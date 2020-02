Expertens travtips inför måndagens lunchtrav i Örebro

Lopp 1 V4-1

RANKING: 7 Aurora Palema (Mikael J Andersson) – 10 Happy Confess – 11 Looks Likeaqueen. Outs: 1 M.G.Livin Miracle.

Aurora Palema har inte startat sedan oktober men Pär Hedbergs hästar behöver sällan lopp i kroppen. Stoet är van tuff omgivning, hon har två segrar i karriären bägge från spets så offensive Mikael J Andersson räds nog inte ett offensivt upplägg. Happy Confess trivs på hemmaplan, har inte startat sedan början av januari. Femåringen missgynnas av barfotaförbudet, men hon är spurtstark och normalt hävdar sig Åke Lindbloms häst väl i denna konkurrens. Looks Likeaqueen hade sparat senast och står på tur för seger, loppets outsider! M.G.Livin Miracle har inte startat sedan oktober, har två segrar i karriären bägge från ledningen. Främst ett platsbud för oss.

Lopp 2 V4-2

RANKING: 4 Break Through (Markus B Svedberg) – 7 Maiko – 8 Filidor d´Odyssee. Outs: 14 Another Trial.

Break Through vann lätt från dödens senast på Romme och gjorde det på ett rejält vis. Stoet öppnade fort från spår sju bakom startbilen sist, vi är helt inne på tidig ledning och sedan ska segerchansen vara mycket god, spikas! Maiko vann lätt på kladdig bana men hade inget sparat vid segern näst senast på Momarken. Kan öppna fort bakom startbilen men tar sig inte förbi vår spik. Filidor d´Odyssee jagar karriärens första seger, skötte sig bra senast som tvåa bakom Tour Possession.

Lopp 3 V4-3

RANKING: 2 Quartam de Victor (Mika Forss) – 5 Go Around – 9 Nimbus Tabac. Outs: 6 Ruff Legs.

Quartam de Victor har haft form en längre tid och är startsnabb. Testades med jänkarvagn sist, det slutade med galopp så det blir säkert vanlig vagn igen. Kort distans, det kan vara spets och slut på femåringen. Go Around har gjort det bra hos sin nya tränare Malin Bergström som har toppform på sitt stall för dagen. Hästen har en av två i Örebro och förstärks med Rikard N Skoglund denna gång. Nimbus Tabac har haft form en längre tid, gör debut över kort distans. Passande startrygg bakom vår tipsetta borgar för en fin resa. Ruff Legs var duktig som tvåa senast bakom Big Shot, Ulf Ohlsson upp är givetvis ett plus!

Lopp 4 V4-4

RANKING: 8 Accolade (Kim Eriksson) – 14 Rob Dyrdek – 7 Star´s Fighter. Outs: 6 Vien Ici.

Accolade svek senast i V75, men det finns förklaringar till den insatsen. Spår åtta i en spårtrappa är inte dåligt och vi är inne på att Kim Eriksson tidigt kan forcera Ready Cash-avkomman till spets. Given tipsetta, detta är en lördagshäst! Rob Dyrdek har varit bra en längre tid, lever på sin styrka men är någon ospeedig så många att runda är inte optimalt för honom. Star´s Fighter vek sig från spets senast, så denna gång kör man nog hästen i ryggar? Vien Ici klarar tuffa upplägg och denna gång sitter Ulf Ohlsson upp bakom Varenne-avkomman.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 14 Yeezuz (Mika Forss) – 11 Maj Doll – 2 Antontio Symphonic. Outs: 15 Crown Pale.

Spiken

Break Through (V4-2) vann från dödens senast på Romme och det fanns sparat i henne, sättet hon plockade ner ledande Global Vincennes imponerade. Spår mitt bakom startbilen är perfekt, vi tror på tidig ledning och sedan ska segerchansen vara mycket god. Varenne-avkomman spikas utan allt för lång betänketid!

Rysaren

Nimbus Tabac (V4-3) blir nog lite bortglömd från bakspår i detta sprinterlopp. Fuxen har perfekt startrygg bakom snabbe Quartam de Victor och Mats E Djuse sitter nog bra på det redan in i första sväng med honom. Hästen gör debut över kort distans, vi tror på överpace i loppet och anser att femåringen är spelintressant.

Liret

Accolade (lopp 4) svek senast på V75, men det finns förklaring till den insatsen. Femåringen är hästen i loppet och mer stabil numera än i början av karriären. Spår åtta i en spårtrappa är bra, det finns på kartan att Kim Eriksson tidigt forcerar Ready Cash-avkomman till spets. 200 kronor vinnare liras på Eric Martinssons travare.

V4-förslaget

V4-1: 7 Aurora Palema, 10 Happy Confess, 11 Looks Likeaqueen. (Res: 1,12)

V4-2: 4 Break Through. (Res: 7,8)

V4-3: 2 Quartam de Victor, 4 Morotai Degato, 5 Go Around, 6 Ruff Legs, 7 E.V.Mici, 9 Nimbus Tabac. (Res: 3,1)

V4-4: 6 Vien Ici, 7 Star´s Fighter, 8 Accolade, 14 Rob Dyrdek, 15 Guiseppe Boko. (Res: 3,4)

Kostnad: 180 kronor

Mårten Eriksson