Fabriksgatan byggs om – så påverkas busslinjerna ►Ny knypunkt ►Hållplatser tas bort

Slottet fungerar idag som en knutpunkt och en plats där många bussresenärer idag byter linje. Det kommer snart att förändras.

I samband med att Fabriksgatan byggs om kommer busshållplatsen vid Konserthuset inte kunna användas. Det leder i sin tur till att busslinjerna inte kommer att åka förbi slottet i samma utsträckning och att resecentrum istället blir den nya knutpunkten. Det meddelar Länstrafiken i ett pressmeddelande som också säger att resecentrum kommer att utökas med två hållplatser.

Övriga förändringar som kommer ske är att linje 68 som går från Tybble till USÖ via slottet kommer att ställas in hela året 2021. Varken Drottninggatan eller Stortorget kommer att trafikeras under det kommande året men två nya linjer mellan Odensbacken och Örebro läggs till.

Utöver det tas flera hållplatser i länet bort:

Örebro

Mogatan, linje 22

Kristinagatan, linje 22

Hällebovägen, linje 5

Björkdalsvägen, linje 5

Olofsbergsvägen, linje 5

Elof Ljungrens väg, linje 5

Norr

Fellingsbrovägen, linje 351

Stenfallsgatan, linje 314

Kvinnerstaskolan skolhållplats, linje 302

Gällingsjötorp, linje 350 och 351

Syd

Lövevägen linje 741

Granhöjdsgatan, linje 705 och 754

Elsund, linje 706

Väst

Kroggården, linje 513

Elsund, linje 593 och 706

Bruket norra, linje 522 och 52

Öst

Norra Brovägen, linje 725