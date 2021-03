Extra sammanträden om avfallet i Röfors på onsdag: ”Oerhört skyndsamt läge på grund av brandrisken”

I slutet av februari fick kommunchefen i uppdrag av kommunstyrelsen att samordna arbetet med avsikt att få bort avfallshögarna i Röfors.

– Vi har jobbat med den här frågan under drygt två veckors tid och vi känner att vi är redo att fatta ett beslut att gå vidare i processen, säger Harry Lundin, kommunchef.

Sedan dess har kommunen hunnit göra en direktupphandling på vilket företag som ska anlitas som entreprenör. Sista dag för inlämning var på fredagen och tre företag har hört av sig.

– Det är ett oerhört skyndsamt läge. På grund av brandrisken måste vi få bort avfallet från Röfors så fort som möjligt, säger Harry Lundin.

Uppdraget som en entreprenör ska få är att ta det osorterade byggavfallet och köra till Mosjötippen, där man ska sortera i brännbart och så kallat inert material, som omfattar sten, grus, tegel och gips.

Inert material räknar man med att kunna använda som täckningsmaterial uppe på deponin under tättskiktet.

– Prover för analys kommer att tas successivt under arbetet och inget kan läggas upp om det inte får klartecken från miljöförvaltningen, säger Harry Lundin.

Upphandlingen omfattar inte det svartfärgade material som ligger i Röfors. Vad som ska hända med det har man ännu inte tagit ställning till.

Var taket går är en politisk fråga, men det handlar inte om tiotals miljoner

Under helgen har arbetsgruppen titta närmare på de anbud som kommit in under direktupphandlingen.

– Beslutet som ska tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige handlar också om hur mycket arbetet får kosta. Utifrån anbuden kan vi göra en beräkning av totalkostnaden, säger Harry Lundin.

Det finns definitivt ett tak för hur mycket kommunen kan betala, och det får inte som tidigare skrivits i NA, kosta hur mycket som helst.

– Var taket går är en politisk fråga, men det handlar inte om tiotals miljoner, säger Harry Lundin.

Priset ska omfatta bland annat transporter, sortering och kostnad för förbränning.

Men det är inte bara att köra igång, även om politikerna beslutar det på onsdag.

– Vi måste anmäla verksamheten till miljöförvaltningen. De måste ge oss godkännande att ha den här hanteringen på Mosjötippen, säger Harry Lundin.

Mer information om processen finns att läsa på Laxå kommuns hemsida.