets, hennes värsta konkurrenter kan få långt fram till henne.

Liret

Fire Of Noa (lopp 11) har inte övertygat hos Goop, hästen inledde sin karriär hos förre tränaren Nicklas Westerholm på ett väldigt tilltalande sätt. Här har BG hittat ett väldigt lämpligt motstånd åt hästen, han är nästan skyldig att vinna detta lopp. 200 kronor vinnare liras, vi hoppas på ett odds lite över två gånger pengarna.

Lopp 4 V64-1. Volt.

2640: 1 Massive Attack - Cracchiolo C 56265 15,6. 2 Keylor Navas - Andersson M J 34232 15,3

2660: 3 Betting King - Lövdal A 7dd00 14,2. 4 Pine Muscle - Goop B 26400 13,3. 5 Testa di Cavolo - Ohlsson U 110d2 14,1.

2680: 6 Busy Doin' Nothing - Karlsson P 35075 13,8. 7 On the Dot - Carlsson S S 07000 12,8. 8 Quite E.Wood - Eklundh A 21622 14,2. 9 Vera Spiro - Rundqvist A-K 0600d 13,6. 10 Eddy West - Sjöström C 31011 13,9.

RANKING: 10 Eddy West (Claes Sjöström) – 8 Quite E.Wood – 5 Testa Di Cavolo. Outs: 4 Pine Muscle.

Eddy West är nog I sitt livs form och har bra balans i livet just nu, uppträder inte lika vasst som tidigare. Femåringen vann på V75 senast just i Örebro och travade 1.08,6 sista 700 meterna utan att vara minsta bottnad. Ingen kommer från springspår så spåret ska inte ställa till det. Sjöström bör tidigt sitta bra på det trots tillägg för det är inte fullt fält och flera konkurrenter borde köra på innerspår i detta stayerlopp. Vi tror hästen blåser dessa på speed, spik! Quite E.Wood är dock en tuff utmanare, hästen har knallform och står på tur för seger. Avslutade väldigt bra som tvåa senast på V75 bakom Upstate Face. Fyra segrar över lång distans har valacken. Testa Di Cavolo travade 1.13,3 sista 1 700 meterna i sin årsdebut som tvåa och första Ulf Ohlsson gav häftigt effekt, Uffe kör igen.

Lopp 5 V64-2. Auto.

2100: 1 Dirc - Forss M 44325 16,3a. 2 Grimm Majyc - Ohlsson U 0dkk5 16,3a. 3 Royal T.C. - Kihlström Ö 70732 14,7a. 4 Cookie Girl* - Nurminen I 52222 13,8a. 5 Cutie Käbb - Karlsson P 0d43d 16,1a. 6 Occasione Doc - Andersson M J 14037 16,5a. 7 O.F.V.Caboy - Larsson F B 34647 15,9a. 8 Keziah Boko - Svanstedt A 81102 13,7a. 9 Campagne de Press - Holmskov J 01452 14,5a 10 Dragon Speed D.S. - Söderberg F 42d3d 15,6a. 11 Brolle F. - Larsson M 03155 15,8a. 12 Kosgi - Ivarsson M 74404 13,4a. 13 Zurich As* - Goop B 61042 14,9a. 14 Edemma - Vigholm M 75160 15,2a. 15 Express Love - Lennartsson P d40dd 13,6a.

RANKING: 15 Express Love (Per Lennartsson) – 13 Zurich As – 4 Cookie Girl. Outs: 11 Brolle F.

Express Love blev för ivrig i sin årsdebut och felade omgående bakom startbilen på Mantorp. Det var bra rapporter på Nurmoshästen inför den starten och första Per Lennartsson är intressant, detta är en häst man verkligen måste ”köra häst” bakom, så Pers fina körhänder kommer passa utmärkt. Zurich As gör årsdebut och första start för Goop, kapabel travare som normalt ska hävda sig väl i denna konkurrens. Cookie Girl står på tur för seger, har tre raka andraplatser men detta är ingen ickevinnare det vill vi påpeka. Var endast slagen med liten marginal av Erv Zet från ledningen senast, kan vinna trots att hon möter hingstar. Det vore intressant att se henne i spets.

Lopp 6 V64-3. V4-1. Auto.

2100: 1 Wollafur - Partanen J 03208 11,6a. 2 Flash Håleryd - Ohlsson U 05058 09,7a. 3 Ural - Östre O J 05380 10,5a. 4 Macho Look - Andersson M J 78443 11,2a. 5 Jason's Camden - Kihlström Ö 25054 11,3a. 6 Pablo Andover - Kontio J 32052 11,4a. 7 Ivory di Quattro - Gustavsson H 20112 12,1a. 8 Bison Spiro - Rundqvist A-K 010605 11,8a. 9 Test Drive - Berglöf E 70606 10,8a. 10 Jaguar Dream - Sjöström C 15131 12,0a. 11 Furious Francis - Goop B 0d405 10,1a. 12 Rafiki Fri - Karlsson P 0464d 11,7a.

RANKING: 7 Ivory Di Quattro (Hannah Gustavsson) – 10 Jaguar Dream – 5 Jason´s Camden. Outs: 6 Pablo Andover.

Ivory Di Quattro var tvåa I Orebro Int´l senast bakom Elitloppshästen Moni Viking. Sexåringen var tvåa i Harpers förra året, så detta är helt klart lite extra till häst. Snyggt av Robert Bergh att låta lärlingen Hannah Gustavsson köra denne miljonär för första gången. Naturlig tipsetta! Jaguar Dream vann senast säkert före Riptide R.D. Segrade i mitten av mars på Mantorp på V75 och imponerade oerhört då. Tänk dock på att hästen i denna start ska ha lopp i kroppen inför V75-finalen under Elitloppshelgen, Sjöström kör högst troligt relativt snällt med fuxen denna gång. Jason´s Camden var klart godkänd I sin årsdebut som fyra, nu blir det barfota runt om och Örjan Kihlström upp. Loppets outsider! Pablo Andover har fin form, detta är Jorma Kontios val i loppet, finländaren valde att köra nioåringen före Ural.

Lopp 7 V64-4 V4-2. Volt.

2140: 1 Enjoy's Corrida - Adolfsson S 55d42 16,5. 2 B.B.S.Chanelle - Karlsson P 05305 15,5. 3 Digital Carpet - Söderholm L-Å 22060 15,7. 4 Global Bellicosa - Goop B 131dd 16,7. 5 Orlanda G.M. - Sjöström C 00422 16,1. 6 Bolla Spritz - Persson S 14131 17,0

2160: 7 Dancing Vilma - Hägg J 76768 15,6. 8 Ies Juvel - Lennartsson P 62003 15,0. 9 Cordelia I.S. - Björk J A 02640 13,7. 10 Flavienne Lascaux - Kontio J 34540 14,5. 11 She Follow Me - Ohlsson U 1d001 15,0. 12 Listas Tinge Ling - Eklundh A 043d0 15,3. 13 Unique Amok - Svensson S 4006d 15,1. 14 Klara Zonett - Kihlström Ö 00136 14,1. 15 Daughterofdarkness - Ekberg W 24835 14,5.

RANKING: 11 She Follow Me (Ulf Ohlsson) – 6 Bolla Spritz – 8 Ies Juvel. Outs: 4 Global Bellicosa.

She Follow Me vann säkert före hemmahästen Harvard Student sist, travade 1.12,4 sista 800 meterna. Ulf Ohlsson har kört hästen en gång och vann med henne då. Fartfylld häst som blir att räkna med bara hon klarar spåret. Felade för övrigt näst senast som helt klar på Romme. Bolla Spritz vann i sin årsdebut även om hon blev passerad på sista långsidan. Hästen svarade bra på rycktussarna och Stefan Persson lärde nog känna henne senast. Man ska nog dra i ett hårt tempo hela sista varvet i spets, det passar henne bättre än ett häftigt speedryck. Ensamt springspår, Stefan bör få henne till spets igen. Ies Juvel är van tuff konkurrens, jagar årets första seger. Detta är en häst som ska köras på väntan i det längsta, då avslutar hon alltid vasst. Global Bellicosa felade bort en fin placering senast. Alltid hårt betrodd, men lite överskattad tycker vi och anser att Goops travare främst är ett platsbud i denna omgivning.

Lopp 8 V64-5. V4-3. DD-1. Auto.

1609: 1 Take it Easy Tour - Goop B 33057 13,7a. 2 Romantico - Gustavsson H 350d1 12,1a. 3 Brandy Flame - Jakobsson M 20010 13,4a. 4 Fille Am - Larsson F B 20143 13,1a. 5 Break Through - Ohlsson U 44103 13,5a. 6 Alert Kronos - Kihlström Ö 20110 12,9a. 7 Bottnas Explosive - Kontio J k1334 13,6a. 8 Roc Star Joli - Eklundh A 2454d 14,6a. 9 Greta Journey - Sjöström C 0d185 12,3a. 10 Merci Bråten - Persson S 46200 12,0a. 11 Dear Matrix - Widell K 44412 12,7a. 12 Mr Julian - Vigholm M 02684 14,5a.

RANKING: 5 Break Through (Ulf Ohlsson) – 4 Fille Am – 6 Alert Kronos. Outs: 1 Take It Easy Tour.

Break Through gick bra I sin årsdebut som trea och lär vara ännu bättre denna gång. Ohlsson upp är ett stort plus, hästen trivs i Örebro (2 av 3) och gör sina bästa lopp i spets (4 av 6), perfekt med spår mitt bakom startbilen. Kort distans är ett plus för henne, tippas trots att hon möter tuffa hingstar. Fille Am hade krafter kvar i sin årsdebut som trea, detta är en riktig vinnarhäst (7 segrar på 18 starter), trivs precis som tipsettan bäst i ledningen (5 av 7 från den positionen). Alert Kronos gör en intressant årsdebut, kapabel travare som inte alltid har stilen med sig, säkert väl förberedd inför detta! Take It Easy Tour har lopp i kroppen och kan få loppet, passas noga.

Lopp 9 V64-6 V4-4 V3-1 DD-2. Auto.

2100: 1 Maesteraemon - Ohlsson U 37d25 09,6a. 2 Sidney Celeber - Lennartsson P 21300 13,0a. 3 Take the Credit - Kihlström Ö 23535. 4 Selected News - Sundberg H-O 41326 12,2a. 5 Southwind Hillrazr - Forss M 37500 12,5a. 6 Maestro Zon - Larsson M 40356 12,8a. 7 Bandido Gar - Kontio J 3dddk 12,4a. 8 Hell Patrol - Goop B 43400.

RANKING: 4 Selected News (Hans-Owe Sundberg) – 3 Take The Credit – 1 Maesteraemon. Outs: 8 Hell Patrol.

Selected News tippas i Telebolagets Grand Prix trots att han är tränarkörd. Hästen felade i sitt försök till Kungakannan men gick bra som sexa. Grym i sin årsdebut som knappt slagen tvåa från dödens bakom smygkörde Brambling. Bra läge mitt bakom bilen, chantippas då vi verkligen gillar individen! Take The Credit gör en mkt intressant Sverigedebut, ingen seger ännu i karriären men har mött tuffa hästar i USA. Daniel Redén har säkert honom i ett bländande skick då han tar ut hästen i tuff konkurrens i årsdebuten. Maesteraemon travade 1.07.5 sista 400 meterna senast men det räckte bara till en femteplats i Kungakannan.

