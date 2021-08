Expertens tips inför V65 på Örebrotravet: ”Hemmahästen jagar årets första triumf”

V65-förslaget

V65-1: 1 Get Ready On Tour, 3 Enzo Am, 6 Whelk, 11 Karat Band. (Res: 2,12)

V65-2: 2 Sparkling Diamond, 4 Aurora Borealis, 8 Nina Ginto, 9 Hera Sisu. (Res:

10,5)

V65-3: 4 Delilas Magi, 12 Bandit Frontline. (Res: 6,1)

V65-4: 2 Sixten Roc, 3 Indy Rock, 5 Martin V. 10 Kashmir River. (Res: 8,7)

V65-5: 4 La Fille De Niky. (Res: 6,12)

V65-6: 3 Räser Helge, 6 Persos Othello, 7 Plato At Work, 8 Carlos Lennon, 10

Bara Du Chene, 13 Arch Lane. (Res: 4,9)

Kostnad: 768 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 1 Engla S.S. 4 Delilas Magi, 6 Espri Launcher, 12 Bandit Frontline. (Res:

2,3)

V4-2: 2 Sixten Roc, 3 Indy Rock, 5 Martin V. 10 Kashmir River. (Res: 8,7)

V4-3: 4 La Fille De Niky. (Res: 6,12)

V4-4: 3 Räser Helge, 6 Persos Othello, 7 Plato At Work, 8 Carlos Lennon, 10

Bara Du Chene, 13 Arch Lane. (Res: 4,9)

Kostnad: 192 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 4 Nail´em (Åke Lindblom) – 2 Jujutsu Sisu – 6 Bonnie Wibb. Outs: 1

Madison Fair.

Lopp 2: 2 Tora Palema (Magnus Jakobsson) – 1 Isabelle Cash – 7 You To Tidy.

Outs: 11 Pretty And Evil.

Lopp 3: 1 Lulius Boko (Claes Sjöström) – 9 Sun´s Ambitious – 8 Charlie Trot.

Outs: 6 Centaurica.

Spiken

La Fille De Niky (V65-5) har minst rutin i loppet men trots det väljer vi att spika stoet. Inledde sin karriär med två övertygande segrar, felade senast kort efter start från spår mitt bakom startbilen som betrodd mot Sundbergs stjärna Great Skills. Lättare motstånd denna gång, Mattias Djuse lärde sig nog mkt av galoppen senast och kör troligen på mer säkerhet denna gång. God vinstchans oavsett löpningsförlopp.

Rysaren

Karat Band (V65-1) felade i sin comeback i bakvarv på Åmål från spår ett. Hästen är numera valack, det kan bli överpace i detta sprinterlopp och det skulle gynna hemmahästen väldigt mycket. Åke Lindbloms Love You-avkomma är väl ingen sprinter men med klaff under vägen kan årets första seger bärgas.

Liret

Delilas Magi (lopp 6) fungerade bra barfota runt om senast på V75 som sexa. Bra läge mitt bakom bilen med rutinerade Henrik Nilsson. Hästen går kraftigt ner i klass, hon är travsäker av sig och ska ha god chans att fixa tredje årssegern. 200 kronor vinnare liras på sexåringen.

Lopp 4 V65-1. Volt.

1640: 1 Get Ready on Tour - Östre O J 10100 13,7. 2 Mellby Ess - Lundberg P 73646 13,6. 3 Enzo Am - Nilsson P 34d01 12,6. 4 Alvena Vagaboy - Henriksson J 62400 13,6. 5 Djorkaeff Sisu - Lyck V 01056 14,7. 6 Whelk - Sjöström C 604d1 13,8. 7 Global Thunder - Karlsson P 64060 14,4. 8 I'm a Believer - Jakobsson M 21034 13,9. 9 C.R.Nobless - Widell K 30106 13,8. 10 Seek and Destroy - Hultman M 22036 13,1. 11 Karat Band - Lindblom Å 4d27d 13,1 12 Le Crack Sox - Svedberg M B 41157 13,0.

RANKING: 3 Enzo Am (Per Nilsson) – 1 Get Ready On Tour – 6 Whelk. Outs: 11 Karat Band.

Enzo Am vann ett lopp över drygt ett varv senast mkt enkelt och öppnade 1.06,5 första halvvarvet. Startsnabb, trivs över kort distans och har segrat i Örebro två ggr, naturlig tipsetta från detta startspår. Get Ready On Tour har kanske inte samma form som vid segarna i juni/juli, felade i spetskörningen senast. Får som sämst hålet, så läser vi loppet. Första med körande Ole Johan Östre. Whelk vann lätt från ledningen senast, möter åter hingstar men står bra inne i loppet och körs för första gången av Claes Sjöström vilket är intressant. Sjöström är vass att pricka från springspår. Karat Band är valack numera, gynnas om det skulle bli drön på loppet vilket det kan bli. Hemmahästen jagar årets första triumf. Anmäld barfota runt om denna gång.

Lopp 5 V65-2. Auto.

2100: 1 Curie - Berglöf E 4454d 14,2a. 2 Sparkling Diamond - Lindblom Å 14250 13,3a. 3 Pim Pim Joli - Kontio J 32707 13,3a. 4 Aurora Borealis - Ekberg W 87d53 12,8a. 5 Vikens Generate - Jakobsson M 053d3 14,0a. 6 Janai - Adolfsson S 05004 12,9a. 7 Usiana Face - Partanen J 24200 13,2. 8 Nina Ginto - Rosleff V 80262 13,0a. 9 Hera Sisu - Sjöström C d8011 13,9a. 10 Dear Matrix - Widell K 12500 12,7a.

RANKING: 8 Nina Ginto (Victor Rosleff) – 9 Hera Sisu – 2 Sparkling Diamond. Outs: 4 Aurora Borealis.

Nina Ginto travade 1.13,8 sista 2 500 meterna efter galopp senast som tvåa och gjorde ett mycket bra lopp. Haft ett fint år, tippas trots att startspår är besvärligt. Hera Sisu har två raka och knallform för dagen, speedade vasst senast. Första Claes Sjöström denna gång, dessutom bike på. Sparkling Diamond har man testat ny utrustning på inför detta och det har slagit väl ut. Fin i banjobb nyligen, hemmahästen är obesegrad i ledningen (3 av 3). Aurora Borealis travade 1.14,8 sista varvet senast som trea. Bäst i spets, två av karriärens tre segrar tagna från den positionen. Nu blir det jänkarvagn och från spår mitt bakom startbilen lär William Ekberg ladda maximalt från början.

Lopp 6 V65-3. V4-1. Auto.

2100: 1 Engla S.S. - Persson J Å 00102 14,5a. 2 Simba Ås - Westberg N 0305 15,2a. 3 Candice Frontline - Magnusson A 2302d 14,2a. 4 Delilas Magi - Nilsson H d1316 13,1a. 5 High on Life - Gorski S 0406 15,5a. 6 Espri Launcher - Törnqvist P 33027 14,1a. 7 Nidalee - Walterström S 40003 13,6a. 8 Valnes Ina - Karlsson A-S 07067 15,4a. 9 Who Knows - Lindblom M 24743 15,0a. 10 Karen Victory - Gylling J 84k60 14,5a. 11 Önas Patricia - Wahlström L 6824d 16,4a. 12 Bandit Frontline - Axelsson B L 42023 14,0a

RANKING: 4 Delilas Magi (Henrik Nilsson) – 12 Bandit Frontline – 6 Espri Launcher. Outs: 1 Engla S.S.

Delilas Magi var sexa senast på en bra tid på V75 och fungerade bra barfota runt om. Helt annat motstånd den här gången och från spår mitt bakom startbilen är detta en naturlig tipsetta i detta mediokra sällskap. Bandit Frontline gick bra som trea i sin comeback och det loppet lär ha flyttat fram valacken formmässigt. Körs av rutinerade Bengt L Axelsson. Espri Launcher har inte startat sedan mitten av juni, relativt startsnabb men har inte den bästa moralen. En seger i karriären den är tagen just i Örebro. Engla S.S. var bra senast som tvåa, tre segrar i karriären alla tagna från spets så Jan Åke Persson lär ha taktiken klar för sig.

Lopp 7 V65-4. V4-2 V3-1. Auto.

2100: 1 Daniel Frontline - Modig T 5606 17,7a 2 Sixten Roc - Kontio J 02614 16,4a 3 Indy Rock - Sjöström C k511 15,5 4 Staro Pomerol - Eriksson J S 36304 13,2a 5 Martin V. - Lindblom Å d322d 14,4a 6 Savoy Brown - Jakobsson M 50054 14,8a 7 M.T.Rapunzel - Östre O J 24431 14,8a 8 Ayah de Lux - Pieters D 0d625 14,7a 9 Edgeuptotop - Djuse M 86040 15,7a 10 Kashmir River - Lundberg P k11d 15,2 11 Faith Trot - Kern K d135d 14,4a

RANKING: 3 Indy Rock (Claes Sjöström) – 10 Kashmir River – 2 Sixten Roc. Outs: 5 Martin V.

Indy Rock har två raka segrar och har verkligen lätt för sig. Gör debut med bilstart men verkar förnuftig så det ska inte ställa till det, travade 1.12 sista 700 meterna med lätthet sist. Tippas trots att Readly Express-avkomman möter mer rutinerade hästar. Kashmir River fick sin segerrad bruten senast då hon galopperade kort efter start. Felfri hävdar sig stoet väl i denna konkurrens. Sixten Roc har en seger i karriären den togs från spets på Boda, detta är loppets troliga ledare, det är inte lätt att ta en längd på hästen och inte körande Jorma Kontio heller… Martin V. bara måste få ta karriärens första seger inom kort, loppets outsider.

Lopp 8 V65-5. V4-3 V3-2. Auto.

2100: 1 Diva Ravina - Berglöf E 26326 13,8a. 2 Gazelle de Viette - Hultman M 27735 18,3a. 3 Temptation Face - Laursen J 3d523 14,3a. 4 La Fille de Niky - Djuse M k1130 13,8a. 5 Räser Ulla - Collander C 02030 15,1a. 6 Galla di Quattro* - Jakobsson M 3120d 14,5a. 7 Jersey Girl - Kontio J 04034 14,2a. 8 Callie Vingboons - Modig T 011dd 15,2a. 9 Stepping Dreamgirl - Pieters D 66304 15,6a. 10 You to Special - Svedberg M B 31271 15,7a. 11 Dansa - Karlsson P 13160 14,7a. 12 Garden Leave - Sjöström C d2126 14,7a.

RANKING: 4 La Fille De Niky (Mattias Djuse) – 6 Galla Di Quattro – 12 Garden Leave. Outs: 1 Diva Ravina.

La Fille De Niky inledde sitt tävlande med två raka segrar och imponerade stort. Sedan var stoet trea i tuff konkurrens och sprang 1.13,8 över aktuell distans i Eskilstuna. Sist blev det galopp kort efter start, hon bör ha god segerchans även om hon möter äldre och mer härdade hästar. Mkt tyder på att Mattias Djuse kan placera henne i spets tidigt in i loppet och väl där har vi svårt att se talangen torska, spikas! Galla Di Quattro är galoppbenägen men fartfylld, första med Magnus Jakobsson är spännande. Garden Leave har inte startat sedan slutet av juni och från detta läge kanske Claes Sjöström kör snällt med henne? Hon har visat fartresurser för Johan Untersteiner. Diva Ravina är nyttig och kan få loppet, lättas i balansen till barfota bak. En seger i karriären, den togs i debuten i Örebro.

Lopp 9 V65-6. V4-4. V3-3. Volt.

2140: 1 The D.Red - Rydberg M 00d32 16,6. 2 Unica Vega - Nilsson H 2d460 15,9. 3 Räser Helge - Collander C 3k525 14,3.

2160: 4 Harry Dynamit - Jakobsson M 43388 14,8. 5 Le Mare - Millerud L 34d45 15,6. 6 Persos Otello - Pieters D 0d232 15,4. 7 Plato at Work - Djuse M 34174 15,0. 8 Carlos Lennon - Kontio J 14063 14,9. 9 Amabella Beech - Ulriksson R 30661 16,1.

2180: 10 Bara du Chene - Linryd M 84450 15,6. 11 Free to Party - Karlsson P 41k06 13,8. 12 Fighter Marke - Pettersson R 30000 14,8. 13 Arch Lane - Lövdal A 33110 13,9. 14 Bouncing Ball O.O. - Partanen J 0730d 13,5. 15 Copitex - Flink Ideborn V 06047 14,0.

RANKING: 13 Arch Lane (Andreas Lövdal) – 3 Räser Helge – 6 Persos Othello. Outs: 10 Bara Du Chene.

Arch Lane har vunnit mer än hälften av sina starter (9 av 17) och är helt klart lite extra till häst. Sjuåringen är sparsamt startat, men obesegrad med duktige Andreas Lövdal (2 av 2). Hästen fick ett styggt lopp i dödens senast och fick gå rejält i botten, möjligt att Lövdal bygger upp honom denna gång. Ska vara tipsetta, men dubbla tillägg gör att vi garderar. Räser Helge är opolerad men kapabel, bara tre hästar på startvolten är optimalt. Kan spåra V65-vslutningen runt om. Persos Othello står på tur för seger, obesegrad i Örebro och gick bra som tvåa senast för Dwight Pieters. Tre segrar i karriären, alla tagna från spets. Bara Du Chene är härdad på rikstoton, men var märkligt blek senast. Oviss form, är dock obesegrad med körande Markus Linryd (2 av 2).

MÅRTEN ERIKSSON