Facket i samtal med matbudsföretag: "Hoppas få till tryggare och vettigare villkor"

Matbudsföretagen i Sverige har under åren mött stor kritik kring dåliga arbetsvillkor och låga löner. Nu har fackförbundet Transport inlett samtal med Foodora, ett av företagen som leverar i Örebro, i förhoppning att kunna teckna ett kollektivavtal.

Under de senaste fem åren har gatorna i Örebro fått ett nytt inslag: rosa och blå ryggsäckar som guppar fram på cyklar, mopeder och i bilar. Det är bud från företagen Foodora och Wolt som leverar mat från stadens restauranger. I Örebro finns omkring 140 bud som är anställda eller arbetar på uppdrag av de båda företagen.

Den 21 juni publicerade NA en artikel om matbudet Philip Milojevic som extraknäcker på Foodora. Bilden av företagen är dock inte entydig, och de har i flera år varit i blåsväder. Bland annat har kritik om osäkra arbetsvillkor och låga löner florerat. Nu vill Transportarbetareförbundet teckna ett kollektivavtal med Foodora.

– Det vi vill uppnå med satsningen är att alla ska ha ett schysst arbetsliv. Vi hoppas kunna teckna ett kollektivavtal där buden får tryggare och vettigare villkor, säger Annika Hedström, ombudsman på Transport Örebro.

– Vi har inga formella förhandlingar än, bara första samtal. Hittills har vi haft en god dialog kring villkoren i avtalet, och är mer eller mindre överens. Eftersom det är ett helt nytt avtal är det mycket som ska bestämmas, säger Mats Andersson, central ombudsman på Transport.

Hans Skruvfors är vd för svenska Foodora. Han menar att företaget under lång tid har arbetat för bättre anställningsvillkor, och att de är öppna för att teckna ett kollektivavtal.

– Vi har länge arbetat nära skyddsombud och arbetsmiljöverket för att förbättra villkoren, få till försäkringar och skyddsutrustning för våra anställda. Det kan handla om dubbdäck till cyklarna och liknande. Ett löpande arbete som tar stora kliv framåt. Sedan december har vi haft tät dialog med Transportarbetareförbundet, och målsättningen är att nå ett kollektivavtal, säger han.

En fråga som ännu inte har diskuterats mellan parterna är lönenivåer. Idag skiljer sig lönerna mellan de olika företagen. Buden på Foodora har en fast lön på 70 kronor i timmen under vardagar. Under helger går lönen upp till 90 kronor i timmen. Till det kommer också en leveransavgift, samt provision baserad på antalet leveranser. Mats Andersson menar att de vill få upp lönerna högre än så, men avstår från att gå in på siffror.

– Än så länge har vi inte diskuterat lönenivåer, men där kan jag tänka mig att det finns en differens, säger han.

Det är än så länge ovisst om Foodora är villiga att höja den fasta delen av lönen.

– Det tar vi ställning till när vi har kommit till den delen av diskussionen, säger Hans Skruvfors.

Transport har ännu bara haft förhandlingar med Foodora, men menar att det avtal som tecknas ska kunna gälla för samtliga hemkörningsföretag av samma typ. Till exempel Wolt, som också leverar Örebro. Avtalet täcker enbart cykel- och mopedbud, vilka utgör den stora majoriteten av Foodoras anställda.

Tidigare i år lanserade Transport en kampanj där cykelbuden i Sverige fick rabatterat medlemskap. Detta för att öka medlemstalen inför förhandlingarna om ett kollektivavtal. Nationellt har medlemmar från budföretagen ökat med flera hundra procent, men i Örebro har kampanjen ännu inte burit frukt.

– Vi har varit ute på stan för att samtala med buden, men de är svåra att få tag på. De rullar ju alltid fram på cyklar, mopeder eller i bilar. När coronapandemin slog till blev det ännu svårare, men vi ska fortsätta arbetet framöver, säger Annika Hedström.