Expertens tips inför torsdagens V64 på Örebrotravet: ”Kan bli något av ett blufflopp”

V64-förslaget

V64-1: 2 Un Mec D´or, 3 Knightgi, 4 Milos Ganador, 5 Gooner, 7 Jackpot Tooma. (Res: 12,15)

V64-2: alla 12 hästar. (Res: 6,11)

V64-3: 2 Önas Prince. (Res: 5,3)

V64-4: 7 Dwayne Zet, 9 Gulfstream Am. (Res: 4,5)

V64-5: 2 Fleet Admiral, 5 Jackpot Vrijthout, 6 Kaptah, 8 Adrian´s Fight, 9 Polly Avenue, 12 Harley D.E.(Res: 11,10)

V64-6: 1 Valley Brodde. (Res: 9,2)

Kostnad: 720 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 2 Önas Prince. (Res: 5,8)

V4-2: 4 Millmighty, 7 Dwayne Zet, 9 Gulfstream Am. (Res: 4,5)

V4-3: 2 Fleet Admiral, 5 Jackpot Vrijthout, 6 Kaptah, 8 Adrian´s Fight, 9 Polly Avenue, 12 Harley D.E.(Res: 11,10)

V4-4: 1 Valley Brodde, 2 Han Herred, 3 Smokey Herman, 6 Bon Ego, 9 Urban Kronos, 12 Ferrari River. (Res: 10,5)

Kostnad: 216 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 2 Holy Ground (Örjan Kihlström) – 3 Epimetheus – 8 Listas Hotshot. Outs: 4 Mallory Square.

Lopp 2: 9 Mahatma Gee (Tuomas Korvenoja) – 8 Hilltop Hawk – 14 Fightforfreedom Ås. Outs: 5 Rose Run Voyage.

Lopp 3: 3 Nagamori Hall (Örjan Kihlström) – 7 Moonlight Zon – 6 Xanthis Fortune. Outs: 2 Cobol Eternity.

Lopp 10: 2 I.D.Dig Deeper (Erik Berglöf) – 5 Bitcoind´Arc – 1 Protector Tile. Outs: 6 Powerbank.

Lopp 11: 2 Dark Angel Avenue (Magnus Jakobsson) – 13 African Queen – 9 Ferdinand Eme. Outs: 4 Being Jolly.

Spiken

Önas Prince (V64-3) vann spårlotten i Juliloppet och mycket talar för spets och slut. Per Nordströms hästar brukar gå bra i Örebro, senast vann treåringen lätt från spets och han är obesegrad i ledningen (2 av 2). Lång distans, det är bara en häst i loppet (Appasso) som testat på stayerdistans så vi blir inte förvånade om detta kan bli något av ett blufflopp.

Rysaren

Gooner (V64-1) har inte startat sedan april och ska tävla med skor, det gör att det finns värde i honom. Hästen är startsnabb, spår mitt bakom startbilen är perfekt och första med Rikard N Skoglund kan ge bra effekt är vi inne på. Hästen har fem segrar i karriären, fyra av dessa är tagna från spets så taktiken lär vara given för Skoglund…

Liret

Dark Angel Avenue (lopp 11) var godkänd senast som trea på Fornaboda bakom Baron Frontline. Hästen har lopp i kroppen, bättre startspår än senast och det blir åter barfota runt om vilket fungerade perfekt sist. God chans för spets och slut, 200 kronor vinnare liras på fyraåringen!

Lopp 4 V64-1 Auto

2609: 1 Arrow Avon - Karlsson M S 7004d 13,5a. 2 Un Mec d'Or - Goop B 50353 13,6a. 3 Knightgi - Ivarsson M d44d7 14,1a. 4 Milos Ganador - Andersson M J dd02d 14,3a. 5 Gooner - Skoglund R N 01100 14,1a. 6 Cendrillon - Aarum D 84500 13,0a. 7 Jackpot Tooma - Kihlström Ö 12dd0 14,0a. 8 Undazzled Eyes - Eriksson K 02630 14,3a. 9 Mr Jalla Jalla - Pettersson R 475d0 14,9a. 10 Cadillac Dimanche - Forss M 73d80 14,4a. 11 Easy Tiger Pellini - Christensen B 33340 13,4a. 12 C.C.Sugar* - Östre O J 4050d 14,3a. 13 Definitif Launcher - Witasp L 71000 13,9a. 14 Forever Newport - Eriksson U 05605 12,3a 15 Herakles - Svensson L 02000 12,3a +.

RANKING: 2 Un Mec D´or (Björn Goop) – 5 Gooner – 7 Jackpot Tooma. Outs: 4 Milos Ganador.

Un Mec D´or gick bra senast som trea på Solvalla från ledningen. Femåringen står på tur för att ta årets första seger, möter lättare hästar än han gjort på sistone. Gooner har inte startat sedan april och ska tävla med skor. Första gången som Rikard N Skoglund kör är spännande, hästen har fyra av fem i spets och kan spåra runt om. Jackpot Tooma är grundkapabel och gör en mycket intressant debut för Daniel Redén, Örjan Kihlström kör hästen för första gången. Milos Ganador behärskar distansen bra, hästen har en seger i karriären den är tagen från spets och Micke J Andersson älskar är köra i front.

Lopp 5 V64-2 Auto

1609: 1 Karin Arriba - Partanen J 60041 14,8a. 2 Mellby Devil - Svensson S 27227 13,2a. 3 Paradox - Karlsson M S 40007 15,3a. 4 Dolly Streamline - Karlstedt R 01730 13,4a. 5 Bear Turbo - Persson K 66705 13,0a. 6 Love in Vain - Lindblom Å 50500 14,1a. 7 Dream On - Widell K 116d0 16,4a. 8 Viktor Danoi - Kontio J 0520d 13,4a. 9 Marengo - Eriksson J S 11708 14,3a. 10 Cooper Sisu - Sedström A 70070 14,5a. 11 Listas Marion - Jakobsson M 1dd0d 15,1a. 12 Hambra's Bon Jovi - Andersson M J 66d08 16,3a.

RANKING: 11 Listas Marion (Magnus Jakobsson) – 7 Dream On – 9 Marengo. Outs: 6 Love In Vain.

Listas Marion är inte enkel, har galopperat i samtliga fyra starter i år. Stoet är fartfyllt och skulle hon få det att stämma som kan hon vinna detta lågklassiga lopp trots bakspår över kort distans. Dream On har lopp i kroppen, gör debut över sprinterdistans vilket lär vara en fördel för henne. Ska tävla barfota runt om och med hybridvagn den här gången, vilket är en växel upp mot förra starten. Marengo trivs i Örebro (3 av 4), kan tidigt sitta bra på det då Mellby Devil är en bra startrygg. Love In Vain är svårbedömd, bra i grunden och trivs i Örebro (fem av karriärens sex segrar på banan).

Lopp 6 V64-3 V4-1. Auto

2609: 1 Naughty Girl Tooma - Ivanov J 05340 14,7a. 2 Önas Prince - Nordström P 131d1 11,5a. 3 Custom Cheval* - Skoglund R N 44411 14,3a. 4 Hazelnut Sisu - Forss M 00065 13,4a. 5 Vici Volantes - Ohlsson U 06025 13,2a. 6 Appasso - Lindblom Å 41400 14,5a. 7 Kate Baldwin* - Eriksson K 33666 12,7a. 8 T.Midi - Kontio J 06050 13,8a.

RANKING: 2 Önas Prince (Per Nordström) – 5 Vici Volantes – 3 Custom Cheval. Outs: 7 Kate Baldwin.

Önas Prince vann spårlotten i loppet och bör tidigt sitta i ledningen, hästen är obesegrad i spets (2 av 2). Per Nordström håller hästen väldigt högt och detta lopp kan mycket väl bli ett blufflopp. Bör vinna Juliloppet, spikas! Vici Volantes spurtade vasst in som femma i E3-finalen senast och har verkligen höjt sig på sistone. Värst emot vår vinnare. Custom Cheval har två raka segrar och hävdar sig väl i denna konkurrens. Kan tidigt sitta bra på det, tävlar Önas Prince och Vici Volantes mot varandra ökar hästens segermöjlighet.

Lopp 7 V64-4 V4-2. Auto.

2100: 1 Big Shot - Eriksson K 70530 12,1a. 2 Mr Can Trix - Bergh R d5000 13,6a. 3 EenymeenyminymoeDK* - Jensen F d0115 13,6a. 4 Millmighty - Mahony P 21232 15,1a. 5 Harper Seabrook - Goop B 01430 13,1a. 6 Dark Roadster - Andersson O J 21582 11,3a. 7 Dwayne Zet - Kihlström Ö 24110 12,6a. 8 Rotate - Ohlsson U 06022 13,1a. 9 Gulfstream Am - Lugauer C 31dd0 13,3a. 10 Will I Am - Witasp L 02347 12,6a.

RANKING: 7 Dwayne Zet (Örjan Kihlström) – 9 Gulfstream Am – 4 Millmighty. Outs: 5 Harper Seabrook.

Dwayne Zet har polletten ramlat ner hos och både Daniel Redén och Örjan Kihlström håller fyraåringen mycket högt. Han slappnar av bäst i spets och kom bort i ett taktiklopp senast på V75 när han fick trava bakifrån. Trots spåret lär Kihlström vara aktiv från början, naturlig tipsetta. Gulfstream Am har vunnit hälften av sina starter. Hästen är snygg som en tavla, men har gjort bort sig med galopp i sina tre senaste starter så Lugauer kör kanske ett uppbyggande lopp denna gång? Millmighty har gjort fyra starter i år och varit på pallen vid samtliga. Avslutade vasst senast som tvåa efter Kadabra Bolets. Barfota fram för första gången i karriären är tanken. Harper Seabrook har segrat i Örebro och denna gång svingar sig formstarke Björn Goop upp.

Lopp 8 V64-5 V4-3 DD-1. Auto.

2100: 1 Charming Soldier - Eriksson J S 34001 12,5a. 2 Fleet Admiral - Kihlström Ö 65100 10,7a. 3 Dallas As - Kontio J 32650 11,8a. 4 Cessna S.S. - Svantesson P-O 530d0 12,4a. 5 Jackpot Vrijthout* - Goop B 51605 11,7a. 6 Kaptah* - Ohlsson U 13321 12,7a. 7 Colonello - Gustavsson K P 50075 13,0a. 8 Adrian's Fight* - Jensen F 16041 14,2a. 9 Polly Avenue - Jakobsson M 01123 13,4a. 10 Ingemar Palema* - Östre O J 606d2 12,9a. 11 Vincent Horse - Bergh R 51000 11,7a. 12 Harley D.E.* - Jepson C J 11050 11,3a

RANKING: 6 Kaptah (Ulf Ohlsson) – 9 Polly Avenue – 8 Adrian´s Fight. Outs: 12 Harley D.E.

Kaptah är segervan och trivs väldigt bra med Ulf Ohlsson. Vann senast från ledningen och svarade ärligt On Track He´s Black, ska tävla med jänkarvagn den här gången. Polly Avenue har två lopp i kroppen och jagar årets första seger, travade 1.12,2 sista varvet senast som trea efter en halvtung resa. Har gjort 12 starter och aldrig varit sämre än trea felfri. Adrian´s Fight har bara gjort en start i år och vann då på ett snyggt vis. Har dock inte startat sedan april och från spår åtta bakom bilen rankar vi femåringen ”bara” trea i racet trots att han vunnit 33% av sina starter. 12 Harley D.E. har sex segrar i år, men från spår tolv krävs det överpace för att han ska ta ännu en triumf.

Lopp 9 V64-6 V4-4 V3-1 DD-2. Auto.

1609: 1 Valley Brodde - Kihlström Ö d111d 11,3a. 2 Han Herred - Jepson C J 444dd 11,0a. 3 Smokey Herman - Ohlsson U 2405d 11,4a. 4 Donatella Center - Partanen J 50720 10,8a. 5 All Star - Norman P G 51100 10,9a. 6 Bon Ego - Kontio J 36120 11,8a. 7 Melker - Nyström P 43360 11,0a. 8 Cinnamon Prince - Nilsson K L 00472 11,7a. 9 Urban Kronos - Eriksson K 53625 10,3a. 10 Copimade* - Jensen F 56222 10,6a. 11 Under the Counter - Eriksson U d1200 12,2a. 12 Ferrari River - Lugauer C 55564 10,1a.

RANKING: 1 Valley Brodde (Örjan Kihlström) – 9 Urban Kronos – 2 Han Herred. Outs: 6 Bon Ego.

Valley Brodde svek senast i maj och har inte startat sedan dess. Hästen har öppnat fort från spår ett bakom bilen i Örebro tidigare och trots snabba hästar med i loppet så tror vi Örjan Kihlström kan svara upp de övriga. Från ledningen ska segerchansen vara mycket god, chansspikas på V64-förslaget. Urban Kronos har fin form och bra startrygg bakom vår vinnare, kan få loppet! Han Herred vinner inte på beställning, perfekt spår och van tuff konkurrens dessutom första gången med Carl Johan Jepson. Bon Ego har sju av tio i spets och tre av åtta över distansen, Jorma Kontio lär lägga lasset från början för att nå spets. Hästen vann V75 på Romme i april från den positionen.

MÅRTEN ERIKSSON